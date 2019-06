Getty Images et APO Group annoncent qu’ils s’associent pour fournir des services intégrés et innovants de textes, photos et vidéos aux entreprises opérant en Afrique et au Moyen-Orient

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Getty Images (www.GettyImages.com), leader mondial des communications visuelles, et APO Group (www.APO-opa.com), leader des services de conseil en relations presse et de la distribution de communiqués de presse, ont annoncé une collaboration de grande envergure visant à promouvoir des solutions intégrées de textes, photos et vidéos pour les organisations opérant en Afrique et au Moyen-Orient.

Visionner la vidéo : https://youtu.be/XKga15c0TdM

Télécharger la photo 1 : http://bit.ly/Getty-APO

Télécharger la photo 2 : http://bit.ly/Getty-APO-1

Télécharger le B-roll et le dope sheet : http://bit.ly/Broll-Getty-APO

Les deux sociétés ont couché leurs intentions sur le papier aujourd’hui lors d’une cérémonie officielle de signature au siège de Getty Images à Londres.

Getty Images, qui dispose de près d’un million de clients répartis dans presque tous les pays du monde dans les secteurs des médias, des entreprises et de la publicité, est la source de contenus visuels la plus fiable et la plus estimée au monde. Ses services de gestion et de distribution d’actifs numériques optimisent l’efficacité et la syndication de contenu pour des centaines de partenaires dans le monde entier.

Depuis sa création en 2007, APO Group est rapidement devenu le cabinet de conseil en relations presse le plus influent et le plus réputé d'Afrique et du Moyen-Orient, grâce à son rôle de pionnier dans la distribution de communiqués de presse et à ses solutions innovantes de veille médiatique. Ses services de conseil permettent aux organisations du monde entier d'exploiter le potentiel des médias en développant des plans de communication stratégiques qui favorisent la création de liens positifs avec des publics clés.

Grâce à l'association des capacités uniques de Getty Images et des services de relations presse internationales d’APO Group, ce partenariat stratégique aidera les organisations à rallier de nouveaux publics à leurs histoires passionnantes.

Getty Images fournira aux clients d’APO Group un éventail complet de solutions de production, de distribution et de gestion d’actifs numériques, tandis que la gamme de services de relations presse d’APO Group, axés sur l’Afrique et le Moyen-Orient, sera à la disposition des clients de Getty Images.

L’Afrique, en particulier, représente de considérables perspectives de croissance pour les clients des deux organisations. Avec une population qui devrait doubler d’ici 2050, le continent abritera 40 % de l’humanité en 2100. En travaillant ensemble dans la région, Getty Images et APO Group contribueront à mieux faire connaître l’Afrique à l'échelle internationale.

Ces dernières années, APO Group s'est imposé comme étant le meilleur cabinet de conseil en relations médias pour les multinationales qui ont besoin d'un soutien local en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi que pour les organisations africaines souhaitant se développer à l'international. Prestataire de plus de 300 clients diversifiés tels que Facebook, Uber et Hilton, ainsi que de 57 des principales agences de relations publiques mondiales, APO Group a doublé son chiffre d'affaires au cours des deux dernières années et la société occupe désormais la place du leader incontesté du marché pour les relations avec les médias en Afrique et au Moyen-Orient.

Getty Images et APO Group sont également unis par leur passion pour le sport. APO Group est le Principal Sponsor Officiel de Rugby Africa, l’association africaine de World Rugby, tandis que Getty Images est le photographe officiel ou le partenaire photographique de plus de 80 des plus grandes organisations sportives, ligues et clubs sportifs du monde, y compris la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), le Comité international olympique (CIO), la National Basketball Association (NBA), l’Union des associations européennes de football (UEFA), la Ligue nationale de hockey (LNH), la NASCAR, la Professional Golfers Association (PGA), Manchester United, le Borussia Dortmund, le FC Bayern Munich, Cricket Australia et la New Zealand Rugby Union.

En 2018, les deux sociétés ont allié leurs forces pour accroître la visibilité internationale de la Rugby Africa Gold Cup (http://bit.ly/Getty-APO-3) – qui sert d’épreuve de qualification pour la Coupe du Monde de Rugby 2019.

