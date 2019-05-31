最新目的地扩增使AVOXI成为全球最大的虚拟电话号码覆盖区域

亚特兰大和北卡罗来纳州查尔斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--企业云呼叫中心软件全球供应商AVOXI宣布在其软件平台内大幅扩展虚拟号码可用性。最新版本包括41个国家的本地和免费商业电话号码，同时扩大AVOXI在160个国家的虚拟电话号码清单，成为全球新标杆。

AVOXI创始人兼首席执行官David Wise评论道：“ 在我们的软件平台上提供最多的可用目的地是我们的使命核心，此次最新扩增展现出团队在我们的战略计划方面的强大执行力。我们将继续专注于扩增，以最有效地帮助我们的客户在全球无缝、即时地联系其客户。”

最新的目的地扩增包括涵盖北美和欧洲的多个热门服务地点，以及在近20个国家的首次可用性。您可以在该公司的虚拟号码页面上查找AVOXI的完整覆盖区域。根据AVOXI收到的客户要求，新版本中提供的最受期待的商业号码包括：

1. 印度新德里

2. 韩国首尔

3. 巴基斯坦伊斯兰堡

4. 俄罗斯圣彼得堡

5. 日本大阪

6. 尼日利亚拉各斯

7. 菲律宾达沃

8. 英国莱斯特

9. 列支敦士登免费电话

10. 肯尼亚内罗毕

AVOXI首席运营官Barbara Dondiego对该公司的发展方向提出自己的见解：“ AVOXI在美国、加拿大和英国等主要市场连续36个月保持强劲增长。过去的12个月中，我们看到非洲和亚洲新兴市场的增长趋势和客户兴趣。过去一年里，我们将覆盖范围扩大到涵盖顶级新兴市场，首先是金砖五国（巴西、俄罗斯、印度、中国和南非）和未来11国(The Next Eleven)。我们目前已覆盖联合国承认的95%的国家。”

关于AVOXI：

AVOXI服务于3000多个全球呼叫中心，是云通信服务和虚拟号码的领先提供商，助力各种规模和垂直行业的公司增强其为客户提供的体验。垂询详情，敬请访问www.avoxi.com。

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