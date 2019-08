Le philanthrope Tej Kohli annonce un don de deux millions de dollars pour promouvoir les solutions biotechnologiques qui effaceront la cécité cornéenne au niveau mondial à l'horizon 2030

VIDEO: The Tej Kohli Cornea Program at Mass. Eye & Ear, a teaching hospital of Harvard Medical School and its Department of Ophthalmology.

Tej Kohli, un milliardaire basé à Londres qui a fait fortune durant le boom du dot-com en vendant des logiciels de paiements d'e-commerce, vient de donner deux millions de dollars au Massachusetts Eye and Ear (Boston) pour financer l'innovation et la recherche sur la cécité cornéenne, y compris le développement de solutions biotechnologiques prometteuses. Pour M. Kohli, ce don illustre le potentiel des nouvelles technologies à construire un monde meilleur, et contribue à trouver une solution pour éliminer la cécité cornéenne évitable, sans greffe.

M. Kohli a déjà réalisé des progrès de taille en vue de l'éradication de la cécité cornéenne évitable d'ici 2030. Situé à Hyderabad, le centre philanthropique Tej Kohli Cornea Institute est une institution phare dans la recherche et l'expertise cornéenne. Entre 2016 et 2018, l'institut a accueilli 167 321 patients ambulatoires, reçu 26 269 dons de cornée, utilisé 15 784 cornées et réalisé 31 511 interventions chirurgicales.

285 millions de personnes dans le monde sont concernées par une déficience visuelle, et 39 millions des personnes sont aveugles, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé. La cécité est fortement tributaire de la pauvreté, avec jusqu'à 14 de ces 39 millions de personnes vivant en Inde. Toutefois, une grande proportion des cas de cécité, y compris 75% des maladies cornéennes, est guérissable. Quelques 12,7 millions des personnes aveugles dans le monde attendent une transplantation de la cornée, dont six millions en Inde, et seulement une personne sur soixante-dix figurant sur les listes d'attente reçoivent une transplantation cornéenne chaque année. La résolution du problème de la cécité cornéenne passera nécessairement par une solution non chirurgicale abordable.

Le Massachusetts Eye and Ear (MEE) est un hôpital universitaire de la Harvard Medical School (HMS), et son service d'ophtalmologie est le plus grand centre de recherche sur la vision et d'initiative clinique à l'échelle mondiale. Entre 2016 et 2018, les ophtalmologues du MEE ont réalisé 521 805 consultations et 101 941 chirurgies et interventions ophtalmiques. Chef de file de longue date dans la recherche et les soins cliniques pour les maladies rétiniennes, le MEE réalisa la première thérapie génique approuvée par la FDA pour une maladie héréditaire en mars 2018. Ses cliniciens-scientifiques réalisent à l'heure actuelle plus de 110 études et essais cliniques, dans le but d'évaluer de nouvelles thérapies pour un large éventail de maladies et de troubles de la vue.

Le Programme cornéen Tej Kohli au MEE accélérera la recherche innovative et collaborative pour obtenir des avancées sans précédent dans la lutte contre les maladies cornéennes. Le programme explorera de nouveaux axes pour soigner la cécité cornéenne grâce à la prévention et aux traitements, y compris des technologies moléculaires de pointe pour un diagnostic rapide et une détection précoce des infections de la cornée, et GelCORE, un biomatériau adhésif pour le remplacement du tissu de la cornée. Le(s) clinicien/scientifiques qui dirigeront ces travaux sont:

Reza Dana, DM, PhD, MSc , un expert de renommée internationale dans les troubles de la cornée et les inflammations oculaires. Dr Dana est titulaire de la chaire d'ophtalmologie Claes H. Dohlman à la HMS, et directeur du service en charge de la cornée au MEE.

Michael Gilmore, PhD, est le fondateur et chercheur principal du programme global sur la résistance aux antibiotiques à Harvard. Dr Gilmore est titulaire de la chaire d'ophtalmologie Sir William Osler à la HMS.

James Chodosh, DM, MPH, est titulaire de la chaire d'ophtalmologie David G. Cogan dans le domaine des maladies cornéennes et externes, et directeur-adjoint de l'Infectious Disease Institute du service d'ophtalmologie à la HMS.

