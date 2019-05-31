币安携手Cred Partner为币安链提供去中心化的金融服务和LBA

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球交易量最大的加密货币交易所、专属区块链币安链的开发商币安，以及领先的加密货币出借和借贷平台Cred今日宣布达成协议，共同促进金融去中心化。作为协议的一部分，Cred将把一部分ERC20 LBA代币转移至币安链，而且将成为DeFi生态系统的官方出借和借贷平台。作为Cred的投资方和合作伙伴，币安还将寻求机会在币安生态系统内利用和支持Cred行业领先的服务。

币安首席增长官Ted Lin表示：“我们十分高兴与Cred合作，通过强大的币安链，帮助将Cred的服务拓展至全球更多的市场和用户。币安链的区块时间仅有1秒钟，而且能够确保Cred用户快速、高效和轻松地开展交易和互动。”

Cred是一家有牌照的贷款方，总部位于加州，拥有3亿多美元的出借资本。公司能够让加密货币钱包提供商、托管人、交易所和加密货币应用提供商有能力提供行业最具竞争力的出借和借贷利率。今年，Cred已宣布与加密货币行业多家有影响力的机构和托管方开展合作。Cred LBA持有者将能够按固定期限托管加密货币，并可对托管期限进行延期。客户在储存Cred LBA代币时将获得最高的利率。没有账户最低额限制，而且利息将以稳定币的形式支付。本金返还额为最初收到的加密货币金额。

Cred联合创始人Dan Schatt表示：“自Cred创建以来，币安一直是Cred强有力的合作伙伴和投资者，我们非常高兴为币安链提供支持，并继续与币安合作，以可持续的方式为所有人提供去中心化的金融服务。我们期待继续保持Cred与币安之间的合作关系。”

Cred的资助方包括加密货币和科技领域最大的一些投资者，例如币安区块链孵化器(Binance Labs)、500 Startups、Arrington XRP Capital、Blocktower和FBG Capital。Cred还是通用协定联盟(Universal Protocol Alliance)的创始成员，也是区块链倡导联盟(Blockchain Advocacy Coalition)的成员。

关于Cred

Cred是一家去中心化的全球借贷平台，致力于提供不受时间和地点限制的开放式信贷获取渠道。Cred由前PayPal金融科技资深人士组建，目前已拥有超过3亿美元的全球信贷资本，在旧金山和上海设有办事处。Cred的使命是利用区块链的力量，让所有人受益于低成本信贷产品。Cred集结了一支多元化的企业领导团队，并融合了机器学习和区块链科技的力量。垂询详情，请访问mycred.io，或在Twitter、LinkedIn上关注我们，或加入我们在Telegram上的社区。

关于币安

币安是一个由多项业务组成的区块链生态系统，致力于推动区块链发展和金钱自由这一宏大的愿景。币安生态系统由币安区块链资产交易平台（全球领先的加密货币交易所）、区块链项目孵化器（风投资本业务和孵化器）、区块链资产发行（代币销售平台）、区块链教育学院（教育门户网站）、区块链研究报告（市场分析）、区块链慈善平台（基于区块链的捐赠平台和支持可持续发展的非盈利业务）、区块链资产Trust钱包（币安的官方多币种钱包和dApps浏览器），以及由币安和社区开发的区块链软件系统币安链。

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