Zynga lança o primeiro Game of Thrones® Slots Casino

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder global em entretenimento interativo, anunciou que o Game of Thrones Slots Casino foi lançado globalmente no App Store e Google Play, com a chegada em breve de versões para o Facebook e a Amazon Appstore. A nova entrada para o portfólio do cassino social da Zynga, o jogo transporta os jogadores para o reino de Westeros para uma experiência de slots sociais autêntica inspirada na aclamada série televisiva Game of Thrones da HBO®.

No Game of Thrones Slots Casino, os jogadores são imersos no drama épico, diálogo cativante, personagens icônicos e temas musicais inspiradores da série. Desde os momentos de suspense nos Sete Reinos, até os vastos cenários e locais como The Wall, o jogo em slots melhor da classe é imerso na atmosfera de fogo e gelo de Westeros e seus habitantes mais ilustres, incluindo Cersei, Jaime e Tyrion Lannister e os membros da House Stark, Sansa, Arya e Jon Snow.

“Como fãs de longa data da série, Zynga está honrada em contribuir com o universo de Game of Thrones e comprometida em oferecer aos jogadores uma experiênica que reflita a escala, o escopo, a intensidade e a comunidade da série”, disse Bernard Kim, presidente da Divisão de Publicidade da Zynga. “O visual e o design de áudio do jogo realmente evocam os momentos marcantes da série e com as características sociais com o tema da House, os jogadores podem se reunir para desafiar eles mesmos, o trono. Westeros está vivo!”

As características excitantes e o chat no jogo no Game of Thrones Slots Casino permitem que os jogadores se reúnam para buscar um lugar de poder e todas as suas recompensas. Ao se reunir ou formar sua própria House, os jogadores trabalham com seus irmãos para conduzir por um mapa interativo dos Sete Reinos. Em um desafio ‘For the Throne’ semanal, os Houses são desafiados a conquistar cada território, em um jogo para reinarem sobre todos eles. O jogador da House vitoriosa que permanecer no topo até o final do desafio ganha o direito de se sentar no ‘Iron Throne’ - até que um novo desafiante reclame o trono.

Características do jogo:

Atmosfera autêntica do Game of Thrones. O jogo slots casino é repleto de sons, personagens, ambientes e cultura de Westeros, incluindo o diálogo inesquecível como por exemplo, “O inverno está chegando”.

O jogo slots casino é repleto de sons, personagens, ambientes e cultura de Westeros, incluindo o diálogo inesquecível como por exemplo, “O inverno está chegando”. Recursos de slots melhores da classe. Brinque nas máquinas temáticas, entusiasmantes do Game of Thrones , com mecanismos do mundo real como grandes prêmios progressivos, bursting wilds e mais.

Brinque nas máquinas temáticas, entusiasmantes do , com mecanismos do mundo real como grandes prêmios progressivos, bursting wilds e mais. Junte-se à House e colha os frutos. Obtenha vantagens e recompensas juntando-se ou formando uma House com outros jogadores, coletando moedas para cada vitória do colega de House.

Obtenha vantagens e recompensas juntando-se ou formando uma House com outros jogadores, coletando moedas para cada vitória do colega de House. Monte a estratégia, esquematize, alinhe-se. Conecte-se e conspire com os amigos no chat do jogo a qualquer momento, mesmo ao girar os slots.

Conecte-se e conspire com os amigos no chat do jogo a qualquer momento, mesmo ao girar os slots. Colecione cartões icônicos. Gire para ganhar e subir de nível nos cartões dos personagens da série, desde o aventureiro Arya Stark até o adorado companheiro de Jon Snow, o lobo Ghost. Colecione todos os cartões para ganhar uma enorme recompensa no jogo.

Game of Thrones Slots Casino agora está disponível para download gratuito na App Store para iPhone e iPad e Google Play para os dispositivo Android. Visite www.gameofthronesslotscasino.com para mais informações e siga Game of Thrones Slots Casino no Instagram e Facebook.

