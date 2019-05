Zynga ogłasza premierę gry kasynowej „Game of Thrones® Slots Casino

Game of Thrones Slots Casino from Zynga Inc. (Graphic: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Spółka Zynga Inc. (https://www.zynga.com/) (Nasdaq: ZNGA), światowy lider w dziedzinie interaktywnej rozrywki, ogłosiła dzisiaj światową premierę gry „Game of Thrones Slots Casino” w sklepach App Store i Google Play. W przygotowaniu są wersje na Facebooka i Amazon Appstore. Nowa pozycja w ofercie społecznościowych gier kasynowych Zynga przenosi graczy do świata Westeros, zapewniając autentyczne wrażenia inspirowane nagradzanym serialem telewizyjnym Gra o Tron stworzonym przez HBO®.

W „Game of Thrones Slots Casino”, gracze mogą zanurzyć się w epickiej narracji, słuchając angażujących dialogów i oglądając poczynania kultowych postaci przy akompaniamencie znanych motywów muzycznych z serialu. Od najbardziej dramatycznych wydarzeń ze świata Siedmiu Królestw po zapierające dech w piersiach krajobrazy i miejsca takie jak rozciągający się na północy Mur, ta najlepsza w swojej klasie gra kasynowa jest przepełniona atmosferą rodem z „Pieśni Lodu i Ognia” i pozwala spotkać najsłynniejsze postaci Westeros, takie jak Cersei, Jaime i Tyriona Lannisterów oraz przedstawicieli rodu Starków - Sansę i Aryę oraz Jona Snowa.

„Jako wieloletni fani serialu, czujemy się w Zynga zaszczyceni, że możemy przyczynić się do powiększenia uniwersum „Gry o Tron”. Honor nakazuje nam teraz zapewnić graczom doświadczenie, które nie odstaje od serialu jeśli chodzi o skalę, zasięg, intensywność ani siłę budowania społeczności – powiedział Bernard Kim, prezes działu publikacji Zynga. – Wrażenia wizualne i dźwiękowe przywodzą na myśl najbardziej spektakularne wydarzenia z serialu, a dzięki naszym funkcjom społecznościowym opartym na Rodach, gracze mogą walczyć o Tron ramię w ramię. Możemy pozostać w Westeros!”

Świetne funkcje społecznościowe i własny chat w „Game of Thrones Slots Casino” pozwalają graczom łączyć siły, by zdobyć upragnioną władzę i związane z nią korzyści. Dołączając do jednego z Rodów, lub zakładając własny, gracze wspólnie przemierzają interaktywną mapę Siedmiu Królestw. Biorąc udział w cotygodniowym wyzwaniu ‘For the Throne’, Rody podbijają kolejno poszczególne terytoria starając się zapanować nad całym kontynentem. Gracz należący do zwycięskiego Rodu, który do końca wyzwania pozostanie na szczycie klasyfikacji zasiada na Żelaznym Tronie do czasu aż koronę zgarnie kolejny pretendent.

Cechy gry:

• Klimat rodem z „Gry o Tron”. Kasynowej rozgrywce utrzymanej w konwencji automatu do gry towarzyszą dźwięki, postaci, miejsca i etos ze świata Westeros, w tym niezapomniane kwestie takie jak „Nadchodzi zima!” („Winter is coming”).

• Najlepsze funkcje automatu do gry Zakręć bębnami wspaniałych automatów z motywami z „Gry o Tron”, oferujących realną mechanikę rozgrywki z udziałem progresywnych jackpotów, wyskakujących jokerów i innych funkcji.

• Dołącz do znamienitego Rodu i zgarniaj korzyści. Zbieraj korzyści i nagrody, dołączając do jednego z Rodów lub zakładając własny z innymi graczami i gromadząc monety za zwycięstwo każdego z pobratymców.

• Obmyślaj strategie, spiskuj i osiągaj wspólne cele. Łącz się ze znajomymi i spiskuj przeciwko wrogim Rodom na czacie, nawet gdy puszczasz w ruch bębny automatu.

• Zbieraj karty z kultowymi postaciami. Zakręć bębnem i podnoś poziom kart z postaciami z serialu, od wojowniczej Aryi Stark aż po Ducha, ukochanego wilkora Jona Snowa. Przewidziano specjalną nagrodę za zebranie wszystkich kart w grze.

Game of Thrones Slots Casino dostępna jest już do pobrania za darmo w sklepie App Store (https://itunes.apple.com/us/app/game-of-thrones-slots-casino/id1369317521?ls=1&mt=8) na urządzeniach iPhone i iPad oraz Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zynga.gotslots) na urządzeniach z systemem Android. Więcej dowiesz się na stronie www.gameofthronesslotscasino.com lub śledząc profile Game of Thrones Slots Casino na Instagram (https://www.instagram.com/got_slotscasino/) i Facebooku (https://www.facebook.com/gameofthronesslotscasino/).

Zynga Inc.

Zynga jest światowym liderem w dziedzinie interaktywnej rozrywki, którego misją jest zbliżanie do siebie ludzi z całego świata za pośrednictwem gier. Już ponad miliard ludzi miało bezpośrednią styczność z takimi tytułami tej firmy jak CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Words With Friends™ i Zynga Poker™. Gry Zynga dostępne są w ponad 150 krajach świata na wielu platformach społecznościowych i urządzeniach mobilnych. Powstała w 2007 r. Spółka ma siedzibę główną w San Francisco i biura w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Indiach, Turcji i Finlandii. Więcej informacji na stronie www.zynga.com lub na profilach Zynga na Twitterze (https://twitter.com/zynga?lang=en) i Facebooku (https://www.facebook.com/Zynga/).

HBO Licensing & Retail

HBO Licensing & Retail, dział Home Box Office, Inc., współpracuje z najlepszymi w swoich dziedzinach licencjobiorcami na całym świecie, aby zaoferować światowej widowni HBO nowe i ekscytujące sposoby zanurzenia się w świat swoich ulubionych seriali. Dział wykorzystuje kultowe i nagradzane programy HBO, takie jak „Gra o Tron”, „VEEP”, „Seks w wielkim mieście”, „Dolina Krzemowa”, „Niepewne”, „Rodzina Soprano”, „Wielkie kłamstewka” czy „Czysta krew”, by tworzyć oparte na oficjalnej licencji produkty dla konsumentów, innowacyjne programy sprzedażowe i aktywizacji sprzedaży oraz realizowane na żywo wydarzenia immersyjne. HBO Licensing & Retail prowadzi działalność w wielu kategoriach produktów, do których należą m.in. przedmioty kolekcjonerskie, odzież, publikacje, doświadczenia angażujące konsumenta, gry cyfrowe, produkty łączące świat mody i kosmetyków, luksusowe akcesoria. Produkty z oficjalną licencją HBO można kupować w sklepach stacjonarnych na całym świecie i przez Internet w USA na stronie http://store.hbo.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.