Perlin携手国际商会在新加坡建立未来贸易中心

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Perlin Network与国际商会 (ICC)将成立区域未来贸易中心(CoFT)。Enterprise Singapore在年度Global Trader Dialogue大会上宣布，Enterprise Singapore将与Perlin和ICC合作，协调并推动主要商品交易参与者在商业领域采用最先进的区块链技术。Enterprise Singapore是一家致力于提升新加坡作为全球贸易中心地位的政府机构。CoFT的一个主要目标就是帮助公司从现有基于纸面的系统向数字化区块链平台转型，后者的价格要低得多，而且其速度、安全性和效率远超前者。

Enterprise Singapore助理首席执行官Satvinder Singh先生对这一由私营领域主导的动议表示欢迎，他说：“Enterprise Singapore十分高兴看到ICC和Perlin就CoFT开展合作，这一举措将使用创新和科技来推动商品交易行业的转型。该中心将利用新加坡作为全球贸易中心的优势，高素质的人才库以及新加坡与世界其他地区的强大关系网。借助CoFT，总部位于新加坡的国际贸易公司将拥有更多的机会来测试和开发策略和新技术，这些策略和技术将有助于它们在不断变化的贸易领域获得成功。”

Perlin已在基于自身已开发应用的广泛商品中进行了试点。第一家是提供全价值链可追溯性的Perlin Clarify，以利用不断增长的、与实现联合国可持续发展目标所需解决方案相关的广泛市场。其市场机会预计将达到12万亿美元。第二家是Perlin Certify，能够将产品验证作为一种强有力的防伪手段，来打击全球假冒商品黑市。如果不加以遏制，黑市规模到2022年预计将增至2.8万亿美元，并扼杀540万个工作岗位。

在全球拥有4,500万名会员的ICC也将通过将其会员与平台相连，积极支持新设立的CoFT。Perlin最近宣布与ICC合作，与其遍布130个国家的广泛会员群体进行接洽，推动区块链在全球范围内的采用，主要专注于培养更多可持续发展产业。Perlin最近在巴黎举行的公司100周年庆典峰会上宣布了ICC采纳动议。

ICC秘书长John Denton AO表示：“作为全球代表4,500万公司和超过12亿雇员的最大商业机构，ICC拥有独特的优势，能够有效地鼓励区块链科技的规模化采用。通过我们与Perlin的合作，我们致力于为会员创造机会，利用区块链在众多领域的巨大潜力，例如供应链可追溯性，交易融资和防伪。”

全球80%的顶级油气、金属、采矿和农业公司已在新加坡落户。

Perlin首席执行官Dorjee Sun表示：“Perlin对于获得Enterprise Singapore的战略和财务支持感到十分自豪，这有助于我们让贸易和商品贸易公司从基于纸面的系统向现代区块链，向Wavelet、Clarify、Certify这类分布式数字平台，以及向交易融资智能合约转型。作为一个欣欣向荣的全球贸易中心和亚洲重要的门户，新加坡是Perlin重要的战略基地，可用于部署强大的新区块链应用，从而为贸易的未来发展提供一臂之力。”

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