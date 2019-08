Pagani Automobili dévoile sa Huayra Roadster BC dans le jeu CSR Racing 2 de Zynga

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), leader mondial en divertissement interactif, a dévoilé la nouvelle hypercar éblouissante de Pagani Automobili, la Huayra Roadster BC, dans le jeu mobile de course de dragster le plus populaire au monde, CSR Racing 2 (CSR2). C'est la première fois qu'un constructeur automobile dévoile un vrai véhicule de concepteur dans un jeu mobile avant sa sortie auprès du public. La Huayra Roadster BC sera présentée dans le cadre d'une course spéciale à 80 dans la catégorie « Ladder », au terme de laquelle un classement « Time Attack » sera dévoilé.

La Pagani Huayra Roadster BC est l'hypercar qui incarne le développement ultime de Pagani en termes de technique et d'ingénierie, ainsi que la plus prestigieuse recherche du style et de l'élégance. Zynga a méticuleusement refabriqué la voiture dans CSR2, de la même manière que le modèle automobile réel est façonné pour les clients de Pagani.

« CSR2 offre aux joueurs l'opportunité de piloter des automobiles rares et sublimes, que la plupart d'entre nous peuvent seulement rêver de conduire », a déclaré Julian Widdows, vice-président de CSR2. « Le fait de pouvoir admirer la Pagani Huayra Roadster BC dans une course fluide et élégante dans les rues de CSR2 constitue une alliance triomphante de la science et de l'art. Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été choisis par Pagani Automobili pour dévoiler la Huayra Roadster BC au public. »

« Lorsque Horacio Pagani a commencé à concevoir des automobiles il y a 44 ans, il était impossible d'imaginer qu'une voiture comme la Huayra Roadster BC serait un jour dévoilée au monde dans un jeu mobile », a déclaré Michael Staskin, directeur général de Pagani Automobili America. « Nous avons choisi de nous associer avec CSR2 pour le dévoilement de la Huayra Roadster BC parce que nous sommes tous deux leaders dans notre secteur respectif, nous prêtons tous deux incroyablement attention au détail, et nous continuons tous deux de bouleverser ce qui est considéré comme la norme dans l'industrie automobile. »

CSR2 célébrera la Huayra Roadster BC dans une course à 80 dans la catégorie « Ladder », à laquelle les joueurs pourront participer au volant de la Pagani Huayra, qui sera offerte à tous les joueurs du jeu. Lors de l'événement, les joueurs auront la chance d'ajouter la Pagani Huayra Roadster BC à leur collection. En tant que récompense ultime, les joueurs pourront gagner la Pagani Zonda HP Barchetta pour compléter leur collection Pagani. En utilisant la réalité augmentée, les joueurs pourront également garer leurs véhicules Pagani dans les allées du monde réel, et ouvrir chaque panneau pour étudier de plus près les détails du véhicule.

CSR2 est disponible gratuitement au téléchargement sur App Store et Google Play. Pour en savoir plus sur CSR2, rendez-vous sur les chaînes communautaires du jeu sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.

À propos de Zynga Inc.

Zynga est un leader mondial du divertissement interactif dont la mission est de connecter le monde au moyen des jeux. À ce jour, plus d’un milliard de personnes ont joué aux franchises de Zynga, parmi lesquelles figurent CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Words With Friends™ et Zynga Poker™. Les jeux de Zynga sont disponibles dans plus de 150 pays et peuvent être utilisés sur les plateformes sociales et les appareils mobiles du monde entier. Fondée en 2007, la société a son siège à San Francisco et des studios aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Inde, en Turquie et en Finlande. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.zynga.com, ou suivez Zynga sur Twitter et Facebook.

À propos de Pagani Automobili S.p.A.

Pagani Automobili S.p.A est un constructeur italien de supercars. La société a été créée en 1998 par Horacio Pagani et a son siège social à San Cesario Sul Panaro, à Modène en Italie. La philosophie de la société intègre un concept emprunté à la Renaissance et incarné par le grand Léonard de Vinci, qui a déclaré il y a plus de 500 ans : « L'art et la science sont deux disciplines qui doivent œuvrer ensemble main dans la main ». Pagani Automobili crée conformément à cette conviction inspirante, en combinant technique et sens du goût, fonctionnalité et esthétique, travail artisanal et savoir-faire technologique.

Note du rédacteur = pour consulter les ressources relatives au jeu CSR Racing 2 (CSR2), veuillez cliquer ici

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles concernant, entre autres, la sortie de caractéristiques et d'événements futurs autour du jeu CSR Racing 2. Ces déclarations prévisionnelles comprennent souvent des mots tels que « perspectives », « projeté », « prévu », « envisage de », « pourra », « anticiper », « croire », « cibler », « s'attendre à », et l'emploi du futur est généralement défini en termes prospectifs. La réalisation ou la réussite des faits couverts par ces déclarations prévisionnelles comporte des risques importants, des incertitudes et des hypothèses. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux présentes déclarations prévisionnelles qui reposent sur les informations dont nous disposons à la date des présentes. Nous déclinons toute obligation d'actualisation de ces déclarations prévisionnelles. D'autres renseignements concernant ces risques, incertitudes et hypothèses sont ou seront décrits plus en détail dans nos déclarations publiques soumises à la Securities and Exchange Commission (« SEC ») dont des copies peuvent être obtenues sur notre site Internet des relations avec les investisseurs http://investor.zynga.com ou sur le site Internet de la SEC www.sec.gov

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.