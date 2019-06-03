东芝存储器控股公司将通过优先股和贷款进行1.2万亿日元融资

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--存储器解决方案全球领导者东芝存储器控股公司(Toshiba Memory Holdings Corporation)今天宣布，公司董事会已于今日与三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)、三菱日联银行(MUFG Bank, Ltd.)和瑞穗银行(Mizuho Bank, Ltd.)（以下称为“主要融资银行”）达成协议，获得9000亿日元新贷款以及额外1000亿日元的贷款承诺额度，以便进一步加强公司的业务基础和资本结构。董事会今天还决定发行3000亿日元不可转换债券类型的优先股，作为向日本开发银行(Development Bank of Japan Inc.)的第三方配股，从而令新融资总额达到1.2万亿日元。上述融资工作均计划在6月底前进行。

新资金将用于对去年6月K.K. Pangea（由Bain Capital Private Equity, LP牵头的财团组建的一家特殊目的公司）收购东芝存储器株式会社(Toshiba Memory Corporation)而从主要融资银行获得的共计6000亿日元贷款进行再融资。公司还将通过提前赎回现有不可转换债券类型优先股等举措对其资本结构进行重组。

东芝存储器控股未来将继续部署各种财务措施，以进一步提升自身竞争力。这包括开展针对闪存的尖端研发工作，并积极应对有发展前景的市场趋势，对其位于日本岩手县北上(Kitakami)的“K1”制造工厂进行战略资本投资。

关于东芝存储器

作为存储器解决方案全球领导者，东芝存储器集团(Toshiba Memory Group)致力于闪存和SSD的开发、生产和销售。2017年4月，东芝存储器从东芝公司完成拆分，后者于1987年发明了NAND闪存。东芝存储器开创性地开发出了一系列尖端的存储器解决方案和服务，丰富了人们的生活，并扩大了社会的视野。该公司创新的3D闪存技术BiCS FLASH™将对先进智能手机、PC、SSD、汽车和数据中心等高密度应用领域存储器的未来产生深远影响。有关东芝存储器的更多详情，请访问：https://business.toshiba-memory.com/en-jp/

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