慈善家Tej Kohli承诺捐赠200万美元支持生物技术解决方案，目标是至2030年在全球杜绝角膜失明

伦敦和波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- Tej Kohli是伦敦的一位亿万富翁，在互联网繁荣时代，通过销售电子商务支付软件致富，他承诺向波士顿的马萨诸塞州眼耳医院提供200万美元，以资助治愈角膜失明的创新研究，包括开发有前景的生物技术解决方案。该善举反映了Kohli的信念，即新技术有望创造更美好的世界，而他也在寻求一种不依赖于移植而杜绝可避免角膜失明的解决方案。

Kohli的全球使命是至2030年在全球根治可避免角膜失明，该使命已取得了实质性的进步。慈善性质的海德拉巴Tej Kohli角膜研究所是角膜研究和专长的杰出机构。在2016年至2018年之间，该研究所的门诊量达167,321次，采集了26,269枚供体角膜，利用了15,784枚角膜，完成了31,511台手术。

世界卫生组织数据显示，全球有2.85亿人罹患视力损害，3900万人失明。失明受到贫困的极大影响，全球3900万失明者中，生活在印度者高达1400万人。然而，很大比例的失明是可治愈的，包括75%的角膜疾病。全球失明者中，1270万人正在等待角膜移植，其中印度占600万，但等候名单上每70人中每年仅有1人能接受角膜移植。解决角膜失明问题将需要一个平价的非手术解决方案。

马萨诸塞州眼耳医院(MEE)是哈佛医学院(HMS)的教学医院，其眼科是世界上最大的视力研究和临床机构。从2016年至2018年，MEE的眼科医生接诊患者521,805次，开展101,941台眼科手术和程序。MEE是视网膜疾病研究和临床医护领域的长期领导者，2018年3月开展了首次经FDA核准的遗传疾病基因治疗。其临床工作者/科学家目前正在开展110多项临床研究和试验，旨在调查各类视力疾病和障碍的新治疗方法。

MEE的Tej Kohli角膜项目将加快创新和协作研究，以取得角膜疾病领域前所未有的突破。该项目将通过预防和治疗，采取各种途径来治愈角膜失明，包括用于角膜感染快速诊断和早期检出的尖端分子技术和GelCORE（一种用于替换角膜组织的粘性生物材料）。领导该项工作的临床工作者/科学家有：

上述研究者的工作遵循MEE角膜和免疫研究先驱创新的传统。Claes H. Dohlman, MD发明了波士顿角膜假体(B-KPro)，这是世界上最受欢迎的人工角膜，而Chodosh博士扩大了其应用范围，恢复了致盲性角膜疾病和损伤患者的视力。Gilmore博士发表了有关“超级细菌”的确定性研究，揭示了微生物获得多药耐药的机制。去年3月，Dana博士领导的一项临床前研究发表于《科学进展》(Science Advances)，展示了GelCORE有可能愈合角膜割伤或溃疡然后促进角膜组织再生的早期征象。

Tej Kohli治愈角膜失明的目标正在通过慈善活动（包括向MEE捐赠200万美元）和风投公司及技术投资实现。Kohli最近收购了一项再生专利生物技术，目前正在开展临床试验。Kohli认为，如果该项再生生物技术能够作为开箱即用型解决方案取得成功，则可立即造福目前全球等候角膜移植的1270万患者中高达三分之一的患者。

Tej Kohli表示：

“生物技术正在经历巨大的技术进步和快速发展的连锁反应，为人类生活的改善提供了前所未有的机遇。我们认为，我们可以凭借生物技术打造治愈角膜失明的非手术解决方案，就像疫苗那样通过针筒给药。马萨诸塞州眼耳医院是世界领先的示范中心之一，我的200万捐款旨在帮助确保杜绝角膜失明的技术解决方案的开发取得成功。”

Joan W. Miller, MD是HMS眼科教授兼主任，并兼任 MEE、马萨诸塞州综合医院和Brigham女子医院眼科主任，她表示：

“我们对该捐款深表感谢，它将允许我们推动生物技术治疗——首先进入临床试验，并最终造福庞大的角膜感染和失明人群。Tej Kohli热衷于在全球治愈角膜失明，我们马萨诸塞州眼耳医院非常高兴与他携手开发下一代治疗和治愈方法。”

关于Tej Kohli

Tej Kohli是伦敦的一位企业家，肩负着一项广为人知的使命，即至2030年在全球范围内治愈角膜失明。在互联网繁荣时代，他通过销售技术解决方案和电子商务支付软件起家，之后成为科技枢纽地区的房地产投资商。他目前专注于具有高影响力且有可能改变生活和改变世界的人工智能、机器人、生物技术、基因组学投资。

Kohli先生是印度理工学院坎普尔分院(IITK)杰出校友，他在此完成了电气工程学位学习。

www.tejkohli.com

Tej Kohli角膜研究所视频：https://youtu.be/aGSKKoMCDAE

关于马萨诸塞州眼耳医院

MEE成立于1824年，是一家国际性治疗和研究中心和Partners HealthCare成员。MEE的专长是眼科和耳喉科–头颈部外科。MEE临床工作者可提供从常规到非常复杂的医护。MEE汇聚世界上最大的听力和视力研究人员群体，驱动其科学家的使命是发现眼、耳、鼻、喉、头、颈疾病潜在的基础生物学，并开发新治疗和治愈手段。《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World) 2018-2019年度“最佳医院调研”显示，MEE的眼科排名美国第4，耳喉科排名美国第6。

www.MassEyeandEar.org

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有关Tej Kohli角膜项目将支持的生物技术创新的视频，请访问：https://youtu.be/2zUBtj6H7GM

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