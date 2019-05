Zynga lancia il Game of Thrones® Slots Casino primo nel suo genere

Game of Thrones Slots Casino from Zynga Inc. (Graphic: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Oggi Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader globale nell’intrattenimento interattivo, ha annunciato che Game of Thrones Slots Casino è disponibile globalmente su App Store e Google Play, con versioni per Facebook e presto arriverà Amazon Appstore. Il gioco, neoarrivato nel repertorio casino social, trasporta i giocatori nel regno di Westeros per una vera esperienza slot social, che s’ispira all’acclamata serie televisiva Game of Thrones della HBO®.

Nel Game of Thrones Slots Casino i giocatori sono immersi nel dramma epico, dialogo coinvolgente, caratteri simbolici e negli esuberanti temi musicali della serie. Dai momenti sospesi nel vuoto nei Seven Kingdoms agli ampi paesaggi e località tipo The Wall, la dinamica di gioco a slot di prim’ordine è infusa nell’atmosfera di fuoco e ghiaccio di Westeros e dei suoi più illustri abitanti, compresi Cersei, Jaime e Tyrion Lannister e componenti di House Stark Sansa, Arya e Jon Snow.

“In quanto appassionati di lunga data della serie, Zynga è onorato di contribuire all’universo Game of Thrones e per un pegno d’onore a fornire ai giocatori un’esperienza che riflette la scala, l’ambito, l’intensità e la comunità della serie”, ha detto Bernard Kim, presidente dell’Ufficio pubblicazione in Zynga. “Il progetto visivo e audio del gioco evoca davvero momenti di grande richiamo della serie e con le caratteristiche social di tematica House, i giocatori possono raggrupparsi per cacciare il trono essi stessi. Westeros vive ancora!”

Entusiasmanti funzioni social e chat nel gioco in Game of Thrones Slots Casino consentono ai giocatori di raggrupparsi per cercare la sede del potere e tutti i premi che ne derivano. Raggiungendo la casa o formandone una loro, i giocatori lavorano con i loro fratelli per assembrarsi in una mappa interattiva dei Seven Kingdoms. Nella sfida settimanale “Per il trono” le case sono sfidate a conquistare ogni territorio a turno, in un gioco per governarli tutti. Il giocatore della casa vincente che sta al vertice fino al termine della sfida guadagna il diritto di sedere sul trono di ferro finché un nuovo sfidante non rivendica la corona.

Caratteristiche del gioco:

La vera atmosfera da Game of Thrones. La dinamica di gioco casino di slot è ricca di suoni, caratteri, ambienti ed ethos di Westeros, compreso l’indimenticabile dialogo tipo “l’inverno è in arrivo”.

La dinamica di gioco casino di slot è ricca di suoni, caratteri, ambienti ed ethos di Westeros, compreso l’indimenticabile dialogo tipo “l’inverno è in arrivo”. Funzioni slot di prim’ordine. Fate ruotare le macchine con tema Game of Thrones , che presentano meccanica da mondo reale come Progressive Jackpots, Bursting Wilds e altri.

Fate ruotare le macchine con tema , che presentano meccanica da mondo reale come Progressive Jackpots, Bursting Wilds e altri. Entra in una casa e raccogli i premi. Guadagnate vantaggi e ricompense entrando in una casa o formandone una con altri giocatori, raccogliendo monete per ogni vittoria di un compagno di casa.

Guadagnate vantaggi e ricompense entrando in una casa o formandone una con altri giocatori, raccogliendo monete per ogni vittoria di un compagno di casa. Create strategie, schemi e allineamenti. Lavorate in comune con amici e cospirate mediante la chat del gioco in qualunque momento, anche quando fate ruotare le slot.

Lavorate in comune con amici e cospirate mediante la chat del gioco in qualunque momento, anche quando fate ruotare le slot. Raccogliete carte simboliche. Fate ruotare per guadagnare carte e passare al livello successivo di carte che presentano caratteri della serie, dall’avventuroso Arya Stark, a Ghost, il caro compagno lupo di Jon Snow. Raccogliete tutte le carte per guadagnare un ricco premio nel gioco.

Game of Thrones Slots Casino ora è disponibile per lo scarico gratuito su App Store per iPhone e iPad e Google Play per dispositivi Android. Visitate www.gameofthronesslotscasino.com per maggiori informazioni e seguite Game of Thrones Slots Casino su Instagram e Facebook.

Informazioni su Zynga Inc.

Zynga è leader globale nell’intrattenimento interattivo e punta a connettere il mondo tramite i giochi. A oggi, oltre un miliardo di persone ha giocato ai franchise di Zynga, tra cui CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Words With Friends™ e Zynga Poker™. I giochi di Zynga sono disponibili in oltre 150 Paesi, nelle piattaforme social e nei dispositivi mobili di tutto il mondo. Fondata nel 2007, la società ha sede centrale a San Francisco, con studi negli U.S.A., in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, in India, in Turchia e in Finlandia. Per ulteriori informazioni visitate www.zynga.com o seguite Zynga su Twitter e Facebook.

Informazioni su HBO Licensing & Retail

HBO Licensing & Retail, divisione di Home Box Office, Inc., è socia di licenziatari di prim’ordine in tutto il mondo per dare al pubblico globale di HBO modi nuovi ed entusiasmanti d’impegnarsi nei loro spettacoli preferiti. La divisione sfrutta dei programmi HBO simbolici e insigniti di premi come Game of Thrones, VEEP, Sex and the City, Silicon Valley, Insecure, The Sopranos, Big Little Lies, True Blood e altri, per creare prodotti per consumatore con licenza ufficiale, programmi di merchandising innovativi, attivazioni di dettaglio ed esperienze immersive dal vivo. HBO Licensing & Retail opera su un’ampia gamma di categorie prodotto, compresi articoli da collezione, vestiario, editoria, esperienza di marca dal vivo, gioco digitale, collaborazioni moda ed estetica, accessori di lusso e oltre. Il merchandising HBO con licenza ufficiale si può comprare presso dettaglianti in tutto il mondo e online negli USA su http://store.hbo.com.

