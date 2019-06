Mobidiag annonce la création d’Automobi Molecular Diagnostics

FINLANDE Espoo/CHINE, Zhengzhou--(BUSINESS WIRE)--Mobidiag Ltd., société de diagnostic moléculaire en phase commerciale participant à la lutte contre la propagation de la résistance aux antimicrobiens, annonce aujourd’hui le lancement d’Automobi Molecular Diagnostics Co., Ltd (« Automobi »), la joint-venture (« JV » ou «coentreprise ») entre Mobidiag et Autobio Diagnostics (« Autobio »), un leader chinois en diagnostic clinique. Automobi est responsable de la commercialisation de la plateforme Novodiag® et de certains tests de dépistage de maladies infectieuses sur le territoire de la Grande Chine.

Les activités initiales d’Automobi comprendront l’enregistrement de la plateforme Novodiag® et les premiers tests associés auprès de la National Medical Products Administration (NMPA, anciennement CFDA). Automobi créera également des usines locales en Chine pour la fabrication de certains composants et consommables Novodiag® pour la Chine.

Tuomas Tenkanen, PDG de Mobidiag, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’annoncer le lancement officiel d’Automobi. Nous avons trouvé le partenaire idéal en Autobio et sommes confiants qu’ensemble, nous serons en mesure d’offrir des diagnostics moléculaires multi-cibles faciles à utiliser et des panels de diagnostic syndromique innovants à un prix abordable sur le marché chinois en pleine croissance ».

Yongjun Miao, Président d’Autobio a déclaré “Nous sommes confiants de la combinaison de la PCR multiplex en temps réel et des technologies de microarray appliquées au diagnostic in vitro des maladies infectieuses, permettant ainsi une analyse échantillon-résultat dans une cartouche jetable. Nous travaillerons ensemble pour finaliser l'enregistrement requis par les réglementations locales dans le but de mettre sur le marché de meilleurs produits et de servir la santé humaine avec de meilleurs tests.”

Comme annoncé précédemment en décembre 2018, Mobidiag et Autobio ont convenu d’investir conjointement 12,3 M€ pour la création d’Automobi en Chine. Autobio investit 8 M€ dans la trésorerie pour détenir 65 %, et Mobidiag investit 4,3 M€ pour en détenir 35 %. Dans le cadre de ce partenariat, Automobi a acquis une licence exclusive de Mobidiag pour commercialiser la plateforme Novodiag® et certains tests de dépistage des maladies infectieuses humaines (hors septicémies) en Chine.

En décembre 2018, Autobio a investi 10 M€ dans Mobidiag. Ces fonds sont utilisés pour développer le portefeuille de produits de la société, accélérer le développement de nouveaux tests pour le système Novodiag® et améliorer ses capacités de production, ainsi que pour faciliter davantage l’expansion commerciale de Mobidiag.

Notes aux rédacteurs en chef

Automobi Molecular Diagnostics

Automobi est une coentreprise créée par Autobio et Mobidiag en 2019. Le plan d’activités initial comprend l’enregistrement de la plateforme Novodiag® ainsi que les ventes et le marketing sur le territoire de la Chine. Automobi financera également l’implantation d’usines locales en Chine pour la fabrication de certains composants et consommables Novodiag®. Automobi est basé dans la ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine.

À propos de Mobidiag Ltd

Mobidiag est une société de diagnostic moléculaire en pleine expansion, au stade commercial, dont la technologie accessible, largement applicable et robuste participe à la lutte contre la propagation de la résistance aux antimicrobiens grâce à la détection rapide d'agents pathogènes et leur résistance potentielle aux antibiotiques. Grâce à ses solutions Amplidiag® et Novodiag®, Mobidiag propose une gamme complète de solutions de diagnostic moléculaire pour la détection des maladies infectieuses dans les laboratoires de toutes tailles.

Mobidiag a son siège à Espoo, en Finlande, avec des filiales en France, au Royaume-Uni et en Suède. Pour en savoir plus, visitez www.mobidiag.com

À propos d’Autobio Diagnostics Co., Ltd.

Fondée en 1998, Autobio est devenue l'un des leaders du diagnostic clinique en Chine. Autobio est spécialisé dans la recherche et le développement, la production, la commercialisation et le service de produits de diagnostic clinique, notamment les produits d'immunoassays, de microbiologie et de produits biochimiques. Autobio fournit des solutions complètes pour les laboratoires médicaux. En savoir plus.

À propos de la plateforme Novodiag®

La plateforme Novodiag® est une solution innovante de diagnostic moléculaire permettant la détection entièrement automatisée des maladies infectieuses, y compris les résistances aux antibiotiques. La plateforme combine les technologies de PCR en temps réel et de microarray, pour permettre l’analyse directe des échantillons placés dans une cartouche jetable. Elle permet également un dépistage complet d’agents pathogènes multiples ou uniques en une heure environ. Cela permet aux cliniciens d’être mieux informés lorsqu’ils prennent des décisions urgentes, ce qui aide à prescrire des traitements précoces et à éviter la propagation de l’infection.