東芝記憶體控股公司將透過優先股和貸款進行1.2兆日圓融資

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--記憶體解決方案的全球領導者東芝記憶體控股公司(Toshiba Memory Holdings Corporation)今天宣佈，公司董事會已於今日與三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)、三菱日聯銀行(MUFG Bank, Ltd.)和瑞穗銀行(Mizuho Bank, Ltd.)（以下稱為「主要融資銀行」）達成協議，將獲得9000億日圓新貸款以及額外1000億日圓的貸款承諾額度，以便進一步強化公司的業務基礎和資本結構。董事會今天還決定發行3000億日圓不可轉換債券類型的優先股，作為向日本開發銀行(Development Bank of Japan Inc.)的第三方配股，從而令新融資總額達到1.2兆日圓。上述融資工作均計畫在6月底前進行。

新資金將用於對去年6月K.K. Pangea（由Bain Capital Private Equity, LP領銜的財團所成立的特殊目的公司）收購東芝記憶體株式會社(Toshiba Memory Corporation)而從主要融資銀行獲得的共計6000億日圓貸款進行再融資。公司還將透過提前贖回現有不可轉換債券類型優先股等措施來重新調整其資本結構。

東芝記憶體控股公司未來將繼續部署各種財務措施，以進一步提升自身競爭力。這包括針對快閃記憶體進行尖端研發工作，並積極回應有發展前景的市場趨勢，對其位於日本岩手縣北上(Kitakami)的“K1”製造工廠進行策略性資本投資。

關於東芝記憶體

東芝記憶體集團(Toshiba Memory Group)為記憶體解決方案的全球領導者，致力於快閃記憶體和SSD的開發、生產和銷售。2017年4月，東芝記憶體從東芝公司完成拆分，後者於1987年發明了NAND快閃記憶體。東芝記憶體開創性地開發出一系列尖端的記憶體解決方案和服務，豐富了人們的生活，並擴大了社會的視野。該公司創新的3D快閃記憶體技術BiCS FLASH™將對先進智慧型手機、PC、SSD、汽車和資料中心等高密度應用領域記憶體的未來產生深遠影響。有關東芝記憶體的更多詳情，請造訪：https://business.toshiba-memory.com/en-jp/

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