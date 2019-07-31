帕加尼在Zynga的CSR Racing 2赛车游戏中展示其Huayra Roadster BC

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--今天，互动娱乐的全球领导者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)在世界最受欢迎的移动飙车游戏CSR Racing 2 (CSR2)中推出了帕加尼(Pagani Automobili)令人惊叹的新款超级跑车Huayra Roadster BC。这是汽车制造商首次在向公众发布之前的手机游戏中推出真实的知名汽车。Roadster BC将将在特殊的80阶梯比赛中现身，该赛事最后将展开计时赛排行榜的竞逐。

帕加尼Huayra Roadster BC超级跑车体现了帕加尼的最高技术和工程开发水平，也是最出色的风格和造型研究成果。Zynga在CSR2中精心重制了这辆车，如同帕加尼为客户打造真实的汽车一样。

CSR2副总裁Julian Widdows表示：“CSR2让玩家有机会驾驶我们大多数人只能在梦中体验的名贵稀有的汽车。看到帕加尼Roadster BC在CSR2的街道上流畅而优雅的比赛，正是科学与艺术的绝配。我们对于成为帕加尼选定的合作伙伴，向公众推出Roadster BC感到无比自豪。”

帕加尼美洲董事总经理Michael Staskin表示：“ 当Horacio Pagani在44年前首次开始设计汽车时，人们无法想象像Roadster BC这样的汽车会在手机游戏中向世界展示。我们选择与CSR2合作展示Roadster BC，是因为我们都是各自行业的领导者，我们都非常注重设计和细节，而且都在继续打破汽车行业的常规。”

CSR2将在80阶梯比赛中庆祝Huayra Roadster BC的亮相，玩家可以使用向所有玩家赠送的帕加尼Huayra Coupé进入该比赛。活动期间，玩家有机会将帕加尼Huayra Roadster BC添加到他们的收藏中。作为最终奖励，玩家可以赢得帕加尼Zonda HP Barchetta，以完成他们的帕加尼收藏。使用增强现实技术，玩家还可以将他们的帕加尼汽车停放在真实世界的车道中，并打开每个面板以近距离研究细节。

CSR2可以在App Store和Google Play上免费下载。有关CSR2的更多信息，请访问该游戏在Facebook、Twitter、Instagram和YouTube上的社区频道。

关于Zynga Inc.

Zynga是互动娱乐领域的全球领导者，其使命是通过游戏连接世界。迄今为止，已有超过10亿人玩过Zynga的游戏，包括CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的游戏在150多个国家提供，并可以在全球的社交平台和移动设备上玩游戏。公司成立于2007年，总部位于旧金山，在美国、加拿大、英国、爱尔兰、印度、土耳其和芬兰设有分支机构。如需了解更多信息，请访问www.zynga.com或在Twitter和Facebook上关注Zynga。

关于帕加尼

帕加尼(Pagani Automobili S.p.A)是一家意大利超级跑车制造商。该公司由Horacio Pagani于1998年创立，总部位于意大利摩德纳的San Cesario Sul Panaro。公司的发展理念借鉴了文艺复兴时期的概念，并集中体现在500多年前伟大的达芬奇的一句话中：“艺术与科学是必须并肩同行的学科。”帕加尼遵照这条令人鼓舞的信念进行创作，力求将技术与品味、功能与美学、精湛工艺与技术诀窍相结合。

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前瞻性陈述

本新闻稿含有与未来CSR Racing 2游戏特色和事件的发布等事项相关的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常包括诸如“展望”、“预测”、“计划”、“打算”、“将”、“预期”、“相信”、“目标”、“期望”等词语，将来时态的陈述也一般都具有前瞻性。这些前瞻性陈述所涵盖事项的成就或成功涉及重大风险、不确定性和假设。这些陈述是基于我们在此新闻稿发布之时可获知的信息作出的，对于这些前瞻性陈述不可过分依赖。我们没有义务更新此类陈述。有关这些风险、不确定性和假设的更多信息已在或将在我们向美国证券交易委员会("SEC")提交的公开文件中有更详细地描述，其副本可从http://investor.zynga.com的投资者关系页面或SEC网站www.sec.gov获得。

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