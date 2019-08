Le salon Healthcare+ Expo Taiwan continue d’être un pôle d'innovation médicale avec ses atouts dans les secteurs de la santé numérique, des technologies de santé et de la médecine

TAIPEI, Taïwan--(BUSINESS WIRE)--Suite au succès de l’an dernier, le salon Healthcare+ Expo constate une croissance rapide – en taille et en importance – des achats, du réseautage et du marketing. Dorénavant considéré comme un événement de première importance en Asie, l’Expo attire un public international composé de plus de 5 000 acheteurs, 500 entreprises, 60 éminents conférenciers et 100 institutions professionnelles qui se retrouveront à Taipei du 5 au 8 décembre 2019.

Un lieu où se rendent les principaux leaders d'opinion et où les affaires se développent

Cette année, les exposants affichent une forte présence dans les domaines de l’IA médicale, des technologies de santé et de la médecine. Des centres médicaux de niveau mondial, des géants de l’informatique, des marques internationales de dispositifs médicaux et des startups innovantes convergent vers l’Expo pour impressionner les publics avec des technologies de santé avancées et des développements vitaux dans le domaine médical. Par ailleurs, en réponse aux fortes demandes du marché, l’Expo a choisi comme thème la santé numérique utilisant l’IA, l’IdO, l'informatique en nuage et la robotique, les nouvelles technologies pour le traitement du cancer, la santé de précision et les hôpitaux intelligents.

Dans le cadre des programmes de l’Expo, MEDTEX Summit Asia réunit 10 sociétés de capital-risque de premier plan, des pionniers mondiaux dans le domaine de l’IA, un lauréat du prix Nobel et des cadres de sociétés pharmaceutiques multinationales qui donneront leur avis sur les tendances futures dans le domaine des soins de santé. Les visiteurs avec des agendas commerciaux peuvent donc s’attendre à obtenir des résultats fructueux des conférences, des sessions de mise en relation et des tournées de présentation ; ils pourront aussi repartir avec une connaissance des marchés de haute qualité.

Pourquoi Taïwan est important pour le secteur des soins de santé

Taïwan possède un avantage concurrentiel du fait de sa situation au cœur de l’Asie, de sa proximité avec des économies émergentes et des liens commerciaux avec celles-ci, et car c’est le pays d’origine des plus grands fabricants de produits électroniques ainsi que de chaînes logistiques bien connectées. Associé à ses atouts en matière de technologies, le système de santé taïwanais fournit non seulement une couverture universelle pour chaque citoyen, mais aussi une quantité massive de données collectées au fil des ans qui jette les bases pour que Taïwan excelle dans les plus larges épreuves commerciales dans le secteur des soins de santé.

L’Expo invite donc ceux qui ont ou auront des activités dans les soins de santé de réserver la date, de venir prêts et de rester connectés, où qu’ils soient. Il est conseillé aux visiteurs intéressés par l’Expo de réserver leur place en ligne à l'avance (cliquer ici) ; des tarifs privilégiés sont disponibles jusqu’au 30 septembre.

