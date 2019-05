BioTalent Canada et Life Sciences Ontario renforcent leur partenariat par l’intermédiaire de la banque d’emploi Le PetriDishMC

MISSISSAUGA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, BioTalent Canada et Life Sciences Ontario (LSO) ont annoncé le lancement de la banque d’emploi Le PetriDishMC de LSO. Ainsi, les entreprises de l’un des groupes les plus importants du secteur de la biotechnologie au Canada auront maintenant accès à une plateforme de recrutement. Le lancement de cette banque d’emploi intervient à un moment où le talent et les compétences sont placés au-devant de la scène de l’innovation au Canada.

Selon le rapport national sur le marché du travail Cartographie du potentiel élaboré par BioTalent Canada, l’Ontario accueille chaque année plus de 42 000 diplômés dans le secteur des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) et plus de 5 600 entreprises de biotechnologie, ce qui fait de l’Ontario un important moteur de croissance pour le secteur bioéconomique canadien. En outre, d’après le récent rapport sur le secteur des sciences de la vie Accelerating Prosperity (Accélérer la croissance) publié par Deloitte au nom de LSO, l’Ontario génère des retombées de quelque 27 milliards de dollars et emploie près de 90 000 personnes, ce qui la place parmi les cinq régions d’Amérique du Nord les plus dynamiques sur le plan de l’emploi.

« L’Ontario possède le talent, l’innovation, et l’infrastructure nécessaires pour bâtir et favoriser le dynamisme du secteur des sciences de la vie dans la province », de déclarer Jason Field, président-directeur général de Life Sciences Ontario. « Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux entreprises biotechnologiques de l’Ontario une plateforme pour accroître leur visibilité et attirer une main-d’œuvre qualifiée et expérimentée. »

BioTalent Canada est un partenaire de RH et un catalyseur de croissance dans le secteur de la bioéconomie au Canada. Grâce à nos partenariats avec les employeurs, les associations, les établissements d’enseignement, les pouvoirs publics et les chercheurs d’emploi, nous contribuons à lever les deux principaux obstacles auxquels font face les leaders de l’industrie, soit l’accès limité au capital et au talent.

« Nous sommes ravis d’élargir notre partenariat avec LSO en offrant des outils et services favorables à la réussite des entreprises de biotechnologie au sein d’une industrie concurrentielle et en croissance », soutient Robert Henderson, président-directeur général de BioTalent Canada. « Les employeurs de l’Ontario seront désormais mieux outillés pour recruter une main-d’œuvre qualifiée grâce à une banque d’emploi spécialisée dans la bioéconomie. Après tout, monde humain et science ne sont-ils pas interdépendants? »

Calqué sur la banque d’emploi canadienne de BioTalent Canada, Le PetriDish de LSO offrira aux employeurs de l’Ontario de nombreux avantages, notamment en les mettant en relation avec des candidats spécialisés dans les biotechnologies. Les membres de LSO bénéficieront de cinq offres d’emploi gratuites pour les aider à répondre à leurs besoins en matière de recrutement.

Visitez biotalent.ca/LePetriDishLSO pour consulter les offres d’emplois.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent CanadaMC est le partenaire RH et le catalyseur de la croissance de la bioéconomie du Canada. Grâce à nos partenariats avec des employeurs, des associations, des établissements d’enseignement postsecondaire, des organismes de services aux immigrants et des fournisseurs de services, nous avons bâti un réseau dynamique axé sur le renforcement des compétences qui permet de mettre en relation des employeurs et des travailleurs qualifiés et de créer des occasions d’emploi. Visitez biotalent.ca pour en savoir plus.

À propos de Life Sciences Ontario

Life Sciences Ontario est un organisme qui représente le secteur dynamique et diversifié des sciences de la vie de la province et en fait la promotion. Il collabore avec les gouvernements, les universités, l’industrie et d’autres organismes du secteur des sciences de la vie de l’Ontario et de partout au Canada pour favoriser le succès commercial des membres de ce secteur. Ses membres sont constitués de particuliers, d’étudiants, d’entreprises émergentes, d’investisseurs ainsi que d’entreprises de services et de produits commercialisés. LSO organise diverses activités de formation et de réseautage et propose un programme de mentorat visant à former une main-d’œuvre hautement qualifiée et à créer de nouvelles occasions d’affaires au sein du secteur des sciences de la vie. En outre, LSO propose des options stratégiques aux gouvernements et s’est donné pour mission de promouvoir le secteur des sciences de la vie en Ontario à l’échelle internationale. Visitez lifesciencesontario.ca pour en savoir plus.