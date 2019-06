Yongjun Miao (Chairman of Autobio Diagnostics) and Tuomas Tenkanen (CEO of Mobidiag) officially signed the establishment of the Automobi Diagnostics Joint Venture (credits: Autobio Diagnostics).

ESPOO, Finland & ZHENGZHOU, China--(BUSINESS WIRE)--Mobidiag Ltd., een bedrijf dat zich bezighoudt met de verspreiding van antimicrobiële resistentie, kondigt vandaag de lancering aan van Automobi Molecular Diagnostics Co., Ltd. (‘Automobi’), de joint venture (‘JV’) tussen Mobidiag en Autobio Diagnostics (‘Autobio’), een van de toonaangevende bedrijven op het gebied van de klinische diagnose in China. Automobi is verantwoordelijk voor de commercialisering van het Novodiag® -platform en geselecteerde tests voor infectieziekten in Groot-China.

De eerste activiteiten van Automobi omvatten de registratie van het Novodiag® -platform en de eerste tests bij de National Medical Products Administration (NMPA, voorheen CFDA). Automobi zal ook lokale vestigingen in China oprichten voor de productie van bepaalde Novodiag® -onderdelen en -wegwerpproducten voor het Chinese grondgebied.

