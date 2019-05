Visa augmente son investissement mondial dans le football féminin

Visa announces Five-Year Partnership with U.S. Soccer Federation in Support of U.S. Women’s National Team, Presenting Sponsor of SheBelieves Cup (Photo: Business Wire)

Visa is the presenting sponsor of the Player of the Match for the FIFA Women’s World Cup 2019™, celebrating women soccer players.

Visa is the presenting sponsor of the Player of the Match for the FIFA Women’s World Cup 2019™, celebrating women soccer players.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--En vue de la Coupe du monde féminine de la FIFA France 2019™, Visa (NYSE : V) a annoncé aujourd'hui son engagement accru en faveur du football féminin en s'appuyant sur la plateforme de sponsoring de la marque pour inspirer les athlètes féminines au sein du mouvement mondial pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

« Le sport offre aux femmes une énorme opportunité de poursuivre leurs rêves sur et hors du terrain », a déclaré Lynne Biggar, directrice du marketing et des communications chez Visa. « Les femmes gèrent la grande majorité des achats de consommation et créent des millions de petites entreprises par an. En investissant de manière substantielle dans les initiatives des femmes, y compris le football, Visa célèbre cette puissante force mondiale. »

Nouveaux investissements de Visa :

Soutenir le football féminin aux États-Unis et au-delà

Partenariat avec la Fédération de Football des États-Unis

Visa a signé un accord de partenariat de cinq ans avec le leader mondial du football féminin, la Fédération de Football des États-Unis (US Soccer Federation), afin de contribuer à son investissement de longue date dans le développement du football féminin et de soutenir l'équipe nationale féminine des États-Unis jusqu'en 2023. Le soutien du football féminin aux États-Unis complète l’investissement mondial de Visa dans le football féminin par le biais de partenariats avec le football féminin de l'UEFA et le partenariat de longue date de Visa avec la FIFA, notamment la Coupe du Monde Féminine de la FIFA (FIFA Women’s World Cup™), la Coupe du Monde Féminine des moins de 17 ans Uruguay 2018 et la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans de la FIFA France 2018

Visa sera le sponsor principal de la SheBelieves Cup, qui a été créée dans la perspective de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Canada 2015™, un tournoi international à quatre équipes féminines qui a lieu chaque année aux États-Unis. Le tournoi est basé sur l'initiative SheBelieves de la Fédération de Football des États-Unis, visant à inspirer les jeunes filles et les femmes à réaliser leurs objectifs et leurs rêves. L'accord entre la Fédération de Football des États-Unis et Visa a été facilité par Soccer United Marketing (SUM), partenaire de la Fédération de Football des États-Unis depuis ces 15 dernières années.

« Nous débordons d’enthousiasme. Visa s’associe à nous pour mener à bien notre mission qui est de devenir le sport par excellence aux États-Unis », a déclaré Jay Berhalter, directeur commercial de la Fédération de Football des États-Unis. « Visa rejoignant notre investissement à long terme dans le football féminin, nous continuerons à multiplier les opportunités pour les joueuses, entraîneurs et arbitres à tous les niveaux. Dans l’ensemble, nous attendons avec impatience que Visa nous aide à atteindre notre mission en augmentant la participation, en formant des joueurs, des entraîneurs et des arbitres de classe mondiale et en promouvant la mobilisation des supporters. »

« Soccer United Marketing est fier de faciliter ce partenariat pluriannuel entre la Fédération de Football des États-Unis et Visa », a déclaré Jen Cramer, vice-président senior de SUM. « Nous cherchons toujours à établir des partenariats avec des marques emblématiques et avant-gardistes qui se sont engagées à faire progresser le jeu et à former des dirigeantes pour la prochaine génération, tant en athlétisme que dans le monde des affaires. Grâce à cette passionnante relation entre Visa et la Fédération de Football des États-Unis, la popularité du football va atteindre des niveaux toujours plus élevés en Amérique du Nord, et ce, juste avant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA de cet été. »

Rôle plus important des femmes dans le football

Visa lance une nouvelle campagne de marketing aux États-Unis pour célébrer l'équipe nationale féminine des États-Unis. La pièce maîtresse en est une nouvelle publicité mettant en vedette les stars que sont Mallory Pugh, Becky Sauerbrunn, Rose Lavelle, Jessica McDonald, Abby Dahlkemper et Adrianna Franch alors qu’elles tentent d’obtenir une quatrième étoile en remportant le titre de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019™. La publicité offre un aperçu du travail acharné et de la détermination des joueuses dans leur tentative de parvenir à l'excellence sur la scène mondiale cet été. Elle prolonge la nouvelle campagne publicitaire mondiale de Visa, « One Moment Can Change the Game » (Il suffit d’un moment pour changer le jeu), qui vise à élever les femmes dans le sport.

