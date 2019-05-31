最新目的地擴增使AVOXI成為全球最大的虛擬電話號碼覆蓋區域

亞特蘭大和北卡羅萊納州查爾斯頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--企業雲端客服中心軟體的全球供應商AVOXI宣佈，在其軟體平臺內大幅擴充虛擬號碼可用性。最新版本包括41個國家的本地和免費商業電話號碼，同時擴大AVOXI在160個國家的虛擬電話號碼清單，成為全球新標竿。

AVOXI創辦人兼執行長David Wise評論道：「在我們的軟體平臺上提供最多的可用目的地是本公司使命的核心，此次最新擴增展現出團隊在我們的策略計畫方面的強大執行力。我們將繼續專注於擴增，以最有效地協助我們的客戶在全球無縫、即時地與其客戶連絡。」

最新的目的地擴增包括涵蓋北美和歐洲的多個熱門服務地點，以及在近20個國家的首次可用性。您可以在該公司的虛擬號碼頁面上查找AVOXI的完整覆蓋區域。根據AVOXI收到的客戶要求，新版本中提供的最受期待的商業號碼包括：

1. 印度新德里

2. 韓國首爾

3. 巴基斯坦伊斯蘭馬巴德

4. 俄羅斯聖彼德堡

5. 日本大阪

6. 奈及利亞拉哥斯

7. 菲律賓達沃

8. 英國萊斯特

9. 列支敦士登免費電話

10. 肯亞奈洛比

AVOXI營運長Barbara Dondiego就該公司的發展方向提出見解：「AVOXI在美國、加拿大和英國等主要市場連續36個月保持強勁成長。過去的12個月中，我們看到非洲和亞洲新興市場的成長趨勢和客戶興趣。過去一年裡，我們將覆蓋範圍擴大到涵蓋頂級新興市場，首先是金磚五國（巴西、俄羅斯、印度、中國和南非）和未來11國(The Next Eleven)。我們目前已覆蓋95%受到聯合國承認的國家。」

關於AVOXI：

AVOXI為3000多個全球客服中心服務，是雲端通訊服務和虛擬號碼的主要提供商，協助各種規模和垂直產業的公司提升其為客戶提供的體驗。查詢詳情，敬請造訪www.avoxi.com。

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