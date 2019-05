A Zynga kiadta a világon az első Game of Thrones® Slots Casino játékot

Game of Thrones Slots Casino from Zynga Inc. (Graphic: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Az interaktív szórakoztatás egyik globális vezető vállalata, a Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA) ma bejelentette, hogy Game of Thrones Slots Casino elnevezésű játéka már világszerte letölthető az App Store-ból és a Google Play áruházból, és a Facebookos és az Amazon Appstore-ból letölthető verzió is hamarosan elérhető lesz. A Zynga közösségi kaszinójáték-portfóliójának új tagja Westeros-ba repíti el a játékosokat, ahol az HBO® híres televíziós sorozata, a Trónok harca által inspirált nyerőgépes játékkal játszva valódi közösségi játékélményben lehet részük.

A Game of Thrones Slots Casino játékot játszók elmerülhetnek a tévésorozat drámai fordulatokkal teli történeteiben, érdekfeszítő párbeszédeiben és élvezetes zeneszámaiban, és követhetik az ikonikus karakterek sorsát. A kategóriájában a legjobb nyerőgépes játék a Hét Királyságban játszódó izgalmas eseményeket kínál, a játékosok csodálatos tájakban gyönyörködhetnek és eljuthatnak olyan különleges helyszínekre is, mint a Fal. A játék tökéletesen idézi fel Westeros "tűz és jég" hangulatát, és természetesen megjelennek benne a birodalom legnevesebb lakói is, köztük Cersei, Jaime, és Tyrion Lannister, valamint a Stark-ház tagjai, Sansa, Arya, és Havas Jon.

"A sorozat régi rajongójaként a Zynga megtiszteltetésnek tekinti, hogy megjelenítheti a Trónok harca sorozat világát, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a játékosoknak olyan játékélményt kínáljon, amely tükrözi a filmek intenzitását és a történet ívét, és ugyanakkor élvezetes közösségi szórakozást is biztosít" - mondta el Bernard Kim, a Zynga Publishing (Kiadási) egységének elnöke. "A játék látványvilága és hangeffektusai tökéletesen visszaidézik a sorozat kiemelkedő pillanatait, és a Házak történetén alapuló közösségi funkcióknak köszönhetően a játékosok csoportokat alkotva maguk is harcba szállhatnak a Hét királyság feletti uralomért. Westeros tovább él!"

Az izgalmas közösségi funkciókat és a többi játékossal való kommunikáció lehetőségét is biztosító Game of Thrones Slots Casino lehetővé teszi a játékosok számára, hogy csapatokat alkotva küzdjenek a hatalomért és élvezzék a sikeresen teljesített feladatokért járó jutalmakat. Az új játékosok csatlakozhatnak a nekik tetsző Házhoz, sőt, akár saját Házat is alapíthatnak játékostársaikkal, és együtt kalandozhatnak a Hét Királyság interaktív térképén megjelenő helyszíneken. A Házak tagjainak sorban meg kell hódítaniuk a hetente kiadott 'For the Throne' (A trónért) kihívásban megnevezett területeket, hogy végül mindegyik felett uralkodhassanak. A kihívást sikeresen teljesítő, győzedelmeskedő Házba tartozó játékos elnyeri a jogot arra, hogy elfoglalja a Vastrónt - amit természetesen csak addig birtokolhat, amíg egy újabb trónkövetelő le nem taszítja onnan.

A játék leírása:

Valódi 'Trónok harca' hangulat. A sorozatból jól ismert hangeffektusokban bővelkedő, a jól ismert szereplőket és helyszíneket felvonultató, és a westerosi harci szellemet az olyan felejthetetlen mondással, mint a "Közeleg a tél" is felidéző kaszinós játék igazi Trónok harca hangulatot biztosít a játékosok számára

Kategóriájukban a legjobb nyerőgép funkciók. Számos izgalmas Trónok harca témájú nyerőgép várja a játékosokat, amelyek olyan, a valódi nyerőgépeknél megszokott funkciókat biztosítanak, mint a progresszív jackpot, sokszoros wild szimbólumok és számos egyéb vonás.

A játékosok egy Házhoz csatlakozva különféle jutalmakban és előnyökben részesülhetnek. Ha csatlakoznak egy már meglévő Házhoz vagy játékostársaikkal létrehoznak egy új Házat, a játékosok különféle előnyökben és jutalmakban részesülnek: például, ha Házuk más tagjai nyernek, ők is kapnak zsetont.

Stratégia, tervezés, szövetség. A játék által biztosított csevegési funkciónak köszönhetően a játékosok akár pörgetés közben is beszélgethetnek a többiekkel, folyamatos kapcsolatot tarthatnak fenn játékostársaikkal, szövetségeket köthetnek és stratégiai terveket dolgozhatnak ki.

Ikonikus kártyák. Az egyes sikeres pörgetésekért jutalomkártyák kaphatók, amelyeken a tévésorozat karakterei láthatók: például a merész Arya Stark vagy Szellem, Havas Jon szeretett rémfarkasa. A játékosok az összegyűjtött kártyákért jelentős jutalmat kapnak a játékban.

A Game of Thrones Slots Casino már letölthető ingyenesen iPhone-ra és iPadre az App Store-ból, illetve Androidos eszközökre a Google Play áruházból. További információkért kérjük, látogasson el a játék weboldalára (www.gameofthronesslotscasino.com) és kövesse a Game of Thrones Slots Casino-t az Instagramon és a Facebookon.

