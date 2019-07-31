沙烏地阿拉伯歐拉皇家委員會宣布，兩隻阿拉伯豹幼豹的出生為延續這種極度瀕危的亞種帶來極大幫助

沙歐烏地阿拉伯阿路拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--沙烏地阿拉伯歐拉皇家委員會(RCU)宣布了兩隻阿拉伯豹幼豹的出生。作為阿拉伯豹計畫(ALI)的一部分，RCU已開始了一項育種計畫，以幫助保護並最終將這種瀕臨滅絕的大型貓科亞種重新野放該國西北部的野外。

這兩隻幼豹一雄一雌，於4月26日出生在沙烏地阿拉伯西北部塔伊夫(Taif)的沙特阿爾-費薩爾王子野生動物研究中心(Prince Saud Al-Faisal Wildlife Research Centre)。幼豹已經過了12周的關鍵發育節點，最近接受了獸醫的疫苗接種。

隨著RCU啟動其阿拉伯豹計畫(Arabian Leopard Initiatives, ALI)，根據RCU章程制定的目的和目標，以期為歐拉地區帶來有成效和負責任的轉變，並保護其自然環境和野生動物，這兩隻幼豹的出生是一個重要的里程碑。

最初的12周對於新生的阿拉伯豹幼豹是最為關鍵的時期。正是在這一時期，他們成功地與其10歲的母親Hamms（在阿拉伯文中意為耳語）形成了親密的關係，學會了重要的行為，並在洞穴的隔離生活中變得更加強壯，然後才接受參觀和疫苗接種。根據全球圈養繁殖計畫的最佳實務，這些幼豹將在未來18個月至兩年內一直與其母親在一起。

在評論阿拉伯豹未來的這一重要里程碑時，文化部長和RCU主席Badr bin Abdullah bin Mohammad bin Farhan Al Saud王子殿下表示：「這是我們努力將阿拉伯豹野放歐拉地區的歷史性時刻。據估計，全世界野生阿拉伯豹的數量不到200隻，是世界上最瀕危的動物之一，這兩隻幼豹是這個瀕臨滅絕的亞種可以延續下去的新希望。我們有責任保護、挽救和繁育更多的阿拉伯豹，以保護該物種不會成為歷史的陳跡。

這也是為什麼RCU積極宣導阿拉伯豹的繁育工作，為這種原產自歐拉的罕見而雄偉的大型貓科動物的未來提供支援。隨著我們專業圈養繁殖計畫的發展和擴大——在當地專家以及Panthera等全球合作夥伴的支持下，在這兩隻幼豹之後將有許多新的幼豹降生。」

RCU的阿拉伯豹計畫(ALI)涵蓋致力於保護這種瀕危亞種的多個計畫，包括廣泛的圈養繁殖和野放計畫，以及建立全球阿拉伯豹基金(Global Fund for the Arabian Leopard)。

作為卓越中心，RCU正在與來自世界各地的領先專家建立一個指導委員會，以加強和宣傳ALI在塔伊夫的現有育種設施中的人工繁殖、飼養、獸醫和野放實務。該委員會還將指導設計將在歐拉縣建造的最先進的育種中心，並就沙蘭自然保護區(Sharaan Nature Reserve)的棲息地復興計畫提供諮詢。

在2月份宣布的消息中，新成立的全球阿拉伯豹基金將擁有2,500萬美元的初始捐贈，使其成為專門旨在保護阿拉伯豹的全球最大基金。該基金目前正處於策略規劃和營運佈置階段，將在2019年底之前全面運作。

在本次宣布兩隻幼豹出生之前，RCU主席Badr bin Abdullah bin Mohammad bin Farhan Al Saud王子殿下和全球野生貓科動物保護組織Panthera的主席Thomas Kaplan博士於6月份簽署了合作協議。

透過這項合作，沙烏地阿拉伯也加入了全球野生貓科動物聯盟(Global Alliance for Wild Cats)，承諾在未來10年內投資2,000萬美元。

有關更多高畫質影像、視訊和資訊，請造訪RCU ALI媒體套件。

*來源：AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。