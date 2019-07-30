台北--(BUSINESS WIRE)--「醫療」vs「科技」台灣兩大指標產業攜手，點燃一系列醫療創新(Medical Innovation)帶動未來醫療轉變關鍵！2019第三屆台灣醫療科技展，12/05~12/08將在南港展覽館２館登場，串連醫療、科技、生技、醫材等生態鏈，本屆刷新規模超過1856個攤位，共有500家企業、醫院、65家的頂尖科技大廠共同展出。展期包括澳洲、馬來西亞、泰國、新加坡、日本、印度、美、法國超過30個國際專業組織、醫院安排來台商洽，預期超過5000國際觀者、8萬以上參觀人次，完整俯瞰亞太大健康產業商機！

台灣掌握頂尖醫療與資通訊優勢，加上累積20多年醫療數位資料，成為亞太最具實力醫療X科技合作基地!近年包括NVIDIA、Microsoft、Apple、Amazon積極在台發展Medical AI，搶攻醫療AI、大數據人才與產業先機。而台灣科技大廠也投入醫療領域開闢新戰場，包括佳世達、仁寶、緯創、遠傳、華碩、宏碁、廣達頂尖電子資通訊科技大廠，將在2019台灣醫療科技展，首發各項健康醫療創新科技，展出AI、智慧科技、感測、遠端、行動照護、數位醫療以及智能機器人最新應用，成為科技產業另類火熱戰場！

看好亞太醫療創新潛力，還包括眾多國際設備大廠：Philip、Hitachi、Varian、IBA、INTUITIVE SURGICAL SARL、Roche等也將出展；在醫療機構部份，不僅台灣醫學中心全數到齊，超過500個攤位規模，國際上也將有超過100位醫師協會主席、醫院院長親自組團參與展會同期舉行「國際醫師主席大會」，交流醫療創新以及跨國合作機會。

國際資金投資熱潮，也湧入醫療創新領域！美國Partners Healthcare、J&J、以色列Pitango、Alon、aMoon、來自全球8家規模創投也將共同參與系列盛會與全場指標企業以及來自英、德、法、星、台灣超過150個新創團隊直接接觸。

2019台灣醫療科技展，將完整呈現台灣在數位醫療能量，本屆還有質子&重粒子、手術機器人、醫療設備重裝登場；還包括新興基因科技所帶來一線精準健康應用，以及串聯台灣13項專科醫學主題館都是國際級觀展亮點！

展會同期也將舉行「亞洲醫療科技創新論壇」MEDTEX Summit Asia鎖定全球創新趨勢與投資/智慧醫療新進化/細胞與基因療法新視野/藥物開發新策略四大主題，邀請重量級醫療科技領袖、頂尖創新研發者齊聚臺灣，帶動國際聚焦台灣醫療新科技能量、一舉將大健康產業各領域環節，接軌國際策略與資金夥伴攜手合作，立體串聯大健康產業合作網路，加速擴大醫療創新維度！

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