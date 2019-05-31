法拉利的首款混合动力系列量产超级跑车SF90 Stradale选用YASA电机

英格兰牛津--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--世界领先的轴向磁通电机制造商YASA今天宣布，法拉利的首款混合动力系列量产跑车SF90 Stradale由YASA电机提供动力。为开发符合法拉利苛刻性能要求的定制版电动马达，YASA与法拉利在过去两年半的时间里进行了密切合作。SF90 Stradale已由法拉利于5月29日在意大利马拉内罗推出。

YASA创新的轴向磁通电机设计提供了同类最佳的功率和扭矩密度，非常适合混合动力和纯电动汽车应用。SF90 Stradale的定制YASA电机十分紧凑，具有世界领先的14kW/kg功率密度，这使得法拉利能够在减轻车辆重量的同时，提供无与伦比的车辆性能。这些电机将在YASA位于英国牛津的工厂生产。

YASA首席执行官Chris Harris表示：“我们很高兴宣布法拉利成为YASA的客户，由YASA电机为法拉利的首款混合动力系列量产汽车SF90 Stradale提供动力。我们与法拉利在过去两年半的时间里密切合作，开发了满足其独特性能要求的定制解决方案，这得益于我们两家公司对创新都抱有同样的热情，对卓越性能都有着坚定的追求。通过这次长期合作，我们正在树立高性能电动驾驶体验的标杆。”

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编者按

YASA http://www.yasa.com/

YASA是世界领先的轴向磁通电机制造商，用于汽车和航空领域。YASA的专利技术能够对于给定的功率和扭矩要求提供最小最轻的电机产品。YASA公司由私人拥有，总部位于英国汽车制造的中心地带-牛津。公司的投资方包括Parkwalk Advisors和Universal Partners。

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