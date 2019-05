Visa aumenta o investimento global no futebol feminino

Visa announces Five-Year Partnership with U.S. Soccer Federation in Support of U.S. Women’s National Team, Presenting Sponsor of SheBelieves Cup (Photo: Business Wire)

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Rumando para a FIFA Women’s World Cup France 2019™ (Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA de 2019 na França), a Visa (NYSE:V) anunciou hoje um compromisso expandido com o futebol feminino, tirando proveito da plataforma de patrocínio da marca para inspirar as atletas em meio ao movimento global de empoderamento feminino e igualdade de gênero.

“O esporte representa uma enorme oportunidade para as mulheres perseguirem seus sonhos dentro e fora do campo”, disse Lynne Biggar, diretora de marketing e comunicações da Visa. “As mulheres representam uma vasta maioria das compras pelos consumidores e começam milhões de pequenos negócios por ano. Ao fazer um investimento substancial nas iniciativas das mulheres, incluindo o futebol, a Visa está celebrando essa força global poderosa.”

Os mais novos investimentos da Visa incluem:

Apoio ao futebol feminino nos EUA e além

Parceria com a Federal de Futebol dos Estados Unidos

A Visa assinou um contrato de patrocínio de cinco anos com o líder mundial em futebol feminino, a Federação U.S. Soccer, para contribuir com seu investimento de longo prazo no desenvolvimento do futebol feminino e apoiar a Seleção Nacional de Futebol Feminino dos EUA até 2023. O apoio ao futebol feminino dos EUA complementa o investimento global da Visa no futebol feminino através de parcerias com o Futebol Feminino da UEFA e a parceria de longa data da Visa com a FIFA, incluindo a FIFA Women’s World Cup™ (Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA), a FIFA U-17 Women’s World Cup Uruguay 2018 (Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-17 da FIFA no Uruguai em 2018) e a FIFA U-20 Women’s World Cup France 2018 (Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-20 da FIFA na França em 2018).

A Visa será a patrocinadora apresentante da Copa SheBelieves, que começou nas eliminatórias para a FIFA Women’s World Cup Canada 2015™ (Copa do Mundo de Futebol Feminino na Canadá 2015 da FIFA), um torneio de quatro equipes internacionais de futebol feminino disputado nos EUA todos os anos. O torneio se baseia na iniciativa SheBelieves do U.S. Soccer, focado em inspirar as jovens e mulheres a conquistar seus objetivos e sonhos. O acordo entre o U.S. Soccer e a Visa foi facilitado pelo Soccer United Marketing (SUM), parceiro do U.S. Soccer nos últimos 15 anos.

“Estamos incrivelmente entusiasmados com o fato de a Visa estar fazendo parceria conosco em nossa missão geral de se tornar um esporte proeminente nos EUA”, disse Jay Berhalter, diretor comercial do U.S. Soccer. “Com a Visa se juntando a nós em nosso investimento de longo prazo no futebol feminino, continuaremos a aumentar as oportunidades para as jogadoras, técnicos e juízes em todos os níveis. Em geral, estamos ansiosos para que a Visa nos ajude a alcançar a nossa missão de aumentar a participação, desenvolvimento de jogadoras de classe mundial, técnicos e árbitros e aumentar o envolvimento dos fãs.”

“Soccer United Marketing tem orgulho em facilitar essa parceria de vários anos entre o U.S. Soccer e a Visa”, disse Jen Cramer, vice-presidente sênior da SUM. “Estamos sempre procurando estabelecer parcerias com marcas icônicas, com mentalidade voltada ao futuro, que estejam comprometidas com o avanço do esporte e o desenvolvimento de líderes mulheres para a próxima geração de atletas e empreendedoras. Esse relacionamento excitante entre a Visa e o U.S. Soccer elevará a popularidade do futebol para níveis ainda mais altos na América do Norte, especialmente no avanço desta FIFA Women’s World Cup™ deste verão.”

Ampliando a presença das mulheres no futebol

A Visa está lançando uma nova campanha de marketing nos EUA em homenagem à Seleção Nacional de Futebol Feminino dos EUA. A peça central é uma nova campanha publicitária com Mallory Pugh, Becky Sauerbrunn, Rose Lavelle, Jessica McDonald, Abby Dahlkemper e Adrianna Franch enquanto elas tentam ganhar uma quarta estrela ao vencer a FIFA Women’s World Cup 2019™. A campanha publicitária oferece uma ideia do trabalho duro e da determinação das jogadoras enquanto elas se esforçam para alcançar o sucesso no estágio mundial neste verão. Isso construído a partir da nova campanha global de publicidade da Visa, “One Moment Can Change the Game” (Um momento pode mudar o jogo), focada na elevação das mulheres nos esportes.

“Minhas colegas de equipe me inspiram de tantas maneiras diferentes todos os dias”, disse Mallory Pugh, atacante da Seleção Nacional de Futebol Feminino dos Estados Unidos. “Estou orgulhosa em ser parte da campanha da Visa que celebra as atletas do modo como somos e mostra os momentos mágicos no campo. A campanha da Visa é outra mensagem de empoderamento incrível para as mulheres e garotas.”

