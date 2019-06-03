Perlin與國際商會在新加坡建立未來貿易中心

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Perlin Network與國際商會 (ICC)將成立區域性未來貿易中心(CoFT)。Enterprise Singapore在年度Global Trader Dialogue大會上宣佈，Enterprise Singapore將與Perlin和ICC合作，協調並推動主要商品交易參與者在商業領域採用最先進的區塊鏈技術。Enterprise Singapore是致力於提升新加坡作為全球貿易中心地位的政府機構。CoFT的一個主要目標就是協助企業從現有的紙本系統向數位化區塊鏈平臺轉型，後者的價格要低得多，而且其速度、安全性和效率遠超過前者。

Enterprise Singapore助理執行長Satvinder Singh先生對這一由私人部門主導的計畫表示歡迎，他說：「Enterprise Singapore十分高興看到ICC和Perlin就CoFT展開合作，這項計畫將利用創新和科技來推動商品交易部門的轉型。該中心將利用新加坡為全球貿易中心的優勢、高素質的人才庫，以及新加坡與世界其他地區的強大關係網。借助CoFT，總部位於新加坡的國際貿易公司將擁有更多的機會來測試和開發策略和新科技，這些策略和科技將有助於它們在不斷變化的貿易領域獲得成功。」

以其自身已開發的應用軟體為基礎，Perlin已在廣泛商品中部署試行計畫。第一項是提供全價值鏈可追溯性的Perlin Clarify，以利用不斷成長、與邁向聯合國永續發展目標所需解決方案相關的廣泛市場。其市場機會預計將達到12兆美元。第二項是Perlin Certify，使產品驗證成為強有力的防偽手段，以打擊全球仿冒商品黑市。如果不加以遏制，黑市規模到2022年預計將增至2.8兆美元，並扼殺540萬個工作機會。

在全球擁有4,500萬名會員的ICC也將其會員與平臺相連，積極支持新設立的CoFT。Perlin最近宣佈與ICC合作，與其遍佈130個國家的廣泛會員群體接洽，推動區塊鏈在全球的採用，主要專注於培養更多永續發展產業。Perlin最近在巴黎舉行的公司100週年慶典高峰會上宣佈了ICC採納計畫。

ICC秘書長John Denton AO表示：「身為代表全球4,500萬家企業和超過12億員工的全世界最大商業機構，ICC擁有獨特的優勢，能夠有效地鼓勵區塊鏈科技的規模化採用。透過我們與Perlin的合作，我們的目標是為會員創造機會，利用區塊鏈在眾多領域的巨大潛力，例如供應鏈可追溯性，交易融資和防偽。」

全球80%的頂尖油氣、金屬、採礦和農業公司已在新加坡落戶。

Perlin執行長Dorjee Sun表示：「Perlin對於獲得Enterprise Singapore的策略和財務支援感到十分自豪，這有助於我們讓貿易和商品業務從紙本系統向現代區塊鏈，向Wavelet、Clarify、Certify這類分散式數位平臺，以及向交易融資智慧合約轉型。作為欣欣向榮的全球貿易中心和亞洲重要的門戶，新加坡是Perlin重要的戰略性基地，可用於部署強大的新區塊鏈應用軟體，從而為貿易的未來發展提供一臂之力。」

查詢Perlin及其企業產品詳情，請至https://www.perlin.net/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。