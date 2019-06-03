Visa在全球范围内增加对女足的投入

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--随着国际足联2019年法国女足世界杯(FIFA Women’s World Cup France 2019™)的临近，Visa (NYSE:V)今天宣布进一步扩大对女足的支持，利用该品牌的赞助平台在全球性别平等和女性赋权运动浪潮中鼓舞女性运动员。

Visa首席营销与传播官Lynne Biggar表示：“体育给女性带来了巨大的机遇，让她们能够在球场内外追逐自己的梦想。女性是消费购物的主力军，同时每年有数百万小企业在她们的努力下诞生。通过对包括女足在内的女性相关计划做出巨大投入，Visa为世界这个强有力的群体欢呼喝彩。”

Visa最新的投资包括：

支持美国及其他地区的女足运动

与美国足球协会合作

Visa与世界女足的领先组织美国足球协会达成了五年赞助协议，以此进一步加强对女足发展的长期投入，并支持美国国家女子足球队，直至2023年。对美国女足的支持是Visa在全球范围内对女足投入的补充——Visa与欧洲足球协会联盟(UEFA)女足项目达成了合作伙伴关系，并与FIFA开展长期合作，包括FIFA女足世界杯、FIFA 2018年乌拉圭U-17女子世界杯和FIFA 2018年法国U-20女子世界杯。

Visa将成为SheBelieves Cup的指定赞助商。SheBelieves Cup是在FIFA 2015年加拿大女足世界杯开赛前推出的国际女子四国锦标赛，每年在美国举办。此项锦标赛围绕美国足球协会SheBelieves运动，旨在鼓励年轻的女孩和女性努力追求自己的目标和梦想。美国足球协会过去15年的合作伙伴Soccer United Marketing (SUM)促成了美国足球协会和Visa之间的合作。

美国足球协会首席商务官Jay Berhalter表示：“我们非常高兴Visa能与我们合作，帮助我们实现我们的总体目标，让足球成为美国最主要的体育运动项目。有了Visa和我们一起对女足做出长期投资，我们将继续为各个级别的女性球员、教练员和裁判员创造更多的机会。总而言之，我们非常期待Visa更多地参与进来，帮助我们实现理想，培养世界级的球员、教练员和裁判员，同时增加球迷的互动。”

SUM高级副总裁Jen Cramer表示：“能够促成美国足球协会和Visa之间的多年合作，Soccer United Marketing感到十分自豪。一直以来，我们都希望与一些具有前瞻性思维的知名品牌合作，他们致力于促进足球运动的发展，为下一代培养体育界和商界的女性领袖。Visa和美国足球协会之间振奋人心的合作关系将令足球在北美的普及度提升至更高的水平，这在今年夏季FIFA女足世界杯即将开战之际显得尤为重要。”

强化女性在足球中的影响力

Visa将推出一个新的美国营销活动，为美国国家女子足球队呐喊助威。此次宣传最重要的内容是一支新广告，汇聚了球星Mallory Pugh、Becky Sauerbrunn、Rose Lavelle、Jessica McDonald、Abby Dahlkemper和Adrianna Franch，她们正努力备战，希望在FIFA 2019年女足世界杯上第四度夺冠。新广告展现了为了在今年夏季的世界舞台上彰显运动的伟大风采，球员们所付出的努力和坚持。此前，Visa推出了新的全球广告宣传活动“One Moment Can Change the Game”（一个瞬间就足以改变比赛），以提升女性在体育中的影响力。

美国国家女子足球队前锋Mallory Pugh表示：“每一天，我的队友们都以各种各样的方式鼓舞着我。能够参加Visa的宣传活动，为我们这样的运动员喝彩，将绿茵场上各种神奇的瞬间展现在大家面前，我觉得非常骄傲。Visa的活动再次向女性和女孩传达了一个难能可贵的讯息，赋予她们能量。”

在FIFA 2019年法国女足世界杯上为女性喝彩

Visa“本场最佳球员”评选

Visa将作为FIFA 2019年女足世界杯“本场最佳球员”评选的指定赞助商，为女足运动员喝彩。世界各地的球迷将有机会在FIFA.com上针对锦标赛期间的52场比赛为自己最喜爱的球员投票。球员能够凭借其突出表现而获选——可以是令人惊叹的发挥、体育精神的展现，抑或是球场上其他一些精彩瞬间。

Visa“本场最佳球员”评选旨在为球员们喝彩，让球迷有机会发表自己的意见，让世界更加认可女性在足球中的地位。

“Visa之队”阵容扩大

“Visa之队”的球员阵容进一步扩大，来自16个国家和地区的18名新女足球员将加入“Visa之队”，包括：Ellie Carpenter（澳大利亚）、Christine Sinclair（加拿大）、Nadia Nadim（丹麦）、Lucy Bronze（英格兰）、Fran Kirby（英格兰）、Nikita Parris（英格兰）、Eugenie Le Sommer（法国）、Dzsenifer Marozsán（德国）、Laura Giuliani（意大利）、Shanice vd Sanden（荷兰）、Caroline Graham Hansen（挪威）、Ewa Pajor（波兰）、Kim Little（苏格兰）、Ramona Bachmann（瑞士）、Alexia Putellas（西班牙）、Kosovare Asllani（瑞典）、Didem Karagenç（土耳其）和Megan Rapinoe（美国）。

自2000年“Visa之队”计划推出以来，“Visa之队”中平均有54%为女性，包括最新宣布的来自世界各地的18名女足球员。该计划已支持了400多名运动员，其目的是为运动员提供必要的资源来帮助他们在球场内外都能实现自己的目标。

Visa“创无限”全球女性创新挑战赛

在6月7日女足世界杯开幕当日，Visa将举办其首届为女性企业家喝彩的全球竞赛之决赛，这些女性企业家在全球金融科技和社会影响力方面获得了很大的进步。来自六个地区的12名决赛选手将展示各自的解决方案，以赢取每项挑战10万美元的大奖。

从绿茵场到董事会议室，积极支持女性发展

Visa对于女性的支持不仅仅体现在运动场。有94%身居首席高管职位的女性都曾在生活中的某些时候参加过体育竞赛。1正是由于在运动场上和在商业上的成功之间存在着这种关联，Visa致力于在生活的方方面面积极支持和拥护广大女性。除了对全世界女足运动的大力投入之外，Visa还发起一系列支持女性企业家和小企业主的倡议。其他计划包括：

Visa首席营销与传播官Lynne Biggar继续道：“作为女足的主要赞助商和女性赋权的倡议者，Visa致力于进一步加强球场内外对这项运动的支持。无论是支持职业球员，为她们的故事喝彩，抑或是利用Visa品牌的实力，提升这项运动在全世界的影响力，Visa对女足的承诺体现在这点滴之处。”

1安永(EY)和espnW《你将会在哪里找到未来的领导者？》(Where Will You Find Your Next Leader?)研究报告

关于Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V)是全球领先的数字支付公司。我们的使命是通过最创新、可靠和安全的支付网络连接世界，推动个人、企业和经济活动的蓬勃发展。我们拥有全球最先进的支付处理网络VisaNet，能够在世界各地提供安全可靠的支付服务，每秒可处理65,000多笔交易。Visa 对创新的坚持不懈是数字商务在各类设备上得以迅速发展的催化剂。在世界由模拟向数字时代演变之际，Visa 正运用我们的品牌、产品、人才、网络和规模，重新塑造商业的未来。垂询详情，请访问：关于Visa、visa.com/blog和@VisaNews。

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