Pagani Automobili lancia LA Huayra Roadster BC nel gioco di Zynga CSR Racing 2

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader del settore dell'intrattenimento interattivo a livello globale, ha presentato oggi in anteprima la nuova sbalorditiva superauto di Pagani Automobili, la Huayra Roadster BC, nel gioco mobile di gare di drag più popolare al mondo, CSR Racing 2 (CSR2). Trattasi della prima volta che una casa automobilistica lancia una vera e propria auto esotica nell'ambito di un gioco mobile prima che divenga disponibile al pubblico. La Huayra Roadster BC comparirà in uno speciale girone di 80 gare con un tabellone segnapunti per time attack che viene attivato alla fine.

La Pagani Huayra Roadster BC è la superauto incorporante gli ultimissimi ritrovati tecnici ed ingegneristici di Pagani abbinati a uno stile e a un'eleganza superbamente ricercati. Zynga ha meticolosamente ricostruito l'auto in CSR2, con la stessa attenzione e cura con cui essa viene realizzata per i clienti di Pagani.

“CSR2 offre ai giocatori l'opportunità di guidare automobili rare e ricercate, il che per la maggior parte di noi non è che un sogno” ha dichiarato Julian Widdows, Vicepresidente di CSR2. “ Vedere la Pagani Huayra Roadster BC correre, silenziosa ed elegante, sulle strade di CSR2 è un sodalizio perfetto tra scienza ed arte. Siamo estremamente orgogliosi di essere stati selezionati da Pagani Automobili quale partner per il lancio pubblico della Huayra Roadster BC.”

“ Quando Horacio Pagani iniziò a progettare automobili 44 anni fa, era inimmaginabile che il lancio mondiale di un'auto come la Huayra Roadster BC potesse avvenire nell'ambito di un gioco mobile” ha affermato Michael Staskin, Amministratore delegato di Pagani Automobili America. “ Abbiamo deciso di stringere una collaborazione con CSR2 per il lancio della Huayra Roadster BC perché siamo entrambi leader nei nostri rispettivi settori, entrambi prestiamo grande attenzione al design e ai dettagli ed entrambi continuiamo a spingerci oltre i limiti di ciò che è considerato la norma nel settore automobilistico."

CSR2 renderà omaggio alla Huayra Roadster BC con un girone di 80 corse a cui i giocatori possono partecipare usando la Pagani Huayra, che verrà regalata a tutti i giocatori. Durante l'evento i giocatori potranno aggiungere la Pagani Huayra Roadster BC alla propria collezione. Come premio finale i giocatori potranno vincere la Pagani Zonda HP Barchetta per completare la loro collezione Pagani. Per mezzo della realtà estesa, i giocatori potranno inoltre parcheggiare le loro auto Pagani nei loro vialetti d'accesso nella vita reale ed aprire ogni pannello per studiarne da vicino i dettagli.

CSR2 può essere scaricato gratuitamente dall'App Store e da Google Play. Per ulteriori informazioni su CSR2 visitate i canali della comunità del gioco su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

Informazioni su Zynga Inc.

Zynga è leader globale nell’intrattenimento interattivo e punta a connettere il mondo tramite i giochi. A oggi, oltre un miliardo di persone ha giocato ai franchise di Zynga, tra cui CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Words With Friends™ e Zynga Poker™. I giochi di Zynga sono disponibili in oltre 150 Paesi, nelle piattaforme sociali e nei dispositivi mobili di tutto il mondo. Fondata nel 2007, la società ha sede centrale a San Francisco, con studi negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, in India, in Turchia e in Finlandia. Per ulteriori informazioni visitate www.zynga.com o seguite Zynga su Twitter e Facebook.

Informazioni su Pagani Automobili S.p.A.

Pagani Automobili S.p.A è un produttore italiano di superauto. La casa automobilistica, la cui sede generale è ubicata a San Cesario Sul Panaro, Modena, Italia, è stata fondata nel 1998 da Horacio Pagani. La filosofia su cui poggia l'azienda si ispira a un concetto che affonda le sue radici nel Rinascimento e fu espresso dal grande Leonardo da Vinci, il quale, più di 500 anni or sono, dichiarò: “ L'arte e la scienza sono discipline che devono camminare insieme, mano nella mano.” Pagani Automobili crea attenendosi a questa dottrina filosofica abbinando tecnica e gusto, funzionalità ed estetica, lavoro artigianale e know-how tecnologico.

Nota dell'editore = per visualizzare le risorse di supporto per CSR Racing 2 (CSR2) fate clic qui

