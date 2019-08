Filantropo Tej Kohli oferece US$ 2 milhões para patrocinar soluções biotecnológicas para eliminar a cegueira da córnea em todo o mundo até 2030

VIDEO: The Tej Kohli Cornea Program at Mass. Eye & Ear, a teaching hospital of Harvard Medical School and its Department of Ophthalmology.

LONDRES E BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Tej Kohli, um bilionário londrino que fez fortuna durante o boom do comércio digital, doou US$ 2 milhões para a Massachusetts Eye and Ear em Boston para financiar a inovação em pesquisa para curar a cegueira da córnea, incluindo o desenvolvimento de soluções promissoras de biotecnologia. O movimento reflete a crença de Kohli na promessa de novas tecnologias para construir um mundo melhor, à medida que ele busca encontrar uma solução para eliminar a cegueira da córnea evitável que não depende do transplante.

Kohli já fez progressos substanciais em sua missão global de erradicar a cegueira da córnea evitável até 2030. O filantropo Tej Kohli Cornea Institute, em Hyderabad, é uma instituição eminente para pesquisa e perícia em córnea. Entre 2016 e 2018, o instituto realizou 167.321 consultas ambulatoriais, coletou 26.269 córneas de doadores, utilizou 15.784 córneas e completou 31.511 procedimentos cirúrgicos.

285 milhões de pessoas no mundo têm uma deficiência visual e 39 milhões de pessoas são cegas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A cegueira é fortemente impactada pela pobreza, com até 14 dos 39 milhões que vivem na Índia. Entretanto, uma boa proporção de cegueira, incluindo 75% das doenças da córnea, é curável. 12,7 milhões de cegos do mundo estão à espera de transplantes de córnea, incluindo seis milhões na Índia, e apenas um em cada setenta pessoas em listas de espera recebe um transplante de córnea a cada ano. Resolver o problema da cegueira da córnea exigirá uma solução não cirúrgica acessível.

O Massachusetts Eye and Ear (MEE) é um hospital de ensino da Harvard Medical School (HMS) e seu Departamento de Oftalmologia é o maior empreendimento clínico e de pesquisa sobre visão do mundo. Entre 2016 e 2018, os oftalmologistas do MEE realizaram 521.805 consultas e realizaram 101.941 cirurgias e procedimentos oftalmológicos. Há muito tempo líder em pesquisa e cuidados clínicos para doenças da retina, o MEE realizou a primeira terapia genética aprovada pelo FDA para uma doença hereditária em março de 2018. Atualmente, seus cientistas clínicos realizam mais de 110 estudos e ensaios clínicos para investigar novas terapias através de uma ampla gama de doenças e distúrbios visuais.

O Tej Kohli Cornea Program no MEE irá acelerar a pesquisa inovadora e colaborativa para alcançar avanços sem precedentes na doença da córnea. O programa buscará caminhos para curar a cegueira da córnea por meio de prevenção e tratamento, incluindo tecnologia molecular de ponta para diagnóstico rápido e detecção precoce de infecção da córnea e GelCORE, um biomaterial adesivo para substituir o tecido da córnea. Os clínicos/cientistas que irão liderar este trabalho são:

Reza Dana, MD, PhD, MSc , um especialista reconhecido internacionalmente em distúrbios da córnea e inflamação ocular. O Dr. Dana é professor do Claes H. Dohlman em Oftalmologia na HMS e é diretor do serviço de córnea no MEE.

um especialista reconhecido internacionalmente em distúrbios da córnea e inflamação ocular. O Dr. Dana é professor do Claes H. Dohlman em Oftalmologia na HMS e é diretor do serviço de córnea no MEE. Michael Gilmore, PhD, é o fundador e principal pesquisador do Programa de Resistência aos Antibióticos em Harvard. Dr. Gilmore detém o Sir William Osler Professorship em Oftalmologia no HMS.

é o fundador e principal pesquisador do Programa de Resistência aos Antibióticos em Harvard. Dr. Gilmore detém o Sir William Osler Professorship em Oftalmologia no HMS. James Chodosh, MD, MPH, detém o David G. Cogan Professorship em Oftalmologia no campo da córnea e doença externa e é um diretor associado do Instituto de Doenças Infecciosas no Departamento de Oftalmologia da HMS.

