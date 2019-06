Business Wire et Q4 ont annoncé la signature d’un partenariat stratégique exclusif

SAN FRANCISCO & TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Business Wire, leader mondial de la diffusion de communiqués de presse et informations réglementaires et Q4 Inc., leader de solutions cloud à destination des relations investisseurs, ont annoncé avoir signé un partenariat stratégique exclusif qui combine la qualité et la renommée des services de diffusion de communiqués de presse de l’un avec la technologie avancée et à forte notoriété de l’autre.

Par cet accord, Business Wire et Q4 s’engagent à proposer aux grandes sociétés internationales un large éventail de services allant de la diffusion d’information à l’hébergement web, en passant par le web casting et le web design, des analyses et des solutions pour améliorer l’engagement des investisseurs.

« Business Wire bénéficie déjà de la confiance de nombreuses sociétés du monde entier et à ce titre, nous avons donc un point de vue unique qui nous permet d’identifier les besoins de nos clients et de leur proposer des solutions appropriées », explique Geff Scott, P-dg de Business Wire, qui ajoute : « en choisissant Q4 comme partenaire stratégique, nous sélectionnons le top en matière de technologie mais surtout nous optons pour un partenaire qui partage nos valeurs afin d’offrir ce qu’il y a de meilleur à nos clients dans un environnement d’affaires complexe ».

« Nos clients sont notre priorité », précise Darell Heaps, P-dg de Q4 Inc. « Nous mettons tout en œuvre pour les aider à atteindre les objectifs de leur stratégie de relations investisseurs. C’est pourquoi nous continuons à développer un ensemble de produits et à nouer des partenariats pour soutenir cette mission. Nous sommes aussi très honorés d’avoir signé ce partenariat avec Business Wire, une marque réputée et respectée, innovante dans son industrie, qui diffuse en toute confiance les informations des sociétés du monde entier. Q4 est donc très heureux de proposer à ses clients les services de Business Wire et d’offrir conjointement une vraie valeur ajoutée à nos clients respectifs ».

Les deux sociétés prévoient également de collaborer à des solutions futures qui permettront aux entreprises internationales de réduire leur volatilité, renforcer l’engagement des actionnaires, piloter leur valorisation, et gérer tout contenu à destination des investisseurs, influenceurs et consommateurs, par la création, la diffusion, l’hébergement et la mise à jour des ces projets complexes.

A propos de Business Wire

Business Wire, filiale du groupe Berkshire Hathaway, est le leader mondial de la diffusion des communiqués de presse et informations réglementaires des sociétés. Les professionnels de la communication, des relations publics, des relations investisseurs et du marketing s’appuient sur Business Wire pour une diffusion sécurisée, intégrale et simultanée de leurs communiqués et documents multimédias. Fondée en 1961, Business Wire est une source fiable pour les agences de presse, journalistes, autorités de marchés et analystes financiers, qui recoivent les communiqués directement sur leurs plates-formes éditoriales, grâce à notre technologie NX, plusieurs fois primée par les services de délivrance de brevets aux Etats-Unis et en Europe. Business Wire compte aujourd’hui 18 newsrooms dans le monde pour répondre aux besoins des professionnels de la communication et des médias.

Pour en savoir plus: https://services.businesswire.com/france

Nous suivre sur Twitter: @BusinessWireFR

A propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. est le leader de solutions digitales cloud à destination des relations investisseurs visant à aider les sociétés à atteindre les objectifs de leur stratégie RI. Grâce à sa technologie innovante dans le domaine et une renommée basée sur l’expérience client, Q4 est le partenaire privilégié de plus de 1 200 sociétés du monde entier. Le large portfolio de solutions de communication et d’analyse de Q4, en sus d’un modèle basé sur l’expérience client, permet de développer des programmes de relations investisseurs stratégiques et influents. Q4 a des bureaux à New York, Toronto, Copenhague et Londres.

Pour en savoir plus : www.q4inc.com