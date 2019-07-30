台北--(BUSINESS WIRE)--「医疗」vs「科技」台湾两大指标产业携手，点燃一系列医疗创新(Medical Innovation)带动未来医疗转变关键！2019第三届台湾医疗科技展，12/05~12/08将在南港展览馆２馆登场，串连医疗、科技、生技、医材等生态链，本届刷新规模超过1856个摊位，共有500家企业、医院、65家的顶尖科技大厂共同展出。展期包括澳洲、马来西亚、泰国、新加坡、日本、印度、美、法国超过30个国际专业组织、医院安排来台商洽，预期超过5000国际观者、8万以上参观人次，完整俯瞰亚太大健康产业商机！

台湾掌握顶尖医疗与资通讯优势，加上累积20多年医疗数字数据，成为亚太最具实力医疗X科技合作基地!近年包括NVIDIA、Microsoft、Apple、Amazon积极在台发展Medical AI，抢攻医疗AI、大数据人才与产业先机。而台湾科技大厂也投入医疗领域开辟新战场，包括佳世达、仁宝、纬创、远传、华硕、宏碁、广达顶尖电子资通讯科技大厂，将在2019台湾医疗科技展，首发各项健康医疗创新科技，展出AI、智慧科技、感测、远程、行动照护、数字医疗以及智能机器人最新应用，成为科技产业另类火热战场！

看好亚太医疗创新潜力，还包括众多国际设备大厂：Philip、Hitachi、Varian、IBA、INTUITIVE SURGICAL SARL、Roche等也将出展；在医疗机构部份，不仅台湾医学中心全数到齐，超过500个摊位规模，国际上也将有超过100位医师协会主席、医院院长亲自组团参与展会同期举行「国际医师主席大会」，交流医疗创新以及跨国合作机会。

国际资金投资热潮，也涌入医疗创新领域！美国Partners Healthcare、J&J、以色列Pitango、Alon、aMoon、来自全球8家规模创投也将共同参与系列盛会与全场指针企业以及来自英、德、法、星、台湾超过150个新创团队直接接触。

2019台湾医疗科技展，将完整呈现台湾在数字医疗能量，本届还有质子&重粒子、手术机器人、医疗设备重装登场；还包括新兴基因科技所带来一线精准健康应用，以及串联台湾13项专科医学主题馆都是国际级观展亮点！

展会同期也将举行「亚洲医疗科技创新论坛」MEDTEX Summit Asia锁定全球创新趋势与投资/智慧医疗新进化/细胞与基因疗法新视野/药物开发新策略四大主题，邀请重量级医疗科技领袖、顶尖创新研发者齐聚台湾，带动国际聚焦台湾医疗新科技能量、一举将大健康产业各领域环节，接轨国际策略与资金伙伴携手合作，立体串联大健康产业合作网络，加速扩大医疗创新维度！

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