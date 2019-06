AM Best Retira el Estado de Bajo Revisión con Implicaciones en Desarrollo y Afirma las Calificaciones Crediticias de ASSA Compañía de Seguros S.A., Afirma las Calificaciones Crediticias de sus Afiliadas

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha retirado el estado de bajo revisión con implicaciones en desarrollo y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR por sus siglas en inglés) de “a” de ASSA Compañía de Seguros (ASSA) (Ciudad de Panamá, Panamá). A.M. Best también ha afirmado el FSR de A- (Excelente) y el ICR de “a-” de Lion Reinsurance Company Limited (Lion Re) (Bermuda) y de Reaseguradora América SPC Ltd. (RAM Re) (Islas Caimán). La perspectiva de estas calificaciones es estable. Todas las compañías son subsidiarias de ASSA Compañía Tenedora S.A. (ASSA Tenedora) y su propietario final es Grupo ASSA, S.A. (Grupo ASSA), una compañía tenedora de servicios financieros listada en la Bolsa de Valores de Panamá.

Las calificaciones de ASSA reflejan la fortaleza de su balance, la cual A.M. Best categoriza como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio favorable y administración integral de riesgos adecuada.

Las calificaciones de Lion Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual A.M. Best categoriza como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos adecuada.

Las calificaciones de RAM Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual A.M. Best categoriza como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos adecuada.

Las calificaciones de ASSA se colocaron bajo revisión con implicaciones negativas después del anuncio hecho el 7 de agosto de 2017 por el cual ASSA anunció su entrada a un acuerdo de compra de activos para adquirir la totalidad de la operación de seguros de Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali). En ese momento, existían preocupaciones sobre la estructuración financiera de la adquisición, y el efecto que podría tener en la capitalización ajustada por riesgos de la compañía y el apalancamiento financiero que pudiera derivar de la operación.

El 12 de abril de 2018, se modificaron las implicaciones del estado de revisión a en desarrollo, después de que se definió la estructura financiera de la transacción y se revisó su impacto potencial en la capitalización ajustada por riesgos, lo que arrojó resultados apropiados para la calificación actual en términos de solidez del balance, perfil de negocio y desempeño operativo. Sin embargo, el riesgo de implementación y el apalancamiento financiero en la empresa continuaron siendo las preocupaciones en ese momento.

Se retiró el estado de bajo revisión y se confirmaron las calificaciones debido a que la compañía pudo cumplir su objetivo de crecimiento, a la vez que mantuvo la calidad de la suscripción, la rentabilidad y la buena gestión de capital que permitieron que la capitalización ajustada por riesgos se mantuviera en niveles adecuados para las calificaciones. Además, la compañía ha podido mantener un apalancamiento financiero adecuado al pagar la mayor parte del financiamiento utilizado en la transacción.

La perspectiva estable refleja la estabilidad del capital, incluso con los intangibles creados después de adquirir el negocio de Generali. La perspectiva también refleja la expectativa de AM Best sobre el desempeño continuo de la compañía, en términos de suscripción, rentabilidad, gestión de capital e importancia dentro del mercado de seguros de Panamá.

Se podrían llevar a cabo acciones positivas de calificación si la compañía continúa aumentando su base de capital, al mismo tiempo que mantiene su desempeño operativo. Además, la calidad de los activos sigue siendo un componente clave de la evaluación de AM Best, ya que cualquier deterioro podría afectar la capitalización ajustada por riesgos de la empresa. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la compañía no puede soportar sus riesgos a través de su nivel de capital, especialmente teniendo en cuenta los altos intangibles presentes debido a la transacción con Generali. Si la calidad de los activos se deteriora sin capital adicional, la capitalización ajustada por riesgos podría verse afectada, lo que potencialmente podría afectar las calificaciones de la compañía.

Lion Re continúa reportando un desempeño operativo adecuado derivado de sus compañías afiliadas en la región y de nuevas alianzas estratégicas, al mismo tiempo que mantiene una capitalización ajustada por riesgos muy fuerte. La compañía continúa respaldando la estrategia de ASSA Tenedora al mismo tiempo que mantiene resultados netos positivos con perspectivas de crecimiento saludables. AM Best espera que Lion Re continúe desempeñando un papel importante en la estrategia de ASSA Tenedora mientras consolida sus operaciones en nuevas regiones al proveer capacidad de reaseguro.

Los factores que podrían llevar a una mejora de las calificaciones o perspectivas positivas para Lion Re incluyen resultados consistentemente positivos que pueden contribuir a un mayor fortalecimiento de su capitalización ajustada por riesgos en los próximos años. Los factores que podrían llevar a una acción negativa de calificación incluyen una pérdida importante de capital por reclamaciones o por inversiones que derive en un capital que no respalde sus calificaciones actuales.

RAM Re está registrada como una Compañía de Portafolios Segregados (SPC por sus siglas en inglés) y cuenta con una licencia de Clase B(i) emitida bajo la ley de seguros de las Islas Caimán. Las calificaciones de RAM Re están basadas en el desempeño estable de sus operaciones, así como en la naturaleza de los portafolios que administra. Durante 2018 y 2019 hubo cambios importantes en sus portafolios que podrían afectar su operación en su conjunto. Si bien se han tomado medidas para compensar estos cambios, tales esfuerzos aún no se han materializado. AM Best espera que la compañía esté lista para implementar estas medidas.

La capitalización de RAM Re es adecuada para las calificaciones actuales; sin embargo, las capacidades para generar ingresos de la compañía podrían verse afectadas, y por lo tanto su habilidad para generar capital. A medida que los portafolios continúen creciendo o a medida que se integren nuevos portafolios a la compañía, las calificaciones podrían verse presionadas en los niveles actuales de capital. RAM Re cuenta con el soporte explícito de su compañía matriz, Grupo ASSA, a través de una carta compromiso, lo cual mejora la perspectiva de AM Best sobre la fortaleza financiera de la compañía.

AM Best considera que las calificaciones de RAM Re son apropiadas en sus niveles actuales. Los factores que podrían llevar a una acción negativa de calificación incluyen un perfil de negocio más limitado, una menor capitalización ajustada por riesgos y pérdidas de suscripción constantes.