Celebrando as mulheres na FIFA Women’s World Cup France 2019™

Jogadora da partida, apresentada pela Visa

A Visa é a patrocinadora apresentante da Jogadora da partida da FIFA Women’s World Cup 2019™, celebrando as jogadoras de futebol feminino. Os fãs de futebol do mundo todo terão a oportunidade de votar no FIFA.com na sua jogadora favorita para cada uma das 52 partidas durante o torneio. As jogadoras podem ser selecionadas pelo seu excelente desempenho: fantástica partida, demonstração de esportividade ou algum outro momento no campo.

A Jogadora da Partida, apresentada pela Visa, é o troféu para comemorar e criar uma oportunidade para os fãs terem voz e contribuírem com o crescente reconhecimento das mulheres no futebol em todo o mundo.

Expansão da Equipe Visa

Os talentos dos atletas da Equipe Visa estão se expandindo, uma vez que 18 novas jogadoras de futebol de 16 países se juntarão à Equipe Visa. Elas incluem: Ellie Carpenter (Austrália), Christine Sinclair (Canadá), Nadia Nadim (Dinamarca), Lucy Bronze (Inglaterra), Fran Kirby (Inglaterra), Nikita Parris (Inglaterra), Eugenie Le Sommer (França), Dzsenifer Marozsán (Alemanha), Laura Giuliani (Itália), Shanice vd Sanden (Países Baixos), Caroline Graham Hansen (Noruega), Ewa Pajor (Polônia), Kim Little (Escócia), Ramona Bachmann (Suíça), Alexia Putellas (Espanha), Kosovare Asllani (Suécia), Didem Karagenç (Turquia) e Megan Rapinoe (Estados Unidos).

Desde o começo do programa da Equipe Visa em 2000, uma média de 54% da Equipe Visa são mulheres, incluindo as 18 recém-anunciadas jogadoras de futebol de todo o mundo. O programa já apoiou mais de 400 atletas e tem como objetivo fornecer aos atletas os recursos necessários para alcançarem seus objetivos dentro e fora do campo.

Iniciativa Visa Everywhere: Edição Global das Mulheres

No dia da abertura do torneio em 7 de junho, a Visa irá hospedar o evento das finais para sua primeira competição global focada em celebrar as mulheres empreendedoras que estão fazendo avanços nas Fintech e no Impacto Social ao redor do mundo. Doze finalistas de seis regiões apresentarão suas soluções para uma chance de ganhar o grande prêmio de US$ 100 mil por desafio.

Incentivando as mulheres desde o campo até a sala de reuniões

O suporte da Visa para as mulheres vai além do campo de futebol. 94% das mulheres em cargos de nível sênior praticaram um esporte em algum momento das suas vidas.1 Devido à correlação entre sucesso nos esportes e nos negócios, a Visa é um catalisador para apoiar e incentivar as mulheres em todas as facetas da vida. O investimento da Visa no futebol feminino globalmente construído a partir das iniciativas da Visa que apoiam as mulheres empreendedoras e as proprietárias de pequenos negócios. Outros incluem:

She’s Next, apoiado pela Visa, um programa global para incentivar as mulheres em seus esforços para financiar, operar e ampliar pequenos negócios.

Money is Changing, campanha multimilionária da Visa nos EUA, que se baseia no foco das mulheres milenares e destaca as etapas práticas que as mulheres venceram para mudar o jogo e desafiar os tabus existentes quando se trata de dinheiro.

“Como patrocinadora líder do futebol feminino e defensora do empoderamento feminino, a Visa está dedicada a acelerar o suporte cada vez maior ao esporte, dentro e fora do campo”, continuou Lynne Biggar, diretora de marketing e comunicações da Visa. “Desde promover as jogadoras profissionais e celebrar suas vitórias, até aproveitar a força da marca Visa e elevar a visibilidade dos jogos em todo o mundo, o compromisso da Visa com o futebol feminino está aqui para ficar.”

1 Estudo da EY e da espnW “Where Will You Find Your Next Leader?” (Onde você encontrará o seu próximo líder?)

Sobre a Visa Inc.

A Visa Inc. (NYSE: V) é líder mundial em pagamentos digitais. Nossa missão é conectar o mundo através da rede de pagamentos mais inovadora, confiável e segura, permitindo o desenvolvimento de pessoas, empresas e economias. A VisaNet, nossa rede de processamento global avançada, oferece pagamentos seguros e confiáveis em todo o mundo, e é capaz de processar mais de 65.000 mensagens de transação por segundo. O enfoque incansável da empresa em inovação é um catalisador para o rápido crescimento do comércio conectado em qualquer dispositivo, para todos, em qualquer lugar. À medida que o mundo se afasta do analógico e se torna digital, a Visa está aplicando sua marca, produtos, pessoas, rede e escala para remodelar o futuro do comércio. Para mais informações, acesse Sobre a Visa, visa.com/blog e @VisaNews.

