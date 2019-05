Zynga lance Game of Thrones® un jeu de machines à sous mobile, d’un genre inédit

Game of Thrones Slots Casino from Zynga Inc. (Graphic: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), leader mondial du divertissement interactif, a annoncé le lancement mondial, sur App Store et Google Play, de son Game of Thrones Slots Casino (Jeu de machines à sous Game of Thrones) dont d’autres versions pour Facebook et Amazon Appstore seront bientôt disponibles. Nouvelle entrée dans le portefeuille des casinos sociaux de Zynga, le jeu transporte les joueurs dans le royaume de Westeros pour une expérience de machines à sous, authentique et sociale inspirée de Game of Thrones la célèbre série télévisée de HBO®.

Le Game of Thrones Slots Casino plonge les joueurs dans le drame épique, les dialogues captivants, les personnages emblématiques et les thèmes musicaux entraînants, de la série. Entre les moments de suspense au cœur des Sept Royaumes et la découverte de splendides paysages ou de lieux comme The Wall, le meilleur jeu de machines à sous, de sa catégorie, est imprégné de l’atmosphère de feu et de glace de Westeros et de ses habitants les plus illustres, notamment Cersei, Jaime, Tyrion Lannister et les survivants de la Maison Stark, Sansa, Arya et Jon Snow.

« Passionnée de longue date de la série, Zynga se dit honorée de contribuer à l’univers de Game of Thrones, et se réjouit d’offrir aux joueurs une expérience qui reflète l’ampleur, la portée, l’intensité et l’ouverture sociale de la série », a déclaré Bernard Kim, président des éditions, chez Zynga. « La conception visuelle et audio du jeu évoque véritablement les moments forts de la série. Grâce à nos fonctionnalités sociales sur le thème de la Maison, les joueurs peuvent faire équipe pour s’emparer eux-mêmes du trône. Westeros continue à vivre ! »

Dans le Game of Thrones Slots Casino, de passionnantes fonctionnalités sociales et des échanges durant le jeu (in-game chat) permettent aux joueurs de se regrouper pour conquérir le siège du pouvoir et toutes ses récompenses. En se rassemblant ou en formant leur propre Maison, les joueurs s’organisent avec leurs partenaires pour faire équipe grâce à une carte interactive des Sept Royaumes. Dans le défi hebdomadaire « Pour le trône », les Maisons sont invitées à conquérir chaque territoire à tour de rôle, dans l’espoir de les gouverner tous. Resté en tête jusqu’à la fin du défi, le joueur de la Maison victorieuse obtient le droit de s’asseoir sur le Trône de Fer, jusqu’à ce qu’un nouveau challenger s’empare de la couronne.

Caractéristiques du jeu :

Recrée fidèlement l’atmosphère de Game of Thrones. Le jeu de machine à sous mobile est imprégné des sons, des personnages, des environnements et des valeurs de Westeros, notamment de ses dialogues aussi inoubliables que le « Winter is coming » (L’hiver vient).

Le jeu de machine à sous mobile est imprégné des sons, des personnages, des environnements et des valeurs de Westeros, notamment de ses dialogues aussi inoubliables que le « Winter is coming » (L’hiver vient). Meilleures fonctionnalités de machines à sous. Suspense inattendu, machines inspirées des thèmes de Game of Thrones , mécanismes basés sur des mots réels tels que Progressive Jackpots, Bursting Wilds, etc.

Suspense inattendu, machines inspirées des thèmes de , mécanismes basés sur des mots réels tels que Progressive Jackpots, Bursting Wilds, etc. Rejoignez une Maison et récoltez-en les bénéfices. Gagnez des avantages et des récompenses en rejoignant ou en formant une Maison avec d’autres joueurs, ou en collectionnant des jetons chaque fois qu’un partenaire gagne.

Gagnez des avantages et des récompenses en rejoignant ou en formant une Maison avec d’autres joueurs, ou en collectionnant des jetons chaque fois qu’un partenaire gagne. Élaborez des stratégies, des complots, des ralliements. Connectez-vous et conspirez avec vos amis via l’in-game chat, à tout moment, même lorsque vous faites tourner les machines à sous.

Connectez-vous et conspirez avec vos amis via l’in-game chat, à tout moment, même lorsque vous faites tourner les machines à sous. Collectionnez des cartes emblématiques. Jouez et gagnez des cartes mettant en scène des personnages de la série, comme l’aventureuse Arya Stark, ou l’adorable loup-compagnon de Jon Snow, Ghost. Collectionnez toutes les cartes pour gagner une énorme récompense en jeu.

Game of Thrones Slots Casino peut être téléchargé gratuitement sur l’App Store pour les iPhone et iPad, et sur Google Play pour les appareils Android. Consultez le site www.gameofthronesslotscasino.com pour en savoir plus, et suivez Game of Thrones Slots Casino sur Instagram et Facebook.

À propos de Zynga Inc.

Zynga est un leader mondial du divertissement interactif dont la mission est de connecter le monde au moyen des jeux. À ce jour, plus d’un milliard de personnes ont joué aux franchises de Zynga, parmi lesquelles figurent CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Words With Friends™ et Zynga Poker™. Les jeux de Zynga sont disponibles dans plus de 150 pays et peuvent être utilisés sur les plateformes sociales et les appareils mobiles du monde entier. Fondée en 2007, la société a son siège à San Francisco et des studios aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Inde, en Turquie et en Finlande. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.zynga.com, ou suivez Zynga sur Twitter et Facebook.

À propos d’HBO Licensing & Retail

HBO Licensing & Retail, une division de Home Box Office, Inc., travaille en partenariat avec les meilleurs titulaires de licences du monde entier, pour offrir au public mondial de HBO des moyens inédits et passionnants d’interagir avec leurs émissions préférées. La division exploite des programmes emblématiques primés de HBO, tels que Game of Thrones, VEEP, Sex and the City, Silicon Valley, Insecure, The Sopranos, Big Little Lies, True Blood etc. pour créer des produits de consommation sous licence officielle, des programmes innovants de produits dérivés, des activités de vente au détail, et des expériences immersives en direct. HBO Licensing & Retail s’applique à un large éventail de catégories de produits, notamment les objets de collection, les vêtements, l’édition, les expériences de marque en direct, les jeux numériques, les collaborations mode et beauté, les accessoires de luxe, etc. Les produits dérivés sous licence HBO officielle peuvent être achetés chez les détaillants du monde entier, et en ligne aux États-Unis, à l’adresse suivante : http://store.hbo.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.