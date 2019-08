2019 “Tian You De Cup” Tour of Qinghai Lake

YINCHUAN, China--(BUSINESS WIRE)--De 18e Ronde van Qinghai Lake (TDQL) bereikte de finishlijn in de hoofdstad van de autonome regio Ningxia Hui na 1.851 km felle concurrentie in 13 etappes over drie westelijke provincies in de afgelopen 14 dagen. Op zaterdag werd Robinson Chalapud Gomez van het Colombiaanse team Medellín gekroond tot kampioen. Het markeerde ook de “coming of age” van de race zelf.

Bij de lancering in 2002 ontbrak het de TDQL aan de juiste ondersteunende apparatuur en infrastructuur. Vandaag de dag heeft de jaarlijkse race zich ontwikkeld tot een internationaal erkende professionele wielerwedstrijd op de weg, die door de International Cycling Union (UCI) wordt erkend als een van haar topraces in Azië. De TDQL is wereldwijd bekend geworden als de “Race in the Sky” vanwege de unieke ervaring en uitdagingen van het racen op een hoogte van meer dan 3 km.

