A Healthcare+ Expo Taiwan continua liderando um centro de inovação médica com sua força em saúde digital, tecnologia em saúde e medicina

Após o sucesso no ano passado, a Healthcare+ Expo vê um rápido crescimento em tamanho e importância de aquisições, networking e marketing. A Expo é considerada agora um dos principais eventos na Ásia, atraindo a participação global de mais de 5 mil compradores, 500 empresas, 60 palestrantes de alto nível e 100 instituições profissionais para estar em Taipei entre os dias 5 e 8 de dezembro de 2019.

Onde estão os principais líderes de opinião, os negócios crescem

Os expositores deste ano apontam uma forte presença em IA médica, tecnologia em saúde e medicina. Os centros médicos de classe mundial, gigantes de TI, marcas internacionais de dispositivos médicos e startups inovadoras se reúnem na Expo para impressionar o público com tecnologia avançada em saúde e desenvolvimento médico capaz de salvar vidas. Além disso, a Expo define o tema da saúde digital utilizando a Inteligência Artificial, Internet das Coisas, computação em nuvem e robótica, novas tecnologias para o tratamento do câncer, saúde de precisão e hospitais inteligentes em resposta às demandas do mercado.

Como parte dos programas da Expo, a MEDTEX Summit Asia reúne 10 das principais empresas de capital de risco, pioneiros mundiais em IA, um vencedor do Prêmio Nobel e executivos farmacêuticos multinacionais para projetar suas opiniões sobre as tendências futuristas dos cuidados de saúde. Os visitantes que têm agendas de negócios podem antecipar os resultados frutíferos obtidos em conferências, sessões de matchmaking e roadshows, bem como levar para casa ideias de mercado de alta qualidade.

Por que Taiwan é importante para o setor de saúde?

Taiwan tem uma vantagem competitiva, pois está situada no coração da Ásia, com proximidade e vínculos comerciais com a economia emergente, e um lar para os principais fabricantes de eletrônicos e cadeias de suprimentos bem conectadas. Juntamente com sua força na tecnologia, o sistema de saúde fornece não apenas uma cobertura universal a todos os cidadãos, mas uma enorme quantidade de dados coletados ao longo de anos que abre caminho para Taiwan se destacar em concorrências mais amplas de negócios de saúde.

A Expo, portanto, convida aqueles que estão ou estarão em negócios de saúde a guardar a data na agenda, vir preparados e permanecer conectados onde quer que estejam. Recomenda-se que os visitantes com interesse na Expo reservem previamente um lugar on-line (clique aqui). As inscrições antecipadas estão disponíveis até 30 de setembro.

