波光与和硕在增强现实世界博览会和和硕日期间展示AiR眼镜原型

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--衍射波导元件的领先设计商和制造商波光(WaveOptics)和世界级制造服务提供商和硕联合科技股份有限公司(PEGATRON)正在增强现实世界博览会(AWE)和和硕日(PEGATRON Day)上展示AiR原型眼镜。

波光与和硕还建立了战略合作伙伴关系，为快速发展的AR市场开发AR可穿戴设备。

和硕正与波光合作开发和硕最新的AR眼镜原型AiR，以满足工业、医疗和商业三大主要应用领域的需求。这种眼镜可以为各个领域的专业人员提供即时AR体验，例如技术人员、设施维护技师、医生和企业高管。

AiR眼镜的工作原理是将眼镜、智能手机和控制带这三个元素相结合，以打造轻便、简单、时尚的AR体验。

AiR眼镜重136克，双目视野40度，用户配戴时无需脱下隐形眼镜或框架眼镜。

该原型还配备了可热插拔的电池模块，以提供持续的电力传输，这是AR可穿戴设备的一项关键特性。

此AiR原型在5月29日至31日于圣克拉拉举行的增强现实世界博览会(AWE)，以及5月28日至6月1日在台北国际电脑展(Computex)上的和硕日期间进行了展示。

波光首席执行官David Hayes评论道：

“这个原型清楚地说明了我们的技术与领先制造商相结合所能带来的潜力，以及实现众多商业AR应用的潜力。

“我们现在开始确确实实地看到，AR市场正越来越多地采用我们的技术进行产品开发。和硕的原型‘AiR’是我们的领先技术可以如何得到利用的绝佳示例。

“和硕拥有交付高质量产品的卓越往绩，并以其设计和以消费者为中心而著称。我们很高兴与他们的团队合作，并对双方的携手充满期待。”

和硕首席技术官Steve Huang表示：

“与波光的合作为可穿戴AR市场带来了前所未有的可能性。和硕带来的创新无疑需要战略合作伙伴的大力支持；借助这次联合开发，我们可以更好地进行AR创新，让我们的行业和消费者最终用户受益。”

波光的波导技术旨在实现卓越的光学性能和批量生产。这项取得专利的波导技术可以创建体验AR的大型观察窗，为工业、企业和消费者应用提供身临其境的AR体验。

AiR具有30层卷积神经网络(CNN)，实在通过AI边缘设备在10 毫秒内实现人脸识别，在LFW上的准确度达99.5%。AiR还具有物体检测功能，可提供更好的隐私和效率，这是通过自行设计的26层卷积神经网络实现的。所有AI服务均可由AI边缘设备在30 毫秒内完成。

关于波光

波光(WaveOptics)是世界领先的衍射波导元件的设计和制造商，衍射波导元件是增强现实(AR)可穿戴设备的关键光学元件。

AR可穿戴智能眼镜等设备让用户可以看到电脑输出的图像在现实世界中的叠加。图像可视化有两个关键因素——作为光源的微型投影装置和将图像从投影装置传输到用户眼睛的技术手段。

波光的波导技术用于将光波从光源传输到用户的眼睛。该技术提供较大的眼部区域、双目观察模式和高视场角度。眼部区域（视窗）具有AR显示器大小，从中可以看到整幅图像。波光的波导技术可实现清晰、正确的文本传输和稳定的图像传输。

波光技术设计用于工业、企业和消费者市场的沉浸式AR体验。该公司在独特的技术和专长的驱动下，实现了无与伦比的制造可扩展性、视觉性能和适应大量应用的通用性，并力求将其波导产品发展为所有AR可穿戴设备中使用的核心光学元件。

关于和硕

和硕联合科技股份有限公司(PEGATRON Corporation)于2008年1月1日正式成立。秉持着丰厚的产品发展经验及生产流程的垂直整合制造能力，公司致力于为客户提供从创意设计到系统化的生产制造服务等一贯流程，以完整、有效地满足顾客的需求。和硕有坚强的研发阵容、亲切与快速的服务质量，以及高度的员工向心力，并结合EMS与ODM产业，成为新兴之DMS（设计整合服务制造）企业，也因此能领先竞争者，提供最先进的产品，与有利的商机给我们的合作伙伴。

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