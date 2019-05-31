WaveOptics與和碩在擴增實境世界博覽會和PEGATRON Day期間展示AiR眼鏡原型

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--衍射波導元件的領先設計商和製造商WaveOptics和世界級製造服務提供者和碩聯合科技股份有限公司(PEGATRON)正在擴增實境世界博覽會(AWE)和PEGATRON Day上展示AiR原型眼鏡。

WaveOptics與和碩還建立了策略合作夥伴關係，為快速發展的AR市場開發AR穿戴式裝置。

和碩正與WaveOptics合作開發和碩最新的AR眼鏡原型AiR，以滿足工業、醫療和商業三大主要應用領域的需求。這種眼鏡可以為各個領域的專業人員提供即時AR體驗，例如技術人員、設施維護技師、醫生和企業高階主管。

AiR眼鏡的工作原理是將眼鏡、智慧手機和控制帶這三個元素相結合，以打造輕便、簡單、時尚的AR體驗。

AiR眼鏡重136克，雙眼視野40度，用戶配戴時無需脫下隱形眼鏡或框架眼鏡。

該原型還配備了可熱插拔的電池模組，以提供持續的電力傳輸，這是AR穿戴式裝置的一項關鍵特性。

此AiR原型在5月29日至31日於聖克拉拉舉行的擴增實境世界博覽會(AWE)，以及5月28日至6月1日在臺北國際電腦展(Computex)上的PEGATRON Day期間進行了展示。

WaveOptics執行長David Hayes評論道：

「這個原型清楚地說明了我們的技術與領先製造商相結合所能帶來的潛力，以及實現眾多商業AR應用的潛力。

我們現在開始確確實實地看到，AR市場正越來越多地採用我們的技術進行產品開發。和碩的原型AiR是我們的領先技術可以如何得到利用的絕佳範例。

和碩擁有提供高品質產品的卓越紀錄，並以其設計和以消費者為中心而著稱。我們很高興與他們的團隊合作，並對雙方的攜手充滿期待。」

和碩技術長黃中于表示：

「與WaveOptics的合作為可穿戴AR市場帶來了前所未有的可能性。和碩帶來的創新無疑需要策略合作夥伴的大力支持；藉由這次聯合開發，我們可以更好地進行AR創新，讓我們的產業和消費者終端使用者。」

WaveOptics的波導技術旨在實現卓越的光學性能和量產。這項取得專利的波導技術可以建立體驗AR的大型觀察窗，為工業、企業和消費者應用提供身臨其境的AR體驗。

AiR具有30層卷積神經網路(CNN)，實在透過AI邊緣設備在10 毫秒內實現臉部辨識，在LFW上的準確度達99.5%。AiR還具有實體檢測功能，可提供更好的隱私和效率，這是透過自行設計的26層卷積神經網路實現的。所有AI服務均可由AI邊緣設備在30 毫秒內完成。

關於WaveOptics

WaveOptics是世界領先的衍射波導元件的設計和製造商，衍射波導元件是擴增實境(AR)穿戴式裝置的關鍵光學元件。

AR可穿戴智慧眼鏡等設備讓使用者可以看到電腦輸出的影像在現實世界中的覆疊。影像視覺化有兩個關鍵因素——作為光源的微型投影裝置和將影像從投影裝置傳輸到使用者眼睛的技術手段。

WaveOptics的波導技術用於將光波從光源傳輸到使用者的眼睛。該技術提供較大的眼部區域、雙目觀察模式和高視場角度。眼部區域（視窗）具有AR顯示器大小，從中可以看到整幅影像。WaveOptics的波導技術可實現清晰、正確的文字傳輸和穩定的影像傳輸。

WaveOptics技術設計用於工業、企業和消費者市場的沉浸式AR體驗。該公司在獨特的技術和專長的驅動下，實現了無與倫比的製造延展性、視覺性能和適應大量應用的通用性，並力求將其波導產品發展為所有AR穿戴式裝置中使用的核心光學元件。

關於和碩

和碩聯合科技股份有限公司(PEGATRON Corporation)於2008年1月1日正式成立。秉持著豐厚的產品開發經驗及生產流程的垂直整合製造能力，公司致力於為客戶提供從創意設計到系統化的生產製造服務等一貫流程，以完整、有效地滿足顧客的需求。和碩有堅強的研發陣容、親切與快速的服務品質，以及高度的員工向心力，並結合EMS與ODM產業，成為新興之DMS（設計整合服務製造）企業，也因此能領先競爭者，為我們的合作夥伴提供最先進的產品與有利的商機。

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