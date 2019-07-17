安捷證券：首次覆蓋美團點評（3690.HK）給與買入評級，目標價78.00港元

香港--(BUSINESS WIRE)--安捷證券於2019年7月17日發表為美團點評（3690.HK）撰寫的研究報告，稱公司為生活服務超級平台，效率提升推動高質量增長。安捷證券首次覆蓋該公司並給與買入評級，目標價78.00港元。安捷認為：
- 超級APP + 超級用戶，規模及平台價值突顯。公司佔據了餐飲消費的｢高頻剛需｣的制高點(1Q19A餐飲外賣市場份額達64.6%)，並以此拓展｢剛需低頻｣，以及｢非剛需低頻｣的業務，從而享受較低的營銷推廣費用和較高的轉化率。截至1Q19A，公司擁有4.118億年度活躍買家及超過580萬活躍商戶，過去12個月平台總交易額(GTV)達5,457億元人民幣，用戶年均交易筆數達24.8筆。在｢Food+Platform｣的戰略下，各版塊間有效交叉銷售，形成整體生態系統的正向循環，超級平台的規模和品牌價值不斷突顯。
- 在線營銷收入增長亮眼，餐飲外賣板塊盈利可期，財務表現顯著改善。在線營銷收入的亮眼增長帶動公司餐飲外賣、到店及酒旅兩大主體業務於1Q19A均保持强勁增長。1Q19A到店版塊(除酒店收入)綫上營銷服務收入佔比約60%，其中訂閱式/點擊付費模式(CPC)在商家端的滲透率分別達40%/20%。中長期來看，平台上可投放的廣告位、廣告形式以及商戶滲透率均擁有巨大探索空間。
- 新業務虧損收窄，2B端賦能商家，供給側升級。公司的餐飲服務開放平台，基於美團外賣、團購、閃惠、點餐、排隊、預訂等全流程服務，為商家提供了更高效的信息管理方式，這使得平台的優勢可被進一步放大。公司在該領域內建立穩定的供應和交易流，形成正向循環。另外，公司新業務的擴張遵循｢與現有業務存在協同效應｣的原則，幷嚴格監控ROI 指標，預計經營虧損將逐漸收窄。
- 首次覆蓋給與買入評級，目標價78.00港幣。安捷證券預計FY19E-21E公司營業收入同比增長+40.0%/+37.2%/+27.9%，Non – IFRS每股攤薄盈利分別爲人民幣-0.84/0.78/2.68元人民幣。對應Non-IFRS會計準則下FY20E/21E預測市盈率的88.3/25.7倍；FY20E/21E預測市銷率的3.3/2.6倍水平。
新聞稿由九富（香港）財訊公關集團有限公司代安捷國際控股有限公司發送。