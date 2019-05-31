Zynga推出首創的《Game of Thrones® Slots Casino》

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--互動娛樂領域的全球領導者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)今天宣佈，《Game of Thrones Slots Casino》已在全球App Store和Google Play推出，很快將推出Facebook和Amazon Appstore版本。該款遊戲為Zynga社交賭場類遊戲中的新成員，以HBO®熱門電視影集《冰與火之歌：權力遊戲》(Game of Thrones)（以下簡稱《權力遊戲》）為靈感，將玩家帶入維斯特洛(Westeros)大陸，盡享真正的社交老虎機體驗。

在《Game of Thrones Slots Casino》中，玩家們可沉浸於《權力遊戲》史詩般的劇情、吸引人的臺詞、標誌性的人物，以及震撼的主題音樂中。無論是七大王國扣人心弦的情節發展，抑或是絕境長城這樣氣勢磅礴的風景和場景，Zynga將維斯特洛的冰火世界和其中一些最著名的人物——包括Cersei Lannister、Jaime Lannister、Tyrion Lannister和Stark家族的成員Sansa、Arya和Jon Snow，注入了這款出色的吃角子老虎遊戲中。

Zynga發行總裁Bernard Kim表示：「身為這部影集長久以來的粉絲，能夠讓《權力遊戲》的世界變得更加豐富精彩，Zynga感到非常榮幸，我們義無反顧地要為玩家提供非凡的體驗，來表現出這部影集的規模、氣勢、緊張刺激和其中的群體。這款遊戲的畫面和聲音設計真正再現了《權力遊戲》中的一些精彩瞬間，同時借助我們以家族為主題的社交功能，玩家能夠聯合起來，追求他們自己的王座。維斯特洛仍然與我們同在！」

《Game of Thrones Slots Casino》有趣的社交功能和遊戲中的聊天，使玩家們可以團結起來，尋找權力的王座以及所有隨之而來的獎賞。經由加入或成立自己的家族，玩家們可以與同伴相互合作，利用七大王國的互動式地圖集結在一起。在每週一次的「王座之爭」(For the Throne)挑戰賽中，各家族要輪流接受挑戰，努力攻取對方的領土，爭取統治所有人。始終保持領先直至挑戰賽結束的獲勝家族的玩家將有資格登上「鋼鐵王座」(Iron Throne)——直至新的挑戰者摘得桂冠。

遊戲特色：

真正再現《權力遊戲》的魅力。 這款老虎機賭場遊戲將維斯特洛的聲音、人物、場景和精神融入其中，包括諸如「凜冬將至」等令人難忘的臺詞。

這款老虎機賭場遊戲將維斯特洛的聲音、人物、場景和精神融入其中，包括諸如「凜冬將至」等令人難忘的臺詞。 一流的老虎機功能。 老虎機以《權力遊戲》為主題，旋轉起來非常刺激，還擁有一些真實老虎機的功能，例如累計彩池獎金(Progressive Jackpots)和Bursting Wilds等。

老虎機以《權力遊戲》為主題，旋轉起來非常刺激，還擁有一些真實老虎機的功能，例如累計彩池獎金(Progressive Jackpots)和Bursting Wilds等。 加入一個家族並獲取獎賞。 可加入一個家族或是與其他玩家成立一個家族，每個家族成員獲勝都能賺取硬幣，從中獲得利益和獎賞。

可加入一個家族或是與其他玩家成立一個家族，每個家族成員獲勝都能賺取硬幣，從中獲得利益和獎賞。 制定策略、計畫、結盟。 無論何時，即便是在老虎機轉動時，也能透過遊戲內的聊天功能與朋友們協同合作，共商謀略。

無論何時，即便是在老虎機轉動時，也能透過遊戲內的聊天功能與朋友們協同合作，共商謀略。 收集有意義的卡片。轉動老虎機以贏取和收集帶有《權力遊戲》人物的卡片，包括熱愛冒險的Arya Stark，以及Jon Snow摯愛的夥伴冰原狼Ghost。收集所有卡片便可賺取大量遊戲獎勵。

《Game of Thrones Slots Casino》現可在App Store（iPhone和iPad裝置） 以及Google Play（Android裝置）免費下載。請造訪www.gameofthronesslotscasino.com瞭解詳情，並在Instagram和Facebook上關注《Game of Thrones Slots Casino》。

關於Zynga Inc.

Zynga是互動娛樂領域的全球領導者，其使命是透過遊戲連接世界。迄今為止，已有超過10億人玩過Zynga的遊戲，包括CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™, Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的遊戲在150多個國家提供，並可以在全球的社交平臺和行動裝置上玩遊戲。公司成立於2007年，總部位於舊金山，在美國、加拿大、英國、愛爾蘭、印度、土耳其和芬蘭設有分支機搆。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.zynga.com，或在Twitter和Facebook上關注Zynga。

關於HBO Licensing & Retail

HBO Licensing & Retail是Home Box Office, Inc.旗下部門，致力於和全球頂尖的被授權人合作，讓HBO的全球觀眾能夠以令人興奮的新方式與他們鍾愛的影集互動。該部門借助《權力遊戲》、《副人之仁》(VEEP)、《慾望城市》(Sex and the City)、《矽谷群瞎傳》(Silicon Valley)、《閨蜜向前衝》(Insecure)、《黑道家族》(The Sopranos)、《美麗心計》(Big Little Lies)、《噬血真愛》(True Blood)等HBO屢獲殊榮的神劇，打造經官方授權的消費產品、創新商品計畫、零售啟動和現場沉浸式體驗。HBO Licensing & Retail的業務涵蓋各個產品類別，包括收藏紀念品、服飾、出版發行、現場品牌體驗、數位遊戲、時尚和美容合作、精品配飾等等。您可在世界各地的零售店和美國網站http://store.hbo.com上購買經官方授權的HBO產品。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。