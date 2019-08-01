「香港單車節」再度引入「Hammer Series」國際賽事

香港--(BUSINESS WIRE)--由香港旅遊發展局（旅發局）主辦的第五屆「香港單車節」將於10月13日舉行，著名歐洲賽事「Hammer Series」載譽重臨，連續第二年以香港作為最後一站舉行總決賽，令香港單車節規格進一步提升，盛事體驗倍添精彩！

「 Hammer 香港站」 亞洲唯一兼最後一站

今年的「 Hammer Series」公路賽共設三個賽段，分別於五月在挪威斯塔萬格，及六月在荷蘭林堡舉行了分站賽事，最後一站將再次登陸香港，上演壓軸收官戰。「Hammer香港站」屬國際單車聯盟(UCI)1.1級公路賽，是「Hammer Series」跨足亞洲的唯一兼最後一站。12支國際單車聯盟世界巡迴賽車隊（UCI WorldTour Team）及其他專業勁旅，將雲集尖沙咀上演緊張刺激賽事。

「Hammer Series」公路賽成立於2017年，分站賽今年除涉足歐洲及亞洲外，最近更宣佈下年度增加美洲哥倫比亞頭站賽事。至於今年「Hammer香港站」設有「競速賽」(Sprint)和「追逐賽」(Chase)，賽道設於尖沙咀維多利亞港海傍，長3.8公里，以繞圈形式進行。與傳統賽制不同，賽事只以隊伍成績一決高下。比賽當天車隊將先上演競速賽，進行十一圈激戰，以決定隊伍於下一場追逐賽的分組及出場序。其後，車隊再進行五圈追逐賽，競逐「Hammer 香港站」冠軍殊榮。而「Hammer Series」總冠軍將會由在三個分站中取得最高累計分數的車隊奪得。屆時車迷及觀眾可近距離感受車手的破風速度，欣賞這一場國際頂尖車隊的龍爭虎鬥。

專業賽事以外 新增與眾同樂的「繽紛型格單車樂」

除了觀賞「Hammer 香港站」專業賽事，一眾單車迷今年可繼續親身參與「50公里組」及「30公里組」單車活動，享受馳騁於香港舉世聞名的城市天際線。單車活動路線以尖沙咀為起點，途經青衣、馬灣，最後折返尖沙咀終點。「50公里組」參加者更可一次過踏上「三隧三橋」，包括只於單車節同時開放給大眾踏單車的青馬大橋、汀九橋及昂船洲大橋等香港著名地標，沿途飽覽香港城市風貌。

除了觀賞刺激賽事，為車手打氣外，大家亦可參與今年新增的「繽紛型格單車樂」，與眾同樂。參加者可穿上別出心裁的創意服飾(需配戴單車頭盔)，與家人友好一起享受置身於嘉年華般的騎行樂趣。

第五屆「香港單車節」及當中舉行的「Hammer香港站」賽事，是絕對不容錯過的盛事。大會歡迎公眾於10月13日親臨尖沙咀東部近海濱一帶，為一眾單車好手打氣，感受現場熱鬧氣氛。

有興趣親身參與「香港單車節」「50公里組」及「30公里組」等單車活動人士，可於8月7日上午10時（香港時間GMT+8）起，於網上報名（網址：register.hongkongcyclothon.com）。

傳媒可下載包括以下相關相片、影片及資料：

2018香港單車節影片 (50公里單車活動及「Hammer 香港站」)

2018香港單車節相片

國際單車聯盟世界巡迴賽車隊專業選手相片

「Hammer Series 2019」隊伍隊長分享引言 (只有英文版本)

https://www.image.net/hkcyclothon2018

https://hktb.filecamp.com/s/YjYEDnv2zr9Sagih/fo/ycZGkaO7OgDOXQtq

有關「Hammer Series」公路賽資料，可瀏覽網站：

https://www.hammerseries.com/