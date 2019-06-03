Visa在全球增加對女子足球的投資

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--隨著國際足聯2019年法國女足世界盃(FIFA Women’s World Cup France 2019™)的臨近，Visa (NYSE:V)今天宣佈進一步擴大對女足的支持，利用該品牌的贊助平臺在全球性別平等和女性賦權運動浪潮中鼓舞女性運動員。

Visa行銷與傳播長Lynne Biggar表示：「運動為女性帶來巨大的機會，讓她們能夠在球場內外追逐自己的夢想。女性是消費購物的主力，同時每年有數百萬小企業在她們的努力下誕生。經由對包括女足在內的女性相關計畫進行大量投資，Visa為世界這個強有力的群體歡呼喝彩。」

Visa最新的投資包括：

支持美國及其他地區的女足運動

與美國足球協會合作

Visa與女子足球界的全球領袖美國足球協會達成五年贊助協議，以進一步加強對女足發展的長期投資，並支持美國國家女子足球隊，直至2023年。對美國女足的支持與Visa在全球對女子足球的投資相輔相成——Visa與歐洲足球協會聯盟(UEFA)女足專案達成合作夥伴關係，並與FIFA建立長期合作夥伴關係，包括FIFA女足世界盃、FIFA 2018年烏拉圭U-17女子世界盃和FIFA 2018年法國U-20女子世界盃。

Visa將成為SheBelieves Cup的指定贊助商。SheBelieves Cup是在FIFA 2015年加拿大女足世界盃開賽前推出的國際女子四國錦標賽，每年在美國舉辦。此項錦標賽圍繞美國足球協會的SheBelieves運動，旨在鼓勵年輕的女孩和女性努力追求自己的目標和夢想。美國足球協會過去15年的合作夥伴Soccer United Marketing (SUM)促成了美國足球協會和Visa之間的合作。

美國足球協會商務長Jay Berhalter表示：「我們非常高興Visa能與我們合作，幫助我們達成整體使命，讓足球成為美國最主要的運動項目。有了Visa和我們一起對女子足球進行長期投資，我們將繼續為各個級別的女性球員、教練和裁判創造更多的機會。總而言之，我們非常期待Visa來協助我們達成使命，培養世界級的球員、教練和裁判，同時增加球迷的互動。」

SUM資深副總裁Jen Cramer表示：「能夠促成美國足球協會和Visa之間的多年合作，Soccer United Marketing感到十分自豪。一直以來，我們都希望與一些具有前瞻性思維的知名品牌合作，他們致力於促進足球運動的發展，為運動界和商界培養下一代女性領袖。Visa和美國足球協會之間振奮人心的合作關係將令足球在北美的普及度提升至更高的水準，這在今年夏季FIFA女足世界盃即將開戰之際顯得尤為重要。」

強化女性在足球中的影響力

Visa將推出新的美國行銷活動，為美國國家女子足球隊呐喊助威。此次宣傳最重要的內容是一支新廣告，聚集了球星Mallory Pugh、Becky Sauerbrunn、Rose Lavelle、Jessica McDonald、Abby Dahlkemper和Adrianna Franch，她們正努力備戰，希望在FIFA 2019年女足世界盃上第四度奪冠。新廣告展現了球員們所付出的努力和堅持，她們企圖在今年夏季的世界舞臺上大顯身手。此前，Visa推出新的全球廣告宣傳活動“One Moment Can Change the Game”（一個瞬間就足以改變比賽），以提升女性在運動領域的影響力。

美國國家女子足球隊前鋒Mallory Pugh表示：「每一天，我的隊友們都以各種各樣的方式鼓舞著我。能夠參加Visa的宣傳活動，為我們這樣的運動員喝彩，將球場上各種神奇的瞬間展現在大家面前，我覺得非常驕傲。Visa的活動再次向女性和女孩傳達難能可貴的訊息，賦予她們能量。」

在FIFA 2019年法國女足世界盃上為女性喝彩

Visa「本場最佳球員」評選

Visa將成為FIFA 2019年女足世界盃「本場最佳球員」評選的指定贊助商，為女子足球員喝彩。世界各地的球迷將有機會在FIFA.com上針對錦標賽期間的52場比賽投票給自己最喜愛的球員。球員能夠憑藉其突出表現而獲選——可以是令人驚歎的發揮、運動精神的展現，抑或是球場上其他一些精彩瞬間。

Visa「本場最佳球員」評選旨在為球員們喝彩，讓球迷有機會發表自己的意見，讓全世界更加認可女性在足球中的地位。

「Visa之隊」擴大陣容

「Visa之隊」的球員陣容進一步擴大，來自16個國家和地區的18名新女子足球員將加入「Visa之隊」，包括：Ellie Carpenter（澳洲）、Christine Sinclair（加拿大）、Nadia Nadim（丹麥）、Lucy Bronze（英格蘭）、Fran Kirby（英格蘭）、Nikita Parris（英格蘭）、Eugenie Le Sommer（法國）、Dzsenifer Marozsán（德國）、Laura Giuliani（義大利）、Shanice vd Sanden（荷蘭）、Caroline Graham Hansen（挪威）、Ewa Pajor（波蘭）、Kim Little（蘇格蘭）、Ramona Bachmann（瑞士）、Alexia Putellas（西班牙）、Kosovare Asllani（瑞典）、Didem Karagenç（土耳其）和Megan Rapinoe（美國）。

自2000年「Visa之隊」計畫推出以來，「Visa之隊」中平均有54%為女性，包括最新宣佈的來自世界各地的18名女子足球員。該計畫已支持了400多名運動員，其目的是為運動員提供必要的資源，幫助他們在球場內外都能達成自己的目標。

Visa「創無限」全球女性創新挑戰賽

在6月7日女足世界盃開幕當日，Visa將舉辦其首屆為女性企業家喝彩之全球競賽的決賽，這些女性企業家在全球金融科技和社會影響力方面獲得很大的進步。來自六個地區的12名決賽選手將展示各自的解決方案，以贏取每項挑戰10萬美元的大獎。

從運動場到董事會議室，積極支持女性發展

Visa對於女性的支持不僅僅在運動場。有94%身居首長級職位的女性都曾在一生中的某些時候參加過運動競賽。1正是由於在運動場和商場上的成功之間存在著這種關聯，Visa致力於在生活的各方面積極支持和擁護廣大女性。Visa對全世界女足運動的投資植基於Visa所發起的一系列支持女性企業家和小企業主的倡議。其他計畫包括：

Visa行銷與傳播長Lynne Biggar繼續說道：「作為女足的主要贊助商和女性賦權的倡議者，Visa致力於進一步加強球場內外對這項運動的支持。無論是支持職業球員，為她們的故事喝彩，抑或是利用Visa品牌的實力，提升這項運動在全世界的影響力，Visa對女足的承諾體現在這點滴之處。」

1安永(EY)和espnW《你將會在哪裡找到未來的領導人？》(Where Will You Find Your Next Leader?)研究報告

關於Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V)是全球首屈一指的數位支付公司。我們的使命是透過最創新、可靠和安全的支付網路連接世界，推動個人、企業和經濟活動的蓬勃發展。我們擁有全球最先進的支付處理網路VisaNet，能夠在世界各地提供安全可靠的支付服務，每秒可處理65,000多筆交易。Visa 對創新的堅持不懈是數位商務在各類裝置上得以迅速發展的催化劑。在世界由類比向數位時代演變之際，Visa 正運用我們的品牌、產品、人才、網路和規模，重新塑造商業的未來。查詢詳情，請造訪：關於Visa、visa.com/blog和@VisaNews。

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