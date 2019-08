Pagani Automobili Onthult Huayra Roadster BC in Zynga’s CSR Racing 2

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Vandaag onthulde Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), een wereldleider in interactief entertainment, Pagani Automobili’s verbazingwekkende nieuwe hypercar, de Huayra Roadster BC, in 's werelds meest populaire mobile drag racing game, CSR Racing 2 (CSR2). Dit is de eerste keer dat een autofabrikant een echte designerauto onthult in een mobile game vóór hem publiekelijk uit te brengen. De Huayra Roadster BC zal zijn opwachting maken in een speciale 80 race-ranglijst waarin aan het einde een tijdaanvalklassement wordt ontgrendeld.

De Pagani Huayra Roadster BC is de hypercar die Pagani’s ultieme technische en bouwkundige ontwikkeling belichaamt, gecombineerd met het meest vooraanstaande onderzoek voor stijl en elegantie. Zynga reconstrueerde de auto zorgvuldig in CSR2, net zoals de echte auto handgemaakt wordt voor Pagani’s klanten.

“CSR2 geeft spelers de mogelijkheid om zeldzame en uitmuntende auto’s te besturen die de meesten van ons alleen in onze dromen ervaren,” zei Julian Widdows, vicepresident van CSR2. “ Het is een triomfantelijke samensmelting van wetenschap en kunst om de Pagani Huayra Roadster BC vloeiend en elegant over de straten van CSR2 te zien racen. We zijn uitermate trots om Pagani Automobili’s gekozen partner te zijn om de Huayra Roadster BC aan het publiek te onthullen.”

“ Toen Horacio Pagani 44 jaar geleden voor het eerst begon met het ontwerpen van auto’s, zou het onmogelijk zijn geweest om voor te stellen dat een auto als de Huayra Roadster BC ooit zou worden onthuld in een mobile game,” zei Michael Staskin, algemeen directeur van Pagani Automobili America. “ We kozen voor CSR2 als partner voor de onthulling van de Huayra Roadster BC omdat we allebei leiders zijn in onze respectievelijke industrieën, omdat we allebei een ongelooflijke aandacht voor ontwerp en detail aan de dag leggen, en omdat we allebei de normale gang van zaken in de auto-industrie blijven ontregelen.”

CSR2 zal de Huayra Roadster BC eren met een 80 race-ranglijst die spelers kunnen betreden met de Pagani Huayra, die cadeau zal worden gedaan aan alle spelers van de game. Gedurende het evenement krijgen spelers de kans om de Pagani Huayra Roadster BC toe te voegen aan hun collectie. Als een ultieme beloning kunnen spelers de Pagani Zonda HP Barchetta winnen om hun Pagani-collectie compleet te maken. Door gebruik te maken van augmented reality kunnen spelers hun Pagani-auto’s ook op hun daadwerkelijke oprijlaan parkeren en ieder paneel openen om de details van dichtbij te bestuderen.

CSR2 is beschikbaar als gratis download in de App Store en in Google Play. Bezoek voor meer informatie over CSR2 de kanalen van de community van de game op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube.

Over Zygna Inc.

Zynga is een wereldleider in interactief entertainment met een missie om de wereld via games te verbinden. Tot op heden hebben meer dan een miljard mensen de franchises van Zynga gespeeld, waaronder CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Words With Friends™ en Zynga Poker™. Zynga’s games zijn beschikbaar in meer dan 150 landen en kunnen wereldwijd op sociale platforms en mobiele apparaten worden gespeeld. Het bedrijf, opgericht in 2007, heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco en verdere locaties in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, India, Turkije en Finland. Ga voor meer informatie naar www.zynga.com of volg Zynga op Twitter en Facebook.

Over Pagani Automobili S.p.A.

Pagani Automobili S.p.A is een Italiaanse fabrikant van supercars. Het bedrijf werd in 1998 opgericht door Horacio Pagani en is gevestigd in San Cesario Sul Panaro, Modena, Italië. De filosofie die het bedrijf voortstuwt, omarmt een concept ontleend aan de Renaissance en belichaamd door de grote Leonardo da Vinci, die 500 jaar geleden verklaarde: “ Kunst en wetenschap zijn disciplines die hand in hand moeten gaan.” Pagani Automobili creëert in overeenstemming met dit inspirerende credo en combineert techniek en smaak, functionaliteit en esthetiek, handwerk en technologische knowhow.

