Zynga推出首创的《Game of Thrones® Slots Casino》

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球互动娱乐领导者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)今天宣布，《Game of Thrones Slots Casino》已在全球App Store和Google Play推出，很快将推出Facebook和Amazon Appstore版本。作为Zynga社交博彩类游戏中的新成员，该款游戏以HBO®大热电视剧集《权力的游戏》(Game of Thrones)（以下简称“《权游》”）为灵感，将玩家带入维斯特洛(Westeros)大陆，尽享真正的社交老虎机体验。

在《Game of Thrones Slots Casino》中，玩家们可沉浸于《权游》史诗般的剧情、吸引人的台词、标志性的人物，以及震撼的主题音乐中。无论是七大王国扣人心弦的情节发展，抑或是绝境长城这样气势磅礴的风景和场景，Zynga将维斯特洛的冰火世界和其中一些最著名的人物——包括Cersei Lannister、Jaime Lannister、Tyrion Lannister和Stark家族的成员Sansa、Arya和Jon Snow，注入了这款出色的老虎机游戏中。

Zynga发行总裁Bernard Kim表示：“作为这部剧长久以来的粉丝，能够让《权游》的世界变得更加丰富多彩，Zynga感到非常荣幸，我们义无反顾地要为玩家带去非凡的体验，来表现出这部剧的规模、气势、紧张刺激和其中的群体。这款游戏的画面和声音设计真正再现了《权游》中一些精彩瞬间，同时借助我们以家族为主题的社交功能，玩家能够联合起来，追求他们自己的王座。维斯特洛仍然与我们同在！”

通过《Game of Thrones Slots Casino》有趣的社交功能和游戏中的聊天，玩家们可以团结起来，寻找权力的王座以及所有随之而来的奖赏。通过加入或组建自己的家族，玩家们可以与同伴相互合作，利用七大王国的互动式地图集结在一起。在每周一次的“王座之争”(For the Throne)挑战赛中，各家族要轮流接受挑战，努力攻取对方的领土，争取统治所有人。始终保持领先直至挑战赛结束的获胜家族的玩家将有资格登上“钢铁王座”(Iron Throne)——直至新的挑战者摘得桂冠。

游戏功能：

真正再现《权游》魅力。 这款老虎机博彩游戏将维斯特洛的声音、人物、场景和精神融入其中，包括诸如“凛冬将至”等令人难忘的台词。

这款老虎机博彩游戏将维斯特洛的声音、人物、场景和精神融入其中，包括诸如“凛冬将至”等令人难忘的台词。 一流的老虎机功能。 老虎机以《权游》为主题，旋转起来非常刺激，还拥有一些真实老虎机的功能，例如累计彩池奖金(Progressive Jackpots)和Bursting Wilds等。

老虎机以《权游》为主题，旋转起来非常刺激，还拥有一些真实老虎机的功能，例如累计彩池奖金(Progressive Jackpots)和Bursting Wilds等。 加入一个家族并获取奖赏。 可加入一个家族或是与其他玩家组建一个家族，每个家族成员获胜都能赚取硬币，从中获得利益和奖赏。

可加入一个家族或是与其他玩家组建一个家族，每个家族成员获胜都能赚取硬币，从中获得利益和奖赏。 制定战略、计划、结盟。 无论何时，即便是在老虎机转动时，也能通过游戏内的聊天功能与朋友们协同合作，共商共谋。

无论何时，即便是在老虎机转动时，也能通过游戏内的聊天功能与朋友们协同合作，共商共谋。 收集有意义的卡片。通过老虎机的转动赢取和收集带有《权游》人物的卡片，包括热爱冒险的Arya Stark，以及Jon Snow挚爱的伙伴冰原狼Ghost。集齐所有卡片便可赚取大量游戏奖励。

《Game of Thrones Slots Casino》现可在App Store（iPhone和iPad设备） 以及Google Play（Android设备）免费下载。请访问www.gameofthronesslotscasino.com了解详情，并在Instagram和Facebook上关注《Game of Thrones Slots Casino》。

关于Zynga Inc.

Zynga是互动娱乐领域的全球领导者，其使命是通过游戏连接世界。迄今为止，已有超过10亿人玩过Zynga的游戏，包括CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™, Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的游戏在150多个国家提供，并可以在全球的社交平台和移动设备上玩游戏。公司成立于2007年，总部位于旧金山，在美国、加拿大、英国、爱尔兰、印度、土耳其和芬兰设有分支机构。如需了解更多信息，请访问www.zynga.com，或在Twitter和Facebook上关注Zynga。

关于HBO Licensing & Retail

HBO Licensing & Retail是Home Box Office, Inc.旗下部门，致力于和全球顶尖的获授权方合作，让HBO世界各地的观众能够以令人兴奋的新方式与他们钟爱的剧集互动。该部门借助《权游》、《副总统》(VEEP)、《欲望都市》(Sex and the City)、《硅谷》(Silicon Valley)、《不安感》(Insecure)、《黑道家族》(The Sopranos)、《大小谎言》(Big Little Lies)、《真爱如血》(True Blood)等HBO屡获殊荣的神剧，打造经官方授权的消费产品、创新商品计划、零售启动和现场浸入式体验。HBO Licensing & Retail的业务涵盖各个产品类别，包括收藏纪念品、服饰、出版发行、现场品牌体验、数字游戏、时尚和美容合作、奢侈品配饰等等。您可在世界各地的零售店和美国网站http://store.hbo.com上购买经官方授权的HBO产品。

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