« Nous sommes convaincus d’avoir trouvé dans APO Group le partenaire qu’il nous faut pour étendre notre présence en Afrique et au Moyen-Orient », a déclaré Lee Martin, Vice-Président Développement stratégique mondial de Getty Images. « APO Group est le leader du marché dans son domaine et possède une connaissance et une expertise approfondies des entreprises et des médias en Afrique et au Moyen Orient. Nous attendons avec impatience le démarrage de cette collaboration passionnante qui nous ouvrira la porte de nouveaux marchés encore inexploités, riches en potentiel et en opportunités. »

« Ce nouveau partenariat témoigne de notre volonté de collaborer avec les plus prestigieuses organisations mondiales afin d’offrir à nos clients des solutions de communication et de relations presse innovantes et intégrées », a déclaré Lionel Reina, Directeur Général d’APO Group. « La puissance cumulée de nos services multinationaux répond à la demande croissante des entreprises de travailler avec un nombre limité de fournisseurs afin d'établir une communication plus efficace sur leurs activités en Afrique et au Moyen-Orient. »

Le partenariat stratégique a été salué par une photo de Lee Martin, Vice-Président Développement stratégique mondial de Getty Images, et Lionel Reina, Directeur Général d’APO Group, affichée sur la Tour NASDAQ de Times Square, à New York. La Tour NASDAQ dispose de l’affichage LED vidéo le plus visible de Times Square et représente l’un des espaces publicitaires les plus prisés au monde.

Photographie de Lee Martin et Lionel Reina sur la Tour Nasdaq : http://bit.ly/Getty-APO-Nasdaq

À propos de Getty Images

Getty Images (www.GettyImages.fr) est l’un des leader de la communication visuelle le plus estimé et fiable au monde, avec plus de 300 millions d’actifs disponibles sur ses sites GettyImages.fr (https://www.GettyImages.fr) et istockphoto.com (https://www.istockphoto.com/fr) incluant photo, vidéo et musique. Le site de Getty Images accompagne créatifs, entreprises et médias dans presque tous les pays du monde et s’est imposé comme la référence pour ceux qui souhaitent découvrir et acquérir du contenu visuel marquant, proposé par les meilleurs photographes et vidéastes au monde.

Getty Images travaille avec plus de 250 000 contributeurs et des centaines de partenaires visuels pour couvrir plus de 160 000 événements (actualités, sportifs et divertissement) chaque année, proposer des images créatives puissantes pour promouvoir tout type de concept commercial et donner accès à la plus riche bibliothèque d’archives numériques au monde.

Découvrez Getty Images pour vous familiariser avec la façon dont nous révolutionnons le rôle des images dans la communication business et pour comprendre comment nous permettons à des idées innovantes et créatives de devenir réalité.

Pour connaître les dernières actualités et annonces, visitez notre espace presse et le site Creative Insights pour s’inspirer et découvrir les histoires derrières les contenus. Retrouvez également Getty Images sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest et Tumblr, ou téléchargez l’application Getty Images pour visionner et partager les plus belles images du monde.

À propos d’APO Group

Fondé en 2007, APO Group (www.APO-opa.com) est le principal service de conseil en relations médias et distribution de communiqués de presse en Afrique et au Moyen-Orient. Nous aidons les organisations privées et publiques à asseoir leur réputation et à renforcer leur image de marque dans les pays cibles. En tant que partenaire de confiance, notre rôle consiste à utiliser le pouvoir des médias et à élaborer des stratégies sur mesure permettant aux organisations de produire un impact réel et mesurable en Afrique et au Moyen-Orient et en dehors des frontières régionales. La confiance et la reconnaissance qui ont été accordées à APO Group par des sociétés mondiales et multinationales, des gouvernements et des ONG, nous encouragent à améliorer continuellement notre proposition de valeur en Afrique et au Moyen-Orient afin de mieux répondre aux besoins de nos clients. Parmi nos prestigieux clients, citons, entre autres : Facebook, Dangote Group, GE, Uber, Microsoft, Nokia, Mara Group, PwC, DHL, Marriott Group, Sage, Ecobank, Iflix, Jumia, Samsung, Total, Merck, Société Générale, L'Oréal, Oracle, Philips, Barclays, MoneyGram, Ernst & Young, Orange.

Siège social : Lausanne, Suisse | Bureaux au Sénégal, à Dubaï et Hong Kong

Pour plus d’informations, visiter notre site internet : https://www.APO-opa.com