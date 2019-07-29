慈善家Tej Kohli承諾捐贈200萬美元支持生物科技解決方案，目標是至2030年在全球杜絕角膜失明

倫敦和波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- Tej Kohli是倫敦的一位億萬富翁，在網際網路繁榮時代因銷售電子商務支付軟體而致富，他承諾為波士頓的麻省耳眼醫院提供200萬美元，以資助治癒角膜失明的創新研究，包括開發有前景的生物科技解決方案。該善舉反映了Kohli的信念，即新科技可望創造更美好的世界，而他也在尋求不依賴移植而杜絕可避免之角膜失明的解決方案。

Kohli的全球使命是至2030年在全球根治可避免的角膜失明，該使命已取得實質性的進展。慈善性質的海德拉巴Tej Kohli角膜研究所是角膜研究和專長的傑出機構。在2016年至2018年之間，該研究所的門診量達167,321次，採集了26,269枚供體角膜，利用了15,784枚角膜，完成了31,511件手術。

世界衛生組織的資料顯示，全球有2.85億人罹患視力損害，3900萬人失明。失明受到貧困的極大影響，全球3900萬失明者中，生活在印度者高達1400萬人。然而，很大比例的失明是可治癒的，包括75%的角膜疾病。全球失明者中，1270萬人正在等待角膜移植，其中印度占600萬人，但等候名單上每70人中每年僅有1人能接受角膜移植。解決角膜失明問題將需要平價的非手術解決方案。

麻省耳眼醫院(MEE)是哈佛醫學院(HMS)的教學醫院，其眼科是世界上最大的視力研究和臨床機構。從2016年至2018年，MEE的眼科醫生處理的病患就診達521,805次，並執行101,941件眼科手術和程序。MEE是視網膜疾病研究和臨床醫護領域的長期領導者，2018年3月執行了首次經FDA核准的遺傳疾病基因治療。其臨床工作者/科學家目前正在進行110多項臨床研究和試驗，旨在研究各類視力疾病和障礙的新治療方法。

MEE的Tej Kohli角膜計畫將加快創新和合作研究，以取得角膜疾病領域前所未有的突破。該計畫將透過預防和治療，採取各種途徑來治癒角膜失明，包括用於角膜感染快速診斷和早期檢出的尖端分子技術和GelCORE（用於替換角膜組織的粘性生物材料）。領導該項工作的臨床工作者/科學家有：

上述研究者的工作遵循MEE角膜和免疫研究先驅創新的傳統。Claes H. Dohlman, MD發明了波士頓人工角膜(B-KPro)，這是世界上最受歡迎的人工角膜，而Chodosh博士擴大其應用範圍，恢復了致盲性角膜疾病和損傷病患的視力。Gilmore博士發表了有關「超級細菌」的確定性研究，發現微生物用以獲得多藥抗藥性的機制。去年3月，Dana博士領導的一項臨床前研究於《科學進展》(Science Advances) 發表，展示了GelCORE或許能夠癒合角膜割傷或潰瘍，然後促進角膜組織再生的早期徵象。

Tej Kohli治癒角膜失明的目標正在透過慈善活動（包括捐贈200萬美元給MEE）和創投公司及科技投資來實現。Kohli最近收購了一項專利再生生物科技，目前正在進行臨床試驗。Kohli認為，如果該項再生生物科技能夠成功成為現成供應的解決方案，則可立即造福目前全球等候角膜移植的1270萬名病患中高達三分之一的病患。

Tej Kohli表示：

「生物科技正在經歷重大科技進展和快速發展的連鎖反應，提供前所未有的機會來改善人類的生活。我們認為，我們可以利用生物科技打造治癒角膜失明的非手術解決方案，就像疫苗那樣透過針筒給藥。麻省耳眼醫院是全世界首屈一指的示範中心之一，我的200萬美元捐款旨在幫助確保杜絕角膜失明的科技解決方案的開發成為事實。」

Joan W. Miller, MD是HMS眼科教授兼主任，並兼任 MEE、麻省總醫院和Brigham女子醫院眼科主任，她表示：

「我們對該捐款深表感謝，它將使我們能夠推動生物科技治療——首先進入臨床試驗，並最終造福龐大的角膜感染和失明人群。Tej Kohli熱衷於在全球治癒角膜失明，麻省耳眼醫院非常高興能與他攜手開發下一代治療和治癒方法。」

關於Tej Kohli

Tej Kohli是倫敦的一位企業家，肩負著一項廣為人知的使命，即至2030年在全球治癒角膜失明。在網際網路繁榮時代，他靠著銷售科技解決方案和電子商務支付軟體起家，之後成為科技樞紐地區的房地產投資商。他目前專注於具有高影響力且有可能改變生活和改變世界的人工智慧、機器人、生物科技和基因體學投資。

Kohli先生是印度理工學院坎普爾分院(IITK)傑出校友，他在此完成電機工程學位。

www.tejkohli.com

Tej Kohli角膜研究所短片：https://youtu.be/aGSKKoMCDAE

關於麻省耳眼醫院

MEE成立於1824年，是一家國際性治療和研究中心和Partners HealthCare成員。MEE的專長是眼科和耳喉科–頭頸部外科。MEE臨床工作者可提供從常規到非常複雜的醫護。MEE擁有全世界最大的聽力和視力研究人員群體，驅動其科學家的使命是發現眼、耳、鼻、喉、頭、頸疾病潛在的基礎生物學，並開發新的治療和治癒方法。《美國新聞與世界報導》(U.S. News & World) 2018-2019年度「最佳醫院調查」顯示，MEE的眼科排名美國第四，耳喉科排名美國第六。

www.MassEyeandEar.org

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有關Tej Kohli角膜計畫將支持的生物科技創新的短片，請造訪：https://youtu.be/2zUBtj6H7GM

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