Les travaux de ces chercheurs s'inscrivent dans la tradition des innovations de la recherche sur la cornée et l'immunologie au MEE. Claes H. Dohlman, DM, inventa la kératoprothèse de Boston (B-KPro), la cornée artificielle la plus répandue dans le monde, et Dr Chodosh en a étendu la portée, pour redonner la vue aux personnes atteintes de maladies ou de lésions cornéennes provoquant la cécité. Dr Gilmore publia une étude définitive sur les "super parasites", dans laquelle il a découvert le mécanisme utilisé par des micro-organismes pour acquérir une multi-résistance médicamenteuse. En mars dernier, Dr Dana dirigea une étude préclinique publiée dans Science Advances – démontrant des indications précoces selon lesquelles le GelCORE serait capable de refermer des lésions ou des ulcères sur la cornée, puis d'encourager la régénération du tissu cornéen.

Tej Kohli poursuit son objectif de soigner la cécité cornéenne via la philanthropie, notamment avec ce don de deux millions de dollars au MEE, mais aussi par l'entremise d'entreprises commerciales et d'investissements dans la technologie. Kohli a récemment acquis une biotechnologie régénérative qui est actuellement utilisée dans des essais cliniques. En cas de résultats positifs en tant que solution prête à l'emploi, M. Kohli pense que cette biotechnologie régénérative pourrait avoir une pertinence immédiate pour un tiers des 12,7 millions de personnes qui attendent actuellement une transplantation de la cornée dans le monde.

Tej Kohli déclare:

"La biotechnologie est une réaction en chaîne de progression technologique exponentielle et de développement accéléré, qui offre des opportunités sans précédent pour améliorer la vie. Ce que nous pensons pouvoir atteindre grâce à la biotechnologie est une solution non chirurgicale à la cécité cornéenne, pouvant être appliquée avec une seringue, tout comme un vaccin. Le MEE est un des principaux centres d'excellence au niveau mondial, et ce don de deux millions de dollars a pour but de garantir qu'une solution technologique à la cécité cornéenne verra le jour."

Joan W. Miller, DM, professeure et présidente du service d'ophtalmologie à la HMS, et responsable de l'ophtalmologie au MEE, au Massachusetts General Hospital et au Brigham and Women’s Hospital, déclare:

"Nous sommes très reconnaissants de ce don, qui nous permettra de faire progresser les thérapies biotechnologiques, tout d'abord vers des essais cliniques, puis vers des populations plus larges de personnes touchées par une infection ou une cécité cornéenne. Tej Kohli lutte sans compter contre la cécité cornéenne au niveau mondial, et le MEE est donc ravi de collaborer avec lui pour mettre au point la prochaine génération de traitements et de remèdes."

À propos de Tej Kohli

Tej Kohli est un entrepreneur basé à Londres, avec l'objectif, largement relayé dans les médias, de soigner la cécité cornéenne à l'échelle mondiale d'ici 2030. Il a connu la réussite durant le boom du dot-com, en vendant des solutions technologiques et des logiciels de paiements pour l'e-commerce avant de devenir un investisseur immobilier dans les hubs technologiques. Il concentre à présent son activité sur les investissements à impact élevé dans des sociétés spécialisés dans l'IA, la robotique, la biotech et la génomique ayant le potentiel de transformer des vies et de changer le monde.

M. Kohli est un ancien élève distingué de l'Institut indien de technologie à Kanpur (IITK), où il a obtenu son diplôme en ingénierie électrique.

À propos du Massachusetts Eye and Ear

Créé en 1824, le MEE est un centre international de traitement et de recherche, et un membre de Partners HealthCare. Le MEE se spécialise dans la chirurgie de la tête et du cou en ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie. Les médecins du MEE fournissent des soins, allant des plus simples aux plus complexes. Accueillant la plus grande communauté de chercheurs sur l'ouïe et de la vision, le MEE a pour objectif de découvrir les conditions biologiques sous-jacentes relatives aux yeux, au nez, à la gorge, à la tête et au cou, et de développer de nouveaux traitements et remèdes. Dans le rapport 2018-2019 "Best Hospitals Survey" d'U.S. News & World, le MEE s'est hissé à la 4e place aux États-Unis pour l'ophtalmologie et à la 6e place pour l'oto-rhino-laryngologie.

