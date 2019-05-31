幣安與Cred Partner為幣安鏈提供去中心化的金融服務和LBA

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球交易量最大的加密貨幣交易所、專屬區塊鏈幣安鏈的開發商幣安，以及首屈一指的加密貨幣借貸平臺Cred今日宣佈達成協議，共同促進金融去中心化。作為協議的一部分，Cred將把一部分ERC20 LBA代幣轉移至幣安鏈，而且將成為DeFi生態系統的官方借貸平臺。作為Cred的投資者和合作夥伴，幣安還將尋求機會在幣安生態系統內利用和支援Cred業界領先的服務。

幣安成長總監Ted Lin表示：「我們十分高興與Cred合作，透過幣安鏈的力量，協助將Cred的服務擴展至全球更多的市場和用戶。幣安鏈的區塊時間僅有1秒鐘，而且能夠確保Cred用戶快速、有效率和輕鬆地進行交易和互動。」

Cred是一家有牌照的貸款機構，總部位於加州，擁有逾3億美元的貸放資本。公司能夠讓加密貨幣錢包提供商、託管人、交易所和加密貨幣應用提供商有能力提供業界最具競爭力的借貸利率。今年，Cred已宣佈與加密貨幣業多家有影響力的機構和託管者合作。Cred LBA持有者將能夠按固定期限託管加密貨幣，並可選擇延長託管期限。客戶在儲存Cred LBA代幣時將獲得最高的利率。沒有帳戶最低額限制，而且利息將以穩定幣的形式支付。本金返還額為最初收到的加密貨幣金額。

Cred共同創辦人Dan Schatt表示：「自Cred創建以來，幣安一直是Cred強有力的合作夥伴和投資者，我們非常高興為幣安鏈提供支援，並繼續與幣安合作，以永續的方式為所有人提供去中心化的金融服務。我們期待延續Cred與幣安之間的合作關係。」

Cred受到包括加密貨幣和科技領域最大的一些投資者支持，例如幣安區塊鏈孵化器(Binance Labs)、500 Startups、Arrington XRP Capital、Blocktower和FBG Capital。Cred還是通用協定聯盟(Universal Protocol Alliance)的創始成員，也是區塊鏈宣導聯盟(Blockchain Advocacy Coalition)的成員。

關於Cred

Cred是一家去中心化的全球借貸平臺，致力於提供不受時間和地點限制的開放式信貸獲取管道。Cred由前PayPal金融科技資深人士創立，目前已擁有超過3億美元的全球信貸資本，在舊金山和上海設有辦事處。Cred的使命是利用區塊鏈的力量，讓所有人受益於低成本信貸產品。Cred集結了一支多元化的企業領導團隊，並融合機器學習和區塊鏈科技的力量。查詢詳情，請造訪mycred.io，或在Twitter、LinkedIn上關注我們，或加入我們在Telegram上的社群。

關於幣安

幣安是由多項業務組成的區塊鏈生態系統，致力於推動區塊鏈發展和金錢自由這一宏大的願景。幣安生態系統由幣安區塊鏈資產交易平臺（全球首屈一指的加密貨幣交易所）、區塊鏈專案孵化器（創投資本業務和孵化器）、區塊鏈資產發行（代幣銷售平臺）、區塊鏈教育學院（教育性入口網站）、區塊鏈研究報告（市場分析）、區塊鏈慈善平臺（區塊鏈支援的捐贈平臺和支持永續發展的非營利業務）、區塊鏈資產Trust錢包（幣安的官方多幣別錢包和dApps瀏覽器），以及由幣安和社群開發的區塊鏈軟體系統幣安鏈組成。

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