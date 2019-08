Terry Angelos, Visa’s Global Head of Fintech, discusses Visa’s support for the fintech community.

Visa Launches Fast Track in the U.S. (Photo: Business Wire)

Visa Launches Fast Track in the U.S. (Photo: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Le società del settore fintech stanno trasformando rapidamente l’ecosistema globale dei pagamenti cambiando il modo in cui la gente investe, gestisce i soldi, ottiene prestiti e invia pagamenti in tempo reale ad amici e parenti. Dati l’importanza della comunità fintech e l’impegno di vecchia data di Visa rispetto all’innovazione nel ramo dei pagamenti digitali, Visa (NYSE: V) ha annunciato oggi l’estensione del suo popolare programma Fast Track agli Stati Uniti andando ad ampliare ulteriormente l’ampia rete di partner in continua crescita.

Fast Track è inteso ad accelerare il processo di integrazione con Visa per permettere alle agili imprese in fase di avviamento di sfruttare con maggior facilità la portata, le capacità e la sicurezza offerte da VisaNet, la rete globale per pagamenti della società, aiutando in tal modo le imprese del settore della tecnofinanza a crescere più velocemente.

Il lancio di Fast Track negli Stati Uniti è stato reso possibile dalle collaborazioni instaurate con prestigiose imprese che forniscono servizi in tutti i segmenti del settore dei pagamenti, dall’emissione di carte all’integrazione di pagamenti elaborati automaticamente, all’accertamento della conformità per il settore delle carte di pagamento (Payment Card Industry, PCI) e all’assistenza in materia di conoscenza dei clienti (Know Your Customer, KYC) e anti riciclaggio di denaro (Anti-Money Laundering, AML).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.