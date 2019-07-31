沙特阿拉伯埃尔奥拉皇家委员会宣布，两只阿拉伯豹幼崽的出生为延续这种极度濒危的亚种带来极大帮助

沙特埃尔奥拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--沙特阿拉伯埃尔奥拉皇家委员会(RCU)宣布了两只阿拉伯豹幼崽的出生。作为阿拉伯豹计划(ALI)的一部分，RCU已开始了一项育种计划，以帮助保护并最终将这种濒临灭绝的大型猫科亚种重新放归该国西北部的野外。

这两只幼崽一雄一雌，于4月26日出生在沙特阿拉伯西北部塔伊夫的沙特阿尔-费萨尔王子野生动物研究中心(Prince Saud Al-Faisal Wildlife Research Centre)。幼仔已经过了12周的关键发育节点，最近接受了兽医的疫苗接种。

随着RCU启动其阿拉伯豹计划(Arabian Leopard Initiatives, ALI)，根据RCU章程制定的目的和目标，以期为埃尔奥拉地区带来有成效和负责任的转变，并保护其自然环境和野生动物，这两只幼仔的出生是一个重要的里程碑。

最初的12周对于新生的阿拉伯豹幼崽是最为关键的时期。正是在这一时期，他们成功地与其10岁的母亲Hamms（在阿拉伯语中意为耳语）形成了亲密的关系，学会了重要的行为，并在洞穴的隔离生活中变得更加强壮，然后才接受参观和疫苗接种。根据全球圈养繁殖计划的最佳实践，这些幼仔将在未来18个月至两年内一直与其母亲在一起。

在评论阿拉伯豹未来的这一重要里程碑时，文化部长和RCU主席Badr bin Abdullah bin Mohammad bin Farhan Al Saud王子殿下表示：“这是我们努力将阿拉伯豹放归埃尔奥拉地区的历史性时刻。据估计，全世界野生阿拉伯豹的数量不到200只，是世界上最濒危的动物之一，这两只幼崽是这个濒临灭绝的亚种可以延续下去的新的希望。我们有责任保护、挽救和繁育更多的阿拉伯豹，以保护该物种不会成为历史的陈迹。

“这也是为什么RCU积极倡导阿拉伯豹的繁育工作，为这种原产自埃尔奥拉的罕见而雄伟的大型猫科动物的未来提供支持。随着我们专业圈养繁殖计划的发展和扩大——在当地专家以及Panthera等全球合作伙伴的支持下，在这两只幼崽之后将有许多新的幼崽降生。”

RCU的阿拉伯豹计划(ALI)涵盖致力于保护这种濒危亚种的多个项目，包括广泛的圈养繁殖和放归计划，以及建立全球阿拉伯豹基金(Global Fund for the Arabian Leopard)。

作为卓越中心，RCU正在与来自世界各地的领先专家建立一个指导委员会，以加强和宣传ALI在塔伊夫的现有育种设施中的人工繁殖、饲养、兽医和放归实践。该委员会还将指导设计将在埃尔奥拉县建造的最先进的育种中心，并就沙兰自然保护区(Sharaan Nature Reserve)的栖息地复兴项目提供咨询。

在2月份宣布的消息中，新成立的全球阿拉伯豹基金将拥有2,500万美元的初始捐赠，使其成为专门旨在保护阿拉伯豹的全球最大基金。该基金目前正处于战略规划和运营布置阶段，将在2019年底之前全面运作。

在本次宣布两只幼崽出生之前，RCU主席Badr bin Abdullah bin Mohammad bin Farhan Al Saud王子殿下和全球野生猫科动物保护组织Panthera的主席Thomas Kaplan博士于6月份签署了合作协议。

通过这项合作，沙特阿拉伯也加入了全球野生猫科动物联盟(Global Alliance for Wild Cats)，承诺在未来10年内投资2,000万美元。

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*来源：AETOSWire

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