O trabalho desses pesquisadores segue uma tradição de inovações pioneiras em pesquisa de córnea e imunologia no MEE. Claes H. Dohlman, MD, inventou a Boston Keratoprosthesis (B-KPro), a córnea artificial mais popular do mundo, e o Dr. Chodosh expandiu seu escopo, restaurando a visão de pessoas com doença de cegueira e lesão da córnea. Dr. Gilmore publicou a pesquisa definitiva sobre “superbactérias” descobrindo o mecanismo usado pelos microorganismos para adquirir resistência a múltiplos medicamentos. Em março passado, o Dr. Dana conduziu um estudo pré-clínico publicado no Science Advances – mostrando indicações precoces de que GelCORE pode ser capaz de selar cortes ou úlceras na córnea e, em seguida, incentivar a regeneração do tecido da córnea.

O objetivo de Tej Kohli de curar a cegueira da córnea está sendo perseguido por meio da filantropia, incluindo a doação de US$ 2 milhões para a MEE, bem como por meio de empreendimentos comerciais e investimentos em tecnologia. Recentemente Kohli adquiriu uma biotecnologia regenerativa proprietária que atualmente está em testes clínicos. Se for bem-sucedido como uma solução pronta para uso, Kohli acredita que essa biotecnologia regenerativa pode ser imediatamente relevante para até um terço dos 12,7 milhões que estão atualmente esperando por transplantes de córnea em todo o mundo.

Afirma Tej Kohli:

“A biotecnologia está em uma reação em cadeia de progressão tecnológica exponencial e desenvolvimento rápido que oferece novas oportunidades sem precedentes para melhorar a vida humana. O que achamos que podemos alcançar com a biotecnologia é uma solução não cirúrgica para a cegueira da córnea que pode ser aplicada através de uma seringa, como uma vacina. O Mass. Eye and Ear é um dos principais centros de excelência do mundo, e minha doação de US$ 2 milhões é para ajudar a garantir que o desenvolvimento de uma solução tecnológica para eliminar a cegueira da córnea se torne uma realidade”.

Joan W. Miller, MD, professora e presidente do Departamento de Oftalmologia da HMS e chefe de Oftalmologia do MEE, Hospital Geral de Massachusetts e Hospital Brigham and Women, afirma:

“Estamos profundamente agradecidos por este presente, que nos permitirá avançar em terapias biotecnológicas - primeiro para ensaios clínicos e, finalmente, para grandes populações de pessoas que sofrem de infecção da córnea e cegueira.. Tej Kohli é apaixonado pela cura da cegueira da córnea em todo o mundo e nós da Mass. Eye and Ear estamos muito satisfeitos em fazer parceria com ele enquanto desenvolvemos a próxima geração de tratamentos e curas”.

Sobre Tej Kohli

Tej Kohli é um empreendedor londrino com uma missão amplamente divulgada para curar a cegueira da córnea em 2030. Ele alcançou o sucesso durante o boom das empresas de venda de soluções de tecnologia e software de pagamentos de comércio eletrônico antes de se tornar um investidor imobiliário em polos tecnológicos. Ele agora se concentra em investimentos de alto impacto em empreendimentos de IA, robótica, biotecnologia e genômica com potencial para transformar vidas e mudar o mundo.

O Sr. Kohli é um ex-aluno de renome do Instituto Indiano de Tecnologia em Kanpur (IITK), onde completou uma licenciatura em Engenharia Elétrica.

Sobre o Massachusetts Eye and Ear

O MEE, fundado em 1824, é um centro internacional de tratamento e pesquisa, é membro do Partners HealthCare. O MEE é especializado em oftalmologia e otorrinolaringologia - cirurgia de cabeça e pescoço. Os médicos do MEE prestam atendimento desde de rotina até complexo. Sede da maior comunidade mundial de pesquisadores de audição e visão, os cientistas do MEE são motivados por uma missão de descobrir a biologia básica subjacente às condições que afetam os olhos, ouvidos, nariz, garganta, cabeça e pescoço e desenvolver novos tratamentos e curas. Na Pesquisa de "Melhores Hospitais" de 2018-2019, o Relatório de Notícias e Mundo dos EUA classificou o MEE como o nº 4 nos EUA em oftalmologia e como nº 6 em otorrinolaringologia.

