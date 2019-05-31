法拉利的首款混合動力系列量產超級跑車SF90 Stradale選用YASA電動馬達

英格蘭牛津--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--世界首屈一指的軸向磁通電動馬達製造商YASA今天宣佈，法拉利的首款混合動力系列量產跑車SF90 Stradale由YASA電動馬達提供動力。為開發符合法拉利嚴苛性能要求的訂製版電動馬達，YASA與法拉利在過去兩年半的時間裡密切合作。SF90 Stradale已由法拉利於5月29日在義大利馬拉內羅推出。

YASA創新的軸向磁通電動馬達設計提供了同類最佳的功率和扭矩密度，非常適合混合動力和純電動車應用。SF90 Stradale的訂製版YASA電動馬達十分輕巧，具有世界領先的14kW/kg功率密度，這使得法拉利能夠在減輕車輛重量的同時，提供無與倫比的車輛性能。這些電動馬達將在YASA位於英國牛津的工廠生產。

YASA執行長Chris Harris表示：「我們欣然宣佈法拉利成為YASA的客戶，由YASA電動馬達為法拉利的首款混合動力系列量產汽車SF90 Stradale提供動力。在過去兩年半的時間裡，我們與法拉利密切合作，開發符合其獨特性能要求的訂製版解決方案，這受益於我們兩家公司對創新都抱有同樣的熱情，對卓越性能都有著堅定的追求。透過這次長期合作，我們正在樹立高性能電動駕駛體驗的標竿。」

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編者按

YASA http://www.yasa.com/

YASA是世界首屈一指的軸向磁通電動馬達製造商，用於汽車和航空領域。YASA的專利電動馬達產品能夠就指定的功率和扭矩要求提供最小最輕的外型。YASA公司由私人擁有，總部位於英國汽車製造的中心地帶-牛津。公司的投資者包括Parkwalk Advisors和Universal Partners。

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