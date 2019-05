Společnost Zynga uvádí na trh hru Game of Thrones Slots Casino® , první svého druhu na světě

Game of Thrones Slots Casino from Zynga Inc. (Graphic: Business Wire)

San Francisco--(BUSINESS WIRE)--(PROTEXT/Business/Wire) Společnost Zynga Inc. (burzovní index Nasdaq: ZNGA), světová jednička v oblasti interaktivní zábavy, dnes oznámila, že uvedla na celosvětový trh aplikaci Game of Thrones Slots Casino. Hra je k dispozici v obchodech App Store a Google Play, s verzemi pro Facebook a v obchodě Amazon Appstore bude v nabídce již brzy. Nový přírůstek do portfolia her společnosti Zynga přenese hráče do království Západozemí, kde zažijí autentickou společenskou atmosféru inspirovanou oceňovaným televizním seriálem televize HBO® Game of Thrones (Hra o trůny).

Ve hře Game of Thrones Slots Casino, jsou hráči vtaženi do výpravného příběhu, plného poutavých dialogů, kultovních postav a energických hudebních témat seriálu. Přes napínavé momenty v Sedmi Královstvích, přes měnící se krajiny a místa jako například Zeď, je tato prvotřídní hra naplněna ohnivou i ledovou atmosférou Západozemí a jejích nejpoutavějších postav, jako například Cersei, Jaime, a Tyrion Lannister a příslušníci rodu Starků Sansa, Arya a Jon Sníh.

„Jako pro dlouholetého fanouška seriálu je pro společnost Zynga ctí přispět ke světu Game of Thrones a umožnit hráčům zážitek, který odráží rozsah, šíři, intenzitu a komunitu seriálu,“ řekl Bernard Kim, prezident publishingu společnosti Zynga. “Vizuální a audio design hry reálně evokuje nejpoutavější momenty seriálu se společenskými prvky souvisejících s rody mohou hrát hráči společně, aby sami získali trůny. Západozemí žije!"

Napínavé společenské prvky a chat ve hře Game of Thrones Slots Casino umožňuje hráčům spolupracovat při hledání sídla moci a všech odměn. Připojením se nebo vytvořením vlastního rodu, spolupracují hráči se svými „bratry“ na sjednocení prostřednictvím interaktivní mapy Sedmi Království. V týdenní hře „For the Throne“ usilují rody o získání každého území zpět, aby je mohly všechny ovládnout. Hráč z vítězného rodu zůstává na prvním místě do konce soutěže a má právo sedět na Železném trůnu, dokud nezíská korunu nový hráč.

Co hra obsahuje:

•Autentická hra s atmosférou seriálu Trůny. „Kasínová“ hra je plná zvuků, postav, prostředí a étosu Západozemí, včetně nezapomenutelných dialogů, jako například „Zima se blíží“ (Winter is coming).

•Prvotřídní funkce v oblasti herních automatů. Roztočte herní automat s tématem Hry o trůny, obsahuje reálné mechaniky jako například Progressive Jackpots, Bursting Wilds a další.

•Připojte se k rodu a sklízejte odměny. Získejte výhody a odměny tím, že se připojíte k nějakému rodu nebo si vytvoříte svůj vlastní s dalšími hráči a shromažďujte mince za každou výhru spoluhráčů.

•Použijte strategii, schémata a vyrovnávejte. Spojte se a vytvářejte konspirace s přáteli prostřednictvím chatu, který je součástí hry kdykoli, dokonce při roztáčení „kotoučů“ průběhu vlastní hry.

•Sbírejte kultovní karty. Roztočte stroj, abyste získali a vyrovnali karty na kterých jsou postavy ze seriálu, od dobrodružného Arya Starka, po milovaného společníka Jona Sněha a zlovlka Ducha. Nasbírejte všechny karty, abyste získali ohromnou odměnu.

Hra Game of Thrones Slots Casino je nyní k dispozici ke stažení bezplatně v obchodě App Store pro iPhone a iPad a Google Play pro zařízení se systémem Android. Další informace naleznete na adrese www.gameofthronesslotscasino.com a sledujte Game of Thrones Slots Casino na Instagramu a na Facebooku.

O společnosti Zynga Inc.

Zynga je světová jednička v oblasti interaktivní zábavy, jejíž misí je spojit svět prostřednictvím her. K dnešnímu dni hraje franšízy společnosti Zynga, jako například CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Merge Dragons!TM, Words With FriendsTM a Zynga PokerTM více než miliarda hráčů . Hry společnosti Zynga jsou k dispozici ve více než 150 zemích a lze je hrát na sociálních platformách a mobilních zařízeních na celém světě. Společnost byla založena v roce 2007, má sídlo v San Francisku a pobočky ve Spojených státech amerických, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Indii, Turecku a Finsku. Další informace naleznete na stránkách www.zynga.com nebo sledujte společnost Zynga na Twitteru a Facebooku.

O společnosti HBO Licensing & Retail

HBO Licensing & Retail, divize společnosti Home Box Office, Inc., spolupracuje se špičkovými poskytovateli licencí na celém světě, aby přinášela příznivcům HBO nové a vzrušující možnosti, jak se zapojit do svých oblíbených programů. Divize využívá kultovní, oceněné programy HBO, jako například Game of Thrones, VEEP, Sex and the City, Silicon Valley, Insecure, The Sopranos, Big Little Lies, True Blood a další k tomu, aby vytvořila oficiálně licencované spotřební produkty, moderní programy, akce pro obchodníky a přinášela živé zážitky. HBO Licensing & Retail pracuje v celé řadě kategorií produktů, jako jsou sběratelské předměty, oděvy, vydavatelská činnost, živé zážitky, digitální hry, spolupráce v oblasti módy a kosmetiky, luxusní doplňky a další. Oficiálně licencované pořady společnosti HBO lze zakoupit v obchodech na celém světě a ve Spojených státech také online na adrese http://store.hbo.com.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.