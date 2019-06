AM Best Coloca Ratings da Austral Resseguradora S.A. e Austral Seguradora S.A. Sob Revisão Com Implicações em Desenvolvimento

OLDWICK, NEW JERSEY, U.S.A.--(BUSINESS WIRE)--A AM Best colocou sob revisão com implicações em desenvolvimento o Rating de Força Financeira B++ (Bom) e o Rating de Crédito de Longo Prazo do Emissor “bbb+” da Austral Resseguradora S.A. (Austral Re) e Austral Seguradora S.A. (Austral Seg). Ambas as companhias são domiciliadas no Brasil e coletivamente denominadas Austral.

As ações de rating seguem o recente anúncio em que a Austral Re e a Terra Brasis Resseguros entraram em um acordo definitivo para a fusão de suas operações de resseguro. A entidade resultante será a quinta maior resseguradora com base no patrimônio líquido estimado (R$377 milhões, ou US$97 milhões) e a terceira maior resseguradora com base em prêmios estimados (R$766 milhões, ou US$197 milhões anualizados) no mercado de resseguros do Brasil, com base em dados de março de 2019. As duas empresas mantêm tratativas há alguns meses, na tentativa de criar um player de resseguro mais forte no Brasil. O acordo deve ser fechado dentro de seis meses, depois das aprovações regulatórias (SUSEP) e antitruste (CADE).

Os acionistas da entidade combinada proposta serão Vinci Partners, Brasil Plural e International Finance Corporation (IFC), braço financeiro do Banco Mundial. Bruno Freire, atual CEO da Austral Re, será o CEO da entidade combinada. Rodrigo Botti, que atualmente é o CEO da Terra Brasis, será o diretor financeiro da entidade combinada.

Os ratings permanecerão sob revisão até a conclusão da transação. A AM Best continuará a manter discussões com as empresas e monitorar sua capitalização ajustada ao risco, desempenho operacional, perfil de negócios e gerenciamento de riscos corporativos.

Este comunicado de imprensa refere-se às classificações de crédito que foram publicadas no website da AM Best. Para todas as informações deste comunicado à imprensa e as suas divulgações relevantes, incluindo os dados do escritório responsável pela emissão de cada uma das classificações individuais referenciadas neste comunicado, por favor visite a página de atividade recente de Rating da AM Best. Para obter demais informações sobre o uso e as limitações das opiniões sobre classificação de crédito, por favor, visite Como Entender as Classificações de Crédito da Best. Para obter informações sobre o uso correto de mídias dos Ratings de Crédito e comunicados de imprensa da AM Best, por favor consulte o Guia de Mídia - Uso Adequado dos Ratings de Crédito e Comunicados de Imprensa das Ações de Rating da AM Best.

A AM Best é uma agência de classificação global e provedora de informações com um foco exclusivo na indústria de seguros. Visite www.ambest.com para mais informações.

Direitos Autorais © 2019 pela A.M. Best Rating Services, Inc. e/ou os seus afiliados.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.