« Mes coéquipières m'inspirent tellement chaque jour », a déclaré Mallory Pugh, attaquante de l'équipe nationale féminine des États-Unis. « Je suis très fière de faire partie de la campagne de Visa qui célèbre les athlètes comme nous et met en valeur les phases de jeu magiques sur le terrain. La campagne de Visa est un autre message incroyablement inspirant pour les femmes et les filles. »

Célébrer les femmes durant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA France 2019™

La Joueuse du match, présentée par Visa

Visa est le sponsor principal du la Joueuse du match de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019™, un tournoi qui célèbre les footballeuses. Les fans de football du monde entier pourront voter sur FIFA.com pour désigner leur joueuse préférée lors de chacun des 52 matchs du tournoi. Les joueuses peuvent être sélectionnées en fonction de leurs performances exceptionnelles : jeu incroyable, esprit sportif ou tout autre moment sur le terrain.

Présenté par Visa, le trophée de la Joueuse du match est conçu pour célébrer et donner aux fans l’occasion de se faire entendre et de contribuer à la reconnaissance croissante des femmes dans le football mondial.

Renforcement de l’équipe Visa

Élaborée par Visa, la liste des athlètes de l'équipe Visa est en train de s'allonger, puisque 18 nouvelles joueuses de football féminin de 16 pays vont rejoindre cette équipe Visa. Parmi elles, figurent : Ellie Carpenter (Australie), Christine Sinclair (Canada), Nadia Nadim (Danemark), Lucy Bronze (Angleterre), Fran Kirby (Angleterre), Nikita Parris (Angleterre), Eugenie Le Sommer (France), Dzsenifer Marozsán (Allemagne), Laura Giuliani (Italie), Shanice vd Sanden (Pays-Bas), Caroline Graham Hansen (Norvège), Ewa Pajor (Pologne), Kim Little (Écosse), Ramona Bachmann (Suisse), Alexia Putellas (Espagne), Kosovare Asllani (Suède), Didem Karagenç (Turquie) et Megan Rapinoe (États Unis).

Depuis le début du programme Team Visa en 2000, en moyenne cinquante-quatre pour cent des membres de l’équipe Visa étaient des femmes, y compris les 18 footballeuses du monde entier récemment annoncées. Le programme, qui a soutenu plus de 400 athlètes, vise à fournir aux athlètes les ressources nécessaires pour atteindre leurs objectifs sur et hors du terrain.

Initiative Visa Everywhere : Women's Global Edition

Lors de la journée d’ouverture du tournoi du 7 juin, Visa organisera la finale de son premier concours mondial axé sur la célébration des femmes entrepreneures qui, partout dans le monde, se distinguent dans les secteurs de la Fintech et de l’Impact Social. Douze finalistes de six régions présenteront leurs solutions pour gagner le grand prix de 100 000 USD par défi.

Faire passer les femmes du terrain à la salle de conseil

Le soutien offert par Visa aux femmes va au-delà des terrains de jeu. Quatre-vingt-quatorze pour cent des femmes dirigeantes ont pratiqué un sport à un moment de leur vie.1 Compte tenu de la corrélation entre le succès dans le sport et les affaires, Visa est un catalyseur pour aider et défendre les femmes dans tous les aspects de leur vie. L'investissement de Visa dans le football féminin à l'échelle mondiale s'appuie sur les initiatives de Visa visant à soutenir les femmes entrepreneures et les propriétaires de petites entreprises. Exemples d’autres investissements :

She’s Next, Empowered by Visa (C’est son tour, habilité par Visa), un programme mondial qui soutient les femmes dans leurs efforts pour financer, gérer et développer leurs petites entreprises.

Money is Changing (la finance change), la campagne de plusieurs millions de dollars de Visa aux États-Unis, qui s'appuie sur sa focalisation millénaire en faveur des femmes et met en évidence les mesures pratiques prises par les femmes pour changer le jeu et défier les tabous existants en matière d'argent.

« En tant que sponsor principal du football féminin et défenseur de l'autonomisation des femmes, Visa s'est engagée à accélérer le soutien croissant au football sur et hors du terrain », a poursuivi Lynne Biggar, directrice du marketing et des communications chez Visa. « Que ce soit pour défendre des joueuses professionnelles et célébrer leurs combats, pour tirer parti de la force de la marque Visa et pour accroître la visibilité du jeu à travers le monde, l'engagement de Visa envers le football féminin s’installe dans la durée. »

1 Étude EY et espnW « Where Will You Find Your Next Leader? »

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation incessante de la société sur l’innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce numérique accessible à tous sur tout type d’appareil et partout. À l’heure où le monde est en train de passer de l’analogique au numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l’avenir du commerce. Pour en savoir plus, rendez-vous sur À propos de Visa, visa.com/blog et @VisaNews.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.