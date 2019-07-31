帕加尼在Zynga的CSR Racing 2賽車遊戲中展示Huayra Roadster BC

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--今天，互動娛樂的全球領導者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)在全世界最受歡迎的直線競速賽車手機遊戲CSR Racing 2 (CSR2)中推出帕加尼(Pagani Automobili)令人驚歎的新款超級跑車Huayra Roadster BC。這是汽車製造商首次在公開發表新車之前，先在手機遊戲中推出真實的知名汽車。Roadster BC將在特殊的80階梯賽中現身，該賽事最後將展開計時賽排行榜的競逐。

帕加尼Huayra Roadster BC超級跑車體現了帕加尼的最高技術和工程開發水準，也是最出色的風格和造型研究成果。Zynga在CSR2中精心重製了這輛車，如同帕加尼為客戶打造真實的汽車一樣。

CSR2副總裁Julian Widdows表示：「CSR2讓玩家有機會駕駛我們大多數人只能在夢中體驗的名貴稀有汽車。看到帕加尼Roadster BC在CSR2的街道上流暢而優雅地比賽，正是科學與藝術的絕配。我們對於成為帕加尼選定的合作夥伴，向公眾推出Roadster BC感到無比榮幸。」

帕加尼美洲董事總經理Michael Staskin表示：「當Horacio Pagani在44年前首次開始設計汽車時，人們無法想像Roadster BC這樣的汽車會在手機遊戲中向世界展示。我們選擇與CSR2合作展示Roadster BC，是因為我們都是各自業界的領導者，我們都非常注意設計和細節，而且都在繼續打破汽車業的常規。」

CSR2將在80階梯比賽中慶祝Huayra Roadster BC的亮相，玩家可以使用帕加尼Huayra Coupé進入該比賽，所有的玩家都會收到贈送的帕加尼Huayra Coupé。活動期間，玩家有機會將帕加尼Huayra Roadster BC添加到他們的收藏中。玩家可以贏得帕加尼Zonda HP Barchetta作為最終獎勵，以完成他們的帕加尼收藏。使用擴增實境技術，玩家還可以將他們的帕加尼汽車停放在真實世界的車道中，並打開每個面板以近距離研究細節。

CSR2可以在App Store和Google Play上免費下載。有關CSR2的更多資訊，請造訪該遊戲在Facebook、Twitter、Instagram和YouTube上的社群頻道。

關於Zynga Inc.

Zynga是互動娛樂領域的全球領導者，其使命是透過遊戲連接世界。迄今為止，已有超過10億人玩過Zynga的遊戲，包括CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的遊戲在150多個國家提供，並可以在全球的社群平臺和行動裝置上玩遊戲。公司成立於2007年，總部位於舊金山，在美國、加拿大、英國、愛爾蘭、印度、土耳其和芬蘭設有分支機搆。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.zynga.com或在Twitter和Facebook上關注Zynga。

關於帕加尼

帕加尼(Pagani Automobili S.p.A)是義大利超級跑車製造商。該公司由Horacio Pagani於1998年創立，總部位於義大利摩德納的San Cesario Sul Panaro。公司的發展理念借鑑了文藝復興時期的概念，並體現在500多年前偉大的達芬奇的一句話中：「藝術與科學是必須攜手併進的學科。」帕加尼遵照這條令人鼓舞的信念進行創作，力求將技術與品味、功能與美學、精湛工藝與技術知識相結合。

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前瞻性陳述

本新聞稿含有與未來CSR Racing 2遊戲特色和事件的發佈等事項相關的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常包括諸如「展望」、「預測 」、「計畫 」、「打算 」、「將 」、「預期 」、「相信 」、「目標 」、「期望 」等詞語，未來時態的陳述也一般都具有前瞻性。這些前瞻性陳述所涵蓋事項的成就或成功涉及重大風險、不確定性和假設。這些陳述是根據我們在此新聞稿發佈之時可獲知的資訊作出的，對於這些前瞻性陳述不可過分依賴。我們沒有義務更新此類陳述。有關這些風險、不確定性和假設的更多資訊已在或將在我們向美國證券交易委員會("SEC")遞交的公開文件中有更詳細地描述，其副本可從http://investor.zynga.com的投資人關係頁面或SEC網站www.sec.gov取